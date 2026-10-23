Die Festnahme von Ali Kayali, bekannt als Mihrac Ural, verursacht Kontroversen über eine mögliche geheime Operation im Libanon. Eine Sicherheitsquelle behauptet, dass er in Mansourieh entführt, zur syrischen Botschaft in Yarzeh gebracht und dann nach Syrien gebracht wurde. Damaskus behauptet seine Verhaftung, während Recep Tayyip Erdogan dem türkischen und syrischen Geheimdienst gratuliert. Diese widersprüchlichen Versionen werfen Fragen über die libanesische Souveränität und nicht autorisierte ausländische Intervention auf.

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Ein Mann verhaftet, zwei Versionen am Ort seiner Gefangennahme

Die Festnahme von Ali Kayali, auch bekannt als Mihrac Ural, verursacht eine diplomatische Kontroverse zwischen dem Libanon, Syrien und der Türkei. Im Mittelpunkt des Falls steht eine spezifische Frage: Wurde der Mann in Syrien verhaftet, wie von den syrischen Behörden behauptet, oder im Libanon entführt, bevor er nach Damaskus geschmuggelt wurde? Die am 23. Oktober 2026 veröffentlichten Informationen zeigen widersprüchliche Versionen, während der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den türkischen und syrischen Geheimdiensten persönlich zu ihrer Zusammenarbeit gratulierte.

Nach Angaben eines libanesischen Sicherheitsbeamten, der in den von Agence France-Presse bereitgestellten Informationen zitiert wird, wurde Ali Kayali angeblich in Mansourieh auf dem Libanon-Berg entführt, ohne dass die libanesischen Behörden über die Operation informiert wurden. Er wurde dann angeblich in die syrische Botschaft in Yarzeh gebracht, bevor er auf syrisches Territorium verlegt wurde. Diese Version beschreibt eine Operation, die im Libanon von ausländischen Diensten ohne vorheriges Eingreifen nationaler Justiz- und Sicherheitsinstitutionen durchgeführt wird.

Die syrischen Behörden haben eine andere Chronologie. Sie kündigten seine Festnahme am 15. Oktober 2026 an und behaupteten, ihre Geheimdienste hätten ihn verhaftet. Ihre Mitteilung erkennt eine Entführungsoperation auf libanesischem Territorium nicht an. Der Widerspruch zwischen den beiden Berichten betrifft daher ein entscheidendes Element: den Ort, an dem Kayali der Freiheit beraubt wurde.

Dieser Unterschied ist nicht nur ein Detail. Wenn die Festnahme in Syrien stattgefunden hat, fällt sie in die Zuständigkeit der syrischen Behörden, vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden Vorschriften. Wenn der Mann im Libanon gefangen genommen und dann ohne offizielles Verfahren überstellt wurde, wirft der Fall direkt die Frage der ausländischen Intervention auf libanesischem Territorium auf.

Erdogan gratuliert dem türkischen und syrischen Geheimdienst

Am Mittwoch, den 21. Oktober, gratulierte Recep Tayyip Erdogan öffentlich den türkischen und syrischen Geheimdiensten zu der Operation, die zur Verhaftung von Mihrac Ural führte. Der türkische Präsident sprach mit der Fraktion seiner Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung.

Diese Aussage ist ein wichtiger Teil der Akte. Sie bestätigt, dass die türkischen Behörden eine Beteiligung an der Operation in Zusammenarbeit mit ihren syrischen Amtskollegen beanspruchen. Sie allein erlaubt jedoch nicht die Bestimmung des Ortes der Festnahme oder die genauen Modalitäten des Eingreifens durch die betreffenden Dienste.

Die türkische Beteiligung ist insbesondere auf die justizielle Vergangenheit von Mihrac Ural zurückzuführen. Die Behörden in Ankara beschuldigten ihn, eine Rolle bei den Anschlägen in Reyhanli in der türkischen Provinz Hatay im Mai 2013 gespielt zu haben. Dieser Doppelangriff tötete 52 Menschen. Ural ist seit langem einer der Menschen, die von den türkischen Behörden in diesem Fall gesucht werden.

