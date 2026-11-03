Verfassungsgericht: eine Ernennung im Dezember

Die Verfassungsgerichtsbarkeit wird im Mittelpunkt einer Konferenz stehen, die am 8. und 9. Dezember 2026 im Libanon angekündigt wird. Tannous Mechleb präsentierte Joseph Aoun seine Vorbereitungen am 2. November im Baabda-Palast. Das Treffen wird sich auf den Vergleich von Verfassungsräten und Kursen und die Erfahrungen der arabischen und nordafrikanischen Länder konzentrieren. Der Bericht gibt noch nicht den genauen Standort, die Zeitpläne, die Interessengruppen oder die Zugangsbedingungen an. Das detaillierte Programm muss daher noch abgeschlossen werden.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die Verfassungsgerichtsbarkeit wird Gegenstand einer Konferenz sein, die am 8. und 9. Dezember 2026 im Libanon angekündigt wird. Das Treffen wird sich auf den Vergleich von Verfassungsräten und Gerichten konzentrieren. Der Präsident des Verfassungsrates, Tannous Mechleb, stellte die Vorbereitungen für dieses Treffen dem Präsidenten der Republik, Joseph Aoun, während ihrer Sitzung am 2. November 2026 im Baabda-Palast vor.

Laut dem offiziellen Bericht des Interviews soll auf die Erfahrungen dieser Jurisdiktionen in den arabischen Ländern und Nordafrika zurückgegriffen werden. Tannous Mechleb erwähnte auch seine Besuche in Ägypten, Rumänien und Spanien, wo er sich mit Beamten und Präsidenten von Verfassungsgerichten traf.

Verfassungsgerichtsbarkeit: die Rolle des Libanesischen Rates

Im Libanon wurde der Verfassungsrat durch das Gesetz von 1993 gemäß Artikel 19 der Verfassung gegründet. Zu ihren Aufgaben gehören die Überwachung der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen und die Beilegung von Streitigkeiten und Beschwerden, die sich aus den Präsidentschaftswahlen und den Parlamentswahlen ergeben. Dieser Rahmen unterscheidet seine Rolle von der der Gerichte, die gewöhnliche Streitigkeiten beilegen.

Die Institution besteht aus zehn Mitgliedern: fünf werden von der Abgeordnetenkammer und fünf vom Ministerrat ernannt.

Praktische Regelungen müssen noch geklärt werden

Der Bericht vom 2. November gibt nicht den genauen Standort, den Zeitplan oder die Liste der Interessengruppen an. Es werden auch keine Verfahren für die Registrierung oder den öffentlichen Zugang erwähnt. Diese Angaben müssen noch präzisiert werden, um die Tagesordnung der Sitzung zu vervollständigen.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews