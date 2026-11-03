Rückkehr nach Syrien: Fragile Benchmarks für Kinder

Für Kinder, die im Ausland geboren oder aufgewachsen sind, bedeutet die Rückkehr nach Syrien manchmal, ihre Schule und Freunde zu verlassen. Das Familiengedächtnis reicht nicht aus, um neue Wahrzeichen zu bauen. Schulbildung, Sprache, Wohnen und soziale Bindungen bestimmen die Bedingungen für die Umsiedlung, so die 2026 veröffentlichten Zeugnisse und humanitären Untersuchungen.

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Die Rückkehr nach Syrien kann eine Familie in einem Land zusammenbringen, mit dem ihre Mitglieder auf unterschiedliche Weise verbunden sind. Für Eltern eröffnet es die Möglichkeit, bekannte Orte zu finden. Für ihre Kinder, die im Ausland geboren oder aufgewachsen sind, geht es manchmal darum, die Schule zu verlassen, Freunde zu verlassen und Sprache zu lernen.

Am 1. Oktober 2026 bat Catherine Russell, Exekutivdirektorin von UNICEF, die Kinder im syrischen Erholungszentrum unterzubringen. Nach einem dreitägigen Besuch bestand sie auf Bildung, Gesundheit, Wasser und Schutz. Die Bedürfnisse der Kinder begleiten den gesamten Umsiedlungsprozess, auch nach dem Grenzübertritt.

Die Rückkehr nach Syrien, zwei Geschichten in einer Familie

Der Schriftsteller Samar Yazbek erforscht diese Lücke in einem Stand am 3. November 2026, der dem Andenken an das Exil gewidmet ist. Sie betonte, dass einige Kinder zuerst mit den Schulen und Straßen des Gastlandes vertraut seien. Die Städte ihrer Eltern sind mit ihren Geschichten vertraut, ohne notwendigerweise zu ihrer täglichen Erfahrung zu gehören.

Der Elternteil kann versuchen, sich mit einem unterbrochenen Leben wieder zu verbinden. Sein Kind nähert sich einem Ort, an dem er neue Sehenswürdigkeiten bauen muss. Yazbek lädt uns ein, diesen Unterschied zu erkennen, ohne die jüngeren Generationen zu bitten, die Erfahrungen früherer Generationen zu reproduzieren, um ihre Familienloyalität zu beweisen.

Diese Reflexion verbindet sich mit dem von der Forscherin Marianne Hirsch entwickelten Konzept des Post-Memory. Es bezieht sich auf die Beziehung der nachfolgenden Generationen zu den traumatischen Erfahrungen ihrer Ältesten, die durch Erzählungen, Bilder und Verhaltensweisen vermittelt werden. Diese Übertragung kann das Leben der Nachkommen beeinflussen, auch wenn sie die Ereignisse nicht erlebt haben. Das Konzept beleuchtet eine Beziehung zur Vergangenheit; Es stellt keine Diagnose dar, die für alle Flüchtlingskinder gilt.

Schule, ein Wechsel von Sprache und Referenz

Familien, die von Refugees International befragt wurden, berichten von Schwierigkeiten bei der Schulintegration nach einer Rückkehr aus der Türkei. Sie verweisen auf unterschiedliche Programme und mangelnde Unterstützung. Der Verein präsentiert diese Zeugnisse in einer am 15. Oktober 2026 veröffentlichten Studie.

Eine Mutter namens Noura erklärt, dass ihre Kinder ihre frühere Schule in der Türkei fordern. Es beschreibt Schwierigkeiten beim Verständnis der syrischen Agenda, beim Aufbau von Beziehungen und beim Entkommen aus Mobbing. Dieses Zeugnis liefert Informationen über eine familiäre Situation, ohne die Häufigkeit dieser Schwierigkeiten zu messen.

Die Studie basiert auf Konsultationen in der Türkei zwischen November 2025 und April 2026 sowie auf fünf Besuchen in Syrien. Die Autoren empfehlen Sprachtraining und Lehrerunterstützung, um Schüler aus anderen Schulsystemen aufzunehmen.

Schulwege zu erkennen

Die erneute Registrierung beinhaltet auch Verwaltungsverfahren. UNHCR erklärte, dass Studenten, die aus dem Ausland zurückkehren, Dokumente vorlegen müssen, die ihre Ausbildung belegen. Die Verfahren unterscheiden sich je nach erreichtem Niveau und dem eingeschlagenen Kurs.

Für die Grundbildung kann ein Level-Test die Zulassung ermöglichen, wenn Schulzeugnisse fehlen. Einige unvollständige Dateien können auch zu einer bedingten Registrierung führen, bis die Unterlagen vorliegen. Für Zertifikate aus ausländischen Programmen können zusätzliche Tests zu Arabisch, Geschichte und Geographie durchgeführt werden.

UNHCR übermittelt auch eine syrische Entscheidung vom 27. April 2026 über Studenten, die ein türkisches Zertifikat besitzen, das den Erfolg des achten Jahres bescheinigt. Sie sieht eine bedingte Zulassung im neunten Jahr vor, gefolgt von einer Prüfung der Zulassung zu ihrer Niederlassung. Verwaltungsverfahren garantieren keine angemessene Unterrichtsunterstützung in jeder Schule.

Wohnen konditioniert auch die Stabilität von Kindern

Save the Children führte seine Untersuchung durchEin Schock wegzwischen September und November 2025. Es umfasst 90 Haushaltsumfragen, 12 Fokusgruppen und 12 Fallstudien für Kinder. Die Forschung betrifft Aleppo, Deir ez-Zor und die Damaskus-Kampagne.

Von den befragten Haushalten gaben fast zwei Drittel an, beschädigte oder zerstörte Wohnungen gefunden zu haben. Drei von vier sagen, dass eine weitere wirtschaftliche Verschlechterung sie zur Rückkehr veranlassen könnte. Diese Ergebnisse beschreiben die untersuchten Haushalte. Sie sind keine nationale Schätzung aller syrischen Rückkehrer.

Die 2026 veröffentlichte Studie untersucht gemeinsam die körperliche Sicherheit, die materiellen Bedingungen, die Rechte und das psychosoziale Wohlbefinden von Kindern. Es unterstreicht damit das Risiko einer weiteren Auflösung nach der Rückkehr. Instabiles Wohnen oder ausfallende Dienstleistungen können die Familienansiedlung und die Kontinuität der Bildung beeinträchtigen.

Wiederaufbau eines täglichen Lebens und Erhaltung der Bindungen

UNICEF sucht nachhaltige Finanzierung, um Schulen, Gesundheitsdienste, Wasserversorgung und Kinderschutz zu stärken. Während ihres Besuchs im September besuchte Catherine Russell eine rehabilitierte Schule in der Region Damaskus. Die Agentur unterstützt auch die Gemeinden, die zurückkehrende Familien willkommen heißen.

UNHCR leitet Kinder und ihre Angehörigen zu Gemeindezentren, die Aktivitäten, Beratung und Unterstützung beim Zugang zu Dienstleistungen anbieten. Es empfiehlt, dass Familien die täglichen Gewohnheiten pflegen und den Kontakt zu Freunden und Verwandten pflegen.

Ihre Teams und Partner können Bildungs-, Sozial- oder Schutzbedürfnisse unterstützen, abhängig von den vor Ort verfügbaren Dienstleistungen. Kinderräume umfassen Spiele und Lernaktivitäten. Sie geben den gewöhnlichen Beziehungen und Berufen einen Platz, wenn sie die Rückkehr begleiten.

Quellen

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