Die Festnahme ist daher von großem Sicherheitsinteresse für Ankara. Sie interveniert auch im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den neuen syrischen Behörden und der Türkei. Die Erdoğan-Erklärung zeigt, dass diese Zusammenarbeit nun Operationen umfassen kann, die auf Persönlichkeiten abzielen, die mit dem ehemaligen syrischen Regime verbunden sind.

Sie beantwortet jedoch keine libanesischen Fragen. Die Zusammenarbeit zwischen zwei ausländischen Diensten gibt ihnen nicht automatisch die Befugnis, auf dem Territorium eines Drittstaates zu intervenieren. Genau auf diesen Punkt konzentriert sich die Kontroverse.

Die angebliche Passage der syrischen Botschaft in Yarze

Das sensibelste Element des Kontos, das der libanesischen Sicherheitsquelle zugeschrieben wird, betrifft die angebliche Passage von Ali Kayali durch die syrische Botschaft in Yarzé. Nach dieser Version wurde der Mann von Mansourieh zur diplomatischen Vertretung gebracht, bevor er nach Syrien verlegt wurde.

Wenn diese Chronologie bestätigt würde, würde sie die Botschaft in den Mittelpunkt einer Operation stellen, deren libanesische Behörden ferngehalten worden wären. Eine diplomatische Vertretung genießt besonderen Schutz, aber diese geben ihr nicht das Recht, Verhaftungen oder Zwangsüberstellungen außerhalb von Gerichtsverfahren zu organisieren.

Aus den verfügbaren Informationen geht nicht hervor, wie Kayali zwischen Mansourieh und Yarzé befördert wurde. Sie identifizieren nicht die verwendeten Fahrzeuge, die an der Operation beteiligten Personen oder den Grenzübergangspunkt, an dem Syrien erreicht wurde. Sie können auch nicht feststellen, ob türkische Agenten physisch im Libanon anwesend waren.

Dennoch ist der Bericht der libanesischen Sicherheitsquelle eine hinreichend spezifische Anschuldigung, um ein diplomatisches Problem aufzuwerfen. Es bezieht sich auf einen vermuteten Fangort, Zwischenstufe und Endziel. Die Überprüfung dieser Chronologie würde bestimmen, ob der von Damaskus angekündigten Festnahme eine Untergrundoperation im Libanon vorausging.

Am 15. Oktober kündigte Damaskus eine Festnahme an

Die syrischen Behörden kündigten am 15. Oktober die Festnahme von Mihrac Ural an. Sie stellten die Operation als eine Intervention ihrer Geheimdienste gegen eine mit dem ehemaligen Regime verbundene Persönlichkeit dar.

Ural, auch bekannt als Ali Kayali, ist eine umstrittene Figur im syrischen Konflikt. Er steht in Verbindung mit bewaffneten Gruppen, die Bashar al-Assad unterstützen, insbesondere in Küstengebieten. Sein Name erscheint in mehreren Vorwürfen der Gewalt während des Bürgerkriegs.

Diese Vorwürfe erklären das Interesse der syrischen Behörden an seiner Festnahme. Sie erlauben jedoch nicht, dass die Kontroverse über die Umstände ihrer Eroberung gelöst wird. Der Hintergrund der gesuchten Person und die Bedingungen für ihre Festnahme sind zwei unterschiedliche Themen.

Die syrische Version stellt die Operation in den Kontext der Aktion ihrer Geheimdienste. Die Geschichte aus der libanesischen Sicherheitsquelle beschreibt im Gegenteil eine Festnahme in Mansuriah, gefolgt von einem Transfer nach Syrien.

Ab dem 23. Oktober gibt es keine ausreichend detaillierte öffentliche Erklärung, um diese beiden Versionen in Einklang zu bringen.

Libanon wurde angeblich von der Operation ferngehalten

Einer der besorgniserregendsten Aspekte des Falls betrifft den angeblichen Mangel an Informationen seitens der libanesischen Behörden. Laut der zitierten Sicherheitsquelle wurden die zuständigen Institutionen nicht vor der Operation in Mansourieh gewarnt.

Eine Festnahme auf libanesischem Territorium durch ausländische Dienste ohne offizielle Koordination würde eine schwere Verletzung der Befugnisse des Staates darstellen. Die libanesischen Justiz- und Sicherheitsbehörden verfügen normalerweise über die erforderlichen Befugnisse, um ein Ersuchen um internationale Zusammenarbeit zu verhaften oder zu beantworten.

