Rugby nach XIII: Libanon schlägt Frankreich 24-20 bei der Weltmeisterschaft

Libanon schlägt Frankreich 24-20 bei der World Rugby XIII. Abbas Miski unterschreibt den entscheidenden Test, nachdem ein französischer Drop in Überstunden abgesagt wurde.

8

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Libanon besiegte Frankreich 24-20 nach einer Verlängerung am Sonntag 1 November 2026 im CommBank Stadium in Parramatta, Sydney. Abbas Miski trat am Ende eines Treffens, das durch einen abgesagten französischen Tropfen gekennzeichnet war, in die entscheidende Prüfung ein. Bereits aus der Rugby-Weltmeisterschaft in XIII eliminiert, beendeten die Zedern ihr Turnier mit einem Sieg.

Der libanesische Erfolg wurde um die 85. Minute gespielt. Nach einer verpassten Strafe von Alex Conti erholte Arthur Mourgue den Ball in der Nähe seiner Linie. Der französische rücken versuchte einen kleinen kick über die verteidigung, um die aktion selbst zu verfolgen. Miski fing den Ball ab und traf und beendete sofort das Spiel.

Ein paar Minuten zuvor hatten die Franzosen einen Sieg gefeiert, von dem sie glaubten, dass sie ihn gewonnen hatten. César Rougé hatte einen Rückgang der Überstunden verbracht, bevor er wegen einer Behinderung von Thomas Lacans abgesagt wurde. Der Libanon überlebte somit zwei kritische Momente: die französische Legalisierung am Ende der Regulierungszeit, und dann lehnte dieser Punkt ab.

Rugby nach XIII: Miski entscheidet über das Schicksal des Spiels

Miskis Essay setzte die Punktzahl bei 24-20 in einem erweiterten Streit auf der Grundlage des Goldpunktprinzips. In dieser Sequenz gewinnt das erste Team, das Punkte erzielt. Die Libanesen verwandelten eine Erholung in der Nähe des französischen Anfangs in entscheidende Maßnahmen.

Für mourgue hat diese letzte initiative den vorteil einer bemerkenswerten geste einige minuten zuvor gelöscht. Während Frankreich 20-18 geführt wurde, hatte er in den letzten Sekunden einen Fernabwurf geschafft. Dieser Zwei-Punkte-Versuch hatte den Teams ein Unentschieden gegeben und das Treffen verlängert.

Das Ergebnis ist jedoch nicht auf den Fehler des französischen Hinterlandes beschränkt. Miski hatte bereits am ersten libanesischen Essay teilgenommen und Conti gedient. Am Anfang und am Ende der Geschichte anwesend, schloss er ein Treffen ab, bei dem die Zedern mehrmals im Voraus wieder aufgenommen wurden.

Alex Conti startet die Zedern und organisiert ihren Angriff

Libanon hatte die Partitur in den ersten Minuten eröffnet. Nach einem Austausch mit Miski überquerte Alex Conti die französische Linie. Seine Transformation hatte die Marke auf 6-0 gebracht. Eine erfolgreiche Strafe später in der ersten Periode gab den Libanesen dann acht Punkte im Voraus.

Dieser Fortschritt erlaubte es den Cedars nicht, lange Zeit die Kontrolle zu übernehmen. Der Verlust von Kugeln verlangsamte ihren Fortschritt und bot den Franzosen Möglichkeiten. Sie kamen schließlich mit einem Strafprozess zurück, der Amir Bourouh nach einer Intervention von Mustafa Diranis Fuß am Anfang zugesprochen wurde.

Mourgue fügte die Transformation hinzu. In der Pause war der Libanon nur 8-6. Frankreich blieb daher trotz seiner anfänglichen Verzögerung in Reichweite. Für die Zedern bestand die Herausforderung der Erholung darin, Präzision mit dem Ball zu finden.

Conti spielte nach der Pause wieder eine zentrale Rolle. Sein Abriss ermöglichte es Michael Gabrael, den zweiten libanesischen Test zu registrieren. Mit der Transformation erhöhten die Zedern ihren Vorsprung auf 14-6. Sie fanden dann die acht Punkte Lücke in der ersten Periode gebaut.

Frankreich kehrt zu jeder libanesischen Beschleunigung zurück

Die französische Antwort kam von Guillermo Aispuro-Bichet. Das Zentrum erholte einen Ballon, der von Jordan Samrani nach einem libanesischen Abfangen verloren wurde. Dann schloss er sich dem Anfang an. Mourgue Transformation brachte Frankreich auf zwei Punkte auf der 14-12 Punktzahl.

Libanon fand eine weitere Öffnung um die Stunde des Spiels. Von Conti serviert, traf Tony Francis um die Ecke. Diesmal ist die Transformation nicht vorüber. Die Lücke blieb auf sechs Punkte begrenzt, bei 18-12, so dass die Französisch mit einem transformierten Test zu kompensieren.

Genau das taten sie, als sie sich den letzten zehn Minuten näherten. Rougé nutzte den schlecht kontrollierten Ballon von Jacob Kiraz, um zu schießen. Mourgue gelang seine dritte Transformation und brachte die beiden Selektionen auf 18-18 zurück.

Die sechs bisherigen Tests reichten daher nicht aus, um die Teams zu trennen. Mit jedem neuen libanesischen Vormarsch hatte Frankreich eine Antwort gefunden. Eine Strafe von Conti gab den Zedern schließlich den Vorteil, 20-18, in den letzten Minuten der regulatorischen Zeit.

Ein Tropfen nach den französischen Feierlichkeiten abgesagt

Die Spannung ist am Ende des Treffens gestiegen. Der libanesische Kapitän Alex Twal und die französische Säule Julian Bousquet wurden nach einer Auseinandersetzung vorübergehend ausgeschlossen. Beide teams diskutierten die erweiterung auf zwölf, nach mourgues entfernter legalisierung.

Frankreich dachte dann, es würde das Turnier gewinnen. Gut platziert vor den Polen, Rougé schaffte einen Tropfen. Die französische Bank schloss sich den Spielern auf dem Rasen an, um zu feiern. Aber die Prüfung der Aktion führte die Schiedsrichter zu sanktionieren Lacans Obstruktion.

Die Punktzahl blieb bei 20-20 blockiert. Die Franzosen mussten das Spiel wiederholen, während die Libanesen eine neue Chance behielten, zu gewinnen. Die Strafe, die Conti dann versuchte, fand das Ziel nicht. Seine Flugbahn ging jedoch der Wiederherstellung von Mourgue voraus, dann Miskis siegreiche Intervention.

Ein erster Sieg zum Abschluss der Weltmeisterschaft

Dieses Spiel war das letzte Gruppenspiel beider Selektionen. Beide hatten ihre ersten beiden Treffen verloren und konnten sich nicht mehr der Phase der direkten Eliminierung anschließen. Das Ergebnis vom Sonntag entschied daher nicht über eine Qualifikation.

Libanon blieb auf Niederlagen gegen Papua-Neuguinea, 42-18, dann Tonga, 36-0. Er beendete seine Weltmeisterschaft mit einem Erfolg und zwei Rückschlägen. Frankreich beendete mit drei Niederlagen, nach seinen schweren Misserfolgen gegen Samoa, 78-4, dann nach England, 82-0.

Conti erhielt die Spieler-Auszeichnung des Spiels. Er trat in den ersten libanesischen Test ein, bestand zwei Transformationen und zwei Strafen, zwölf Punkte. Er bereitete auch die Essays von Gabrael und Francis. Miski unterzeichnete den vierten, der das Treffen beendete und die Libanesen auf 24 Punkte erhöhte.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews