Die US-Zwischenwahlen gehen am Dienstag, den 3. November, weiter. In westchester, new york state, erfordern frühmorgendliche leseprobleme, dass offiziere sie in sicheren taschen aufbewahren, bevor sie zählen. Die Wähler wählen weiter. In Iowa, Kansas und Michigan bleiben Senatsrennen offen. Diese 9:45 Uhr Der Zeitpunkt in Beirut geht auf den Vorfall, politische Erklärungen und bevorstehende Büroschließungen zurück.

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Item 3. November 2026 um 2145 Stunden Beirut Zeit (1945 Stunden UTC).Die US-Midterms gehen am Dienstagnachmittag in den USA weiter. In Westchester County, nördlich von New York, gab es seit heute Morgen Probleme beim Lesen der Stimmzettel, ohne die Abstimmung zu unterbrechen. In Iowa, Kansas und Michigan wählen die Wähler weiterhin Kandidaten für große Senatsrennen aus. In diesen drei Staaten wird derzeit kein Gewinner bekannt gegeben.

In Westchester sind die Bulletins sicher

Die Bezirkswahlbehörde bestätigte, dass Maschinen keine Papierwahlen in Wahllokalen akzeptierten. Er bat die Wähler, in der Schlange zu bleiben und ihre Stimmzettel auszufüllen, wie von den Agenten angegeben.

Die betreffenden Bulletins werden in orangefarbene Notsäcke gelegt, gesichert und überwacht. Sie müssen dann nach Wahlverfahren gezählt werden. Die lokalen Behörden stellen sicher, dass die Abstimmung berücksichtigt wird und sagen, dass sie mit dem Staat New York zusammenarbeiten, um das Problem zu lösen.

Der Vorfall begann am Morgen. Es bedeutet daher nicht, dass die Abstimmung in der Grafschaft gestoppt wird oder dass die abgegebenen Stimmen abgesagt werden. Insbesondere berührt es ein Gebiet, in dem es einen Kampf um das Repräsentantenhaus zwischen dem scheidenden Republikaner Mike Lawler und dem Demokraten Cait Conley gibt.

Midterms: Drei Senatskämpfe noch offen

In Iowa konkurrieren der Republikaner Ashley Hinson und der Demokrat Josh Turek um den von Joni Ernst vakanten Sitz. Die Wahl bietet den Demokraten die Möglichkeit der Eroberung in einem Staat lange zu Gunsten der Republikaner. Die Büros sollen am Mittwoch um 20 Uhr Zentralzeit, 4 Uhr morgens in Beirut schließen.

In Kansas verteidigt der Republikaner Roger Marshall seinen Sitz gegen den Demokraten Adam Hamilton. Im zentralen Teil des Staates schließen die Büros normalerweise um 19 Uhr oder am Mittwoch um 3 Uhr in Beirut, vorbehaltlich bestimmter lokaler Zeiten.

In Michigan kämpfen der Demokrat Abdul El-Sayed und der Republikaner Mike Rogers gegen die Belagerung, die durch den Abgang von Gary Peters eröffnet wurde. Die Demokraten versuchen hier, einen Sitz zu behalten. Die Büros schließen um 20 Uhr Ortszeit: um 3 Uhr Mittwoch in Beirut im größten Teil des Staates und eine Stunde später in den Bezirken der zentralen Zone.

Trump verteidigt seine Bilanz, Schumer zeigt sein Vertrauen

Donald Trump verteidigte seine wirtschaftliche Bilanz am Dienstag in einem Interview mit Fox News und sagte, die Dinge seien in Ordnung. Chuck Schumer seinerseits zeigte sich nach der Abstimmung in Brooklyn optimistisch. Der Führer der Demokraten im Senat hofft, die Mehrheit zurückzugewinnen. Diese Positionen finden statt, während die Wähler noch wählen.

Der Senat wird national kontrolliert. Eine demokratische Mehrheit erfordert 51 Sitze; Republikaner können den Raum mit 50 kontrollieren, dank der Stimme des Vizepräsidenten JD Vance im Falle der Gleichheit. Sitze, die in diesem Jahr nicht erneuert werden, werden ebenfalls in diese Berechnung einbezogen.

Die ersten Nachzählungen der überwachten Staaten werden erst nach Schließungen Aufschluss über diese Leistungsverhältnisse geben. Der Zeitplan hängt dann von den verbleibenden Stimmzetteln und der Kluft zwischen den Kandidaten ab, insbesondere in den engsten Rennen.

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