Der Fall hätte grundsätzlich Gegenstand eines Rechtshilfeersuchens oder eines offiziellen Verfahrens unter Beteiligung der libanesischen Behörden sein können. Der Bericht über die angebliche Entführung erwähnt keine solche Intervention.

Die Frage betrifft auch die Überstellung der betreffenden Person aus dem Hoheitsgebiet. Die förmliche Übergabe an einen anderen Staat erfordert identifizierbare Verfahren und Entscheidungen. Wenn Kayali tatsächlich von Mansourieh nach Yarzé und dann nach Syrien gebracht würde, müsste noch erklärt werden, wie dieser Transfer ohne die Intervention der libanesischen Dienste durchgeführt werden könnte.

Diese Fragen sind umso heikler, als die Operation zwei ausländische Geheimdienste involviert hätte. Die von Ankara geforderte Beteiligung und die von Damaskus angekündigte Festnahme verleihen dem Fall eine regionale Dimension, die über die persönliche Situation von Mihrac Ural hinausgeht.

Libanesische Diplomatie fordert Erklärungen

Die Kontroverse führte zu Forderungen nach Intervention durch das libanesische Außenministerium. Der Antrag umfasst die Einberufung syrischer und türkischer Botschafter, um Erklärungen über die Umstände der Operation einzuholen.

Dies würde es ermöglichen, förmlich zu fragen, wo Ali Kayali verhaftet wurde, welche Dienste an seiner Festnahme teilgenommen haben und ob die libanesischen Behörden über eine Intervention in ihrem Hoheitsgebiet informiert wurden.

Die angebliche Rolle der syrischen Botschaft war ein weiterer Punkt, der angesprochen werden könnte. Es läge im Interesse der libanesischen Behörden, festzustellen, ob die betreffende Person tatsächlich die diplomatische Vertretung von Yarzeh durchquerte.

Ab dem 23. Oktober 2026 bestätigen die untersuchten Beweise nicht, dass bereits ein Treffen der beiden Botschafter stattgefunden hat. Der Antrag scheint eine Reaktion auf die Schwere der angeblichen Tatsachen zu sein, keine diplomatische Maßnahme, deren Ausführung festgestellt würde.

Der Fall stellt Beirut dennoch vor eine konkrete Frage. Die sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen Syrien und der Türkei kann den Interessen beider Länder gerecht werden. Es kann jedoch keine geheime Intervention im Libanon rechtfertigen, wenn die in Mansourieh berichteten Fakten bestätigt werden.

Ein Fall, der über den persönlichen Fall von Mihrac Ural hinausgeht

Die Festnahme von Mihrac Ural erfolgt in einem Kontext der Neuzusammensetzung der syrischen Sicherheitsdienste und der Annäherung an Ankara. Für die türkischen Behörden bedeutet dies einen Schritt nach vorn bei der Suche nach einem Mann, der der Beteiligung an den Anschlägen in Reyhanli beschuldigt wird. Für Damaskus ist es Teil von Operationen, die auf Persönlichkeiten abzielen, die mit dem ehemaligen Regime verbunden sind.

Für den Libanon ist die Frage anders. Es geht um die Möglichkeit, dass ausländische Dienste eine Gefangennahme in ihrem Hoheitsgebiet organisierten und dann die gesuchte Person ohne offizielles Verfahren außerhalb ihrer Grenzen überstellten.

Die Erdogan-Erklärung vom 21. Oktober bestätigt die türkisch-syrische Zusammenarbeit in diesem Fall. Die syrische Ankündigung vom 15. Oktober legt fest, dass Damaskus eine Festnahme fordert. Das Zeugnis, das einer libanesischen Sicherheitsquelle zugeschrieben wird, stellt die Gefangennahme jedoch in Mansourieh und beschreibt eine Passage durch die syrische Botschaft in Yarzeh.

Diese drei Elemente bilden den Kern der Datei. Ihre Konfrontation hinterlässt einen großen Widerspruch über den Ort und die Modalitäten der Festnahme.

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