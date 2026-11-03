Öffentliche Finanzen im Libanon: Überschuss steigt, ein Drittel der Einnahmen bleibt zu klassifizieren

Libanons Barüberschuss erreichte im ersten Halbjahr 2026 108.698 Milliarden Pfund, ein Plus von 20 Prozent. Ein Drittel der Einnahmen muss jedoch noch klassifiziert werden, die Steuereinnahmen verlangsamen sich und die Sozialausgaben steigen. Der Bericht des Finanzministeriums von BLOMINVEST untersucht die Qualität dieser Verbesserung, ihre zeitlichen Auswirkungen und die Informationen, die noch benötigt werden, um die Margen des Staates nachhaltig zu bewerten.

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Der Libanon verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 einen Barüberschuss von 108.698 Milliarden Pfund, ein Anstieg von 20 Prozent über ein Jahr. Aber mehr als ein Drittel der erhaltenen Einnahmen müssen nach Steuer- und Nichtsteuerkategorien aufgeteilt werden. Hinter der Verbesserung des Saldos müssen diese Rechnungslegungsunsicherheit und der Rückgang der im zweiten Quartal erhobenen Steuern vorsichtig gelesen werden.

Die am 3. November von Jana Boumatar von der Forschungsabteilung von BLOMINVEST veröffentlichte Notiz greift diePublic Finance Review – Erstes Halbjahr 2026finanzministerium. Das am 22. Oktober angekündigte Ministerdokument beschreibt den tatsächlichen Cashflow der Treasury Field Unit und des Zolls. Es warnt von seiner ersten Seite, dass diese Daten vorläufig bleiben, vorbehaltlich der Abstimmung, Neuklassifizierung und Anpassung. Die Zahlen werden verwendet, um die Einnahmen und Zahlungen für das Semester zu bewerten. Sie stellen keine endgültigen Staatskonten dar.

Anstieg des Überschusses trotz dynamischer Ausgaben

Die Einnahmen und Spenden erreichten 304.335 Milliarden Pfund, verglichen mit 243,802 Milliarden Pfund in der ersten Hälfte des Jahres 2025. Ihr Anstieg beträgt 24,8 Prozent. Die Ausgaben stiegen von 153.193 Milliarden auf 195.636 Milliarden, was einem Anstieg von 27,7 Prozent entspricht.

Wie kann der Überschuss steigen, wenn die Ausgaben schneller wachsen? Die beiden Prozentsätze gelten für unterschiedliche Basen. Die zusätzlichen Einnahmen machen etwa 60.500 Milliarden Pfund aus, verglichen mit 42.400 Milliarden Pfund an zusätzlichen Zahlungen. Die Differenz verbessert somit den Saldo in absoluter Höhe.

Die wichtigsten Cash-Aggregate, in Milliarden von libanesischen Pfund Indikator Erstes Halbjahr 2025 Erstes Halbjahr 2026 Änderung Einnahmen und Zuschüsse 243 802 304 335 +24,8 % Ausgaben 153 193 195 636 +27,7 % Barüberschuss 90 609 108 698 +20,0 % Primärüberschuss 99 271 115 213 +16,1 %

Quelle: Finanzministerium, Tabelle 1, Seite 3. Gerundete Beträge wie veröffentlicht.

Der Primärüberschuss misst den Saldo vor Zinszahlungen. Der Begriff « primär » beseitigt nicht seinen vorübergehenden Charakter oder die Abhängigkeit von Bargeld und Auszahlungsdaten.

Ein weiterer Unterschied: Der Gesamtüberschuss macht etwa 35,7% der Einnahmen und Spenden im Jahr 2026 aus, verglichen mit 37,2% im Vorjahr, nach unseren Berechnungen. Es erhöht sich in Pfund, aber sein Anteil an Einnahmen sinkt. Dieses Verhältnis misst nicht die Schuldentragfähigkeit; Es zeigt einfach, dass sich der Körperrand nicht aus allen Blickwinkeln verbessert.

Ein Drittel der Einnahmen wartet noch auf die Klassifizierung

Der sensibelste Punkt im Bericht ist « anderes Einkommen ». Es erreichte 103.718 Milliarden Pfund, verglichen mit 67.740 Milliarden Pfund im Vorjahr. Sein Anstieg von 53,1% bedeutet zