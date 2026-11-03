Macron: Zwei Jahre Botschaften in einem Buch

Françoise Degois veröffentlicht ein Buch aus zwei Jahren Nachrichtenaustausch mit Emmanuel Macron. Die ersten Passagen, die von der französischen Presse berichtet wurden, umfassen ihre Meinungsverschiedenheiten nach den Parlamentswahlen 2024, die Kandidatur von Lucie Castets und die Verteidigung der Bilanz des Präsidenten. Diese Woche von Robert Laffont angekündigt, präsentiert das Buch eine Korrespondenz über Telegram. Den am 3. November veröffentlichten Berichten zufolge wurde das Elysée verspätet über seine Vorbereitung informiert. Eine Kopie wurde dem Vorsitz zugesandt.

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Zwei Jahre Diskussionen mit Emmanuel Macron wurden zu einem politischen Buch. InDu bist zu hart zu mir, angekündigt in dieser Woche bei Robert Laffont, Françoise Degois veröffentlicht Nachrichten mit dem Präsidenten ausgetauscht. Die ersten Berichte, die am Dienstag, dem 3. November, veröffentlicht wurden, beschreiben ein Gespräch voller Meinungsverschiedenheiten, Rechtfertigungen und manchmal beißenden Antworten.

Diese privaten Macron-Nachrichten stammen nicht aus einem offiziellen Interview. Sie werden von ihrem Empfänger, einem Journalisten und Redakteur, der sich der Linken verschrieben hat, berichtet. Die derzeit veröffentlichten Passagen offenbaren ein Staatsoberhaupt, das auf die Kritik seines Gesprächspartners reagiert, insbesondere auf seine Entscheidungen nach den Parlamentswahlen 2024.

Macrons private Nachrichten im Telegramm ausgetauscht

Nach dem Buch präsentiert vonMarianneDer Austausch beginnt Ende Sommer 2024. Françoise Degois hatte Brigitte Macron im sozialen Netzwerk X gegen eine Verschwörungskampagne verteidigt. Der Präsident schickte ihm dann ein Dankeschön auf Telegram.

Der Kontakt hört nicht mit dieser ersten Antwort auf. Rund zwei Jahre lang setzten der Journalist und das Staatsoberhaupt ihr Gespräch im Laufe des Tages fort. Das Buch bringt diese Korrespondenz zusammen, die sich von Aussagen unterscheidet, die für ein Interview oder eine Rede vorbereitet werden.

Le Figaro, der sagt, dass er das Buch gelesen hat, bevor es veröffentlicht wurde, hebt die oft nächtliche Natur des schriftlichen Austauschs des Präsidenten hervor. Sein Bericht beschreibt einen Emmanuel Macron, der seine Entscheidungen verteidigen will. Die Aussicht auf die Präsidentschaftswahl von 2027 ist ebenfalls besorgniserregend.

Meinungsverschiedenheiten der Linken nach den Parlamentswahlen

Eine von der Regionalpresse berichtete Passage bezieht sich auf die vorgezogenen Parlamentswahlen von 2024. Françoise Degois verteidigt Lucie Castets Kandidatur für Matignon. Sie beschuldigt den Präsidenten, nicht die Linke gewählt zu haben.

In den im Buch wiedergegebenen Botschaften bestreitet Emmanuel Macron seine Lektüre des Wahlergebnisses. Er forderte auch die Aussicht auf Lucie Castets ernannt werden. Diese Antworten gehören zur politischen Sequenz von 2024.

Der Ausgang dieser Sequenz ist bekannt: Emmanuel Macron ernannte Michel Barnier am 5. September 2024 zum Premierminister. Das offizielle Kommuniqué des Elysée berief sich dann auf die Suche nach Stabilität und der Fähigkeit, sich zu versammeln. Das Buch geht daher auf die Meinungsverschiedenheiten zurück, die diese Entscheidung mehr als zwei Jahre vor ihrer Veröffentlichung begleiteten.

Kritik, aber auch ein Antrag auf Anerkennung

Anderswo beschuldigt Françoise Degois den Präsidenten für seine Sturheit. Er antwortete: « Du bist schlimmer als ich! » Die Konfrontation beendet ihren Austausch nicht.

Wenn Françoise Degois seine Unterstützung für die Ukraine begrüßt, ermutigt ihn Emmanuel Macron, diese Meinung öffentlich zu machen. Dieser Antrag auf Anerkennung nährt den Titel des Werkes, der Kritik und Zustimmung abwechselt.

Diese Botschaften müssen von einer Präsidentenrede unterschieden werden, die unter der Kontrolle des Elysée veröffentlicht wurde. Sie werden auf dem Konto ihres Empfängers angezeigt. Ihr Interesse liegt in diesem Zugang zu weiteren politischen Diskussionen und im Gegensatz zu institutionellen Erklärungen.

Ein Buch, über das Elysée angeblich spät informiert wurde

Mariannebesagt, dass das Elysée die Existenz des Buches erst am Montag, dem 2. November, erfuhr. Diese Informationen stammen aus der Untersuchung des Magazins. Es bedeutet nicht, dass der Vorsitz die Veröffentlichung der Botschaften oder die Art und Weise, wie sie präsentiert werden, bestätigt hat.

Laut der regionalen Presse schickte Françoise Degois am Dienstag, den 3. November, eine Kopie seiner Arbeit an L’Élysée. Das Buch wird diese Woche bei Robert Laffont angekündigt, während die ersten Passagen bereits in der französischen Presse zirkulieren.

Quellen und Referenzen

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