Beirut: Das große Wochenende des französischen Kinos 12. bis 15. November

Das Grand Weekend des französischen Kinos kehrt vom 12. bis 15. November 2026 nach Beirut zurück. Das French Institute of Lebanon kündigt sieben Filme im Montaigne-Kino an, darunter zwei Vorschauen. Simon Abkarian und Axelle Boucai werden auf Einladung an der Eröffnung teilnehmen. Die anderen Sitzungen sind kostenlos, mit Reservierung innerhalb der Grenzen der Plätze.

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Das French Institute of Lebanon kündigt die dritte Ausgabe des Grand Weekend des französischen Kinos vom 12. bis 15. November 2026 im Montaigne-Kino in Beirut an. Sieben Filme erscheinen auf dem Programm, darunter zwei Previews. Schauspieler Simon Abkarian und Produzent Axelle Boucai werden am Eröffnungsabend teilnehmen, der auf Einladung organisiert wird.

Laut dem französischen Institut vereint diese Auswahl Filme, die zum ersten Mal im Libanon präsentiert werden. Komödie, Abenteuer, Thriller, historischer Film und Animation bilden ein Programm, das auch drei Filme mit der Familie zu entdecken bietet. Dieser Termin ergänzt die wöchentlichen französischen Kinovorführungen der Einrichtung.

Eine Eröffnung rund um La Bataille de Gaulle

Donnerstag, 12. November, um 19.30 Uhr bietet der Eröffnungsabend eine VorschauDie Schlacht von Gaulle – Eisenzeit, von Antonin Baudry, in Anwesenheit von Simon Abkarian, Hauptdarsteller, und von Axelle Boucai, Produzent des Films. Diese Sitzung ist nur auf Einladung möglich. Die Pressemitteilung gab dann die Veröffentlichung des Films am 19. November in Metropolis, ABC Ashrafieh und ABC Dbayeh bekannt.

Visual von La Bataille de Gaulle – Eisenzeit, bereitgestellt in der Pressemappe des französischen Instituts des Libanon.

Programm Freitag, 13. November

Der Tag beginnt um 16 Uhr mitKinder des Widerstandsvon Christophe Barratier. Um 18.30 UhrAus der Comédie-Françaisevon Martin Darondeau und Bertrand Usclat.Der Fall Bojarski, von Jean-Paul Salomé, wird um 20:30 Uhr projiziert.

Die Sitzungen vom Samstag, dem 14. November

Marsupilami, von Philippe Lacheau, wird um 16 Uhr in der Vorschau präsentiert. Eine zweite Sitzung desDer Fall Bojarskiist um 18.00 Uhr geplant. Der Abend geht um 20.30 Uhr weiterNur eine IllusionOlivier Nakache und Eric Toledano.

Visual von Marsupilami, bereitgestellt in der Pressemappe des französischen Instituts des Libanon.

Sonntag, 15. November Programmplanung

Um 16 Uhr kann das Publikum den Animationsfilm entdeckenAmélie und Röhrenmetaphysik, von Mailys Vallade und Liane-Cho Han.Nur eine Illusionwird um 18 uhr wieder ausgestellt, bevorAus der Comédie-Française20:30 uhr.

Eintritt und Reservierungen

Die Vorführungen finden im Montaigne-Kino des französischen Instituts für Libanon in Beirut statt. Der Eintritt ist frei, mit obligatorischer Reservierung auf Antoine Ticketing, je nach Verfügbarkeit. Der Eröffnungsabend des 12. November ist den Gästen vorbehalten.

Die Filme werden in französischem Original mit englischen Untertiteln gezeigt, darunterMarsupilami.Die Schlacht von Gaulle – Eisenzeitwird Untertitel in Englisch und Arabisch haben. Das vollständige Programm wird auf der Website vonfranzösisches Institut des Libanon.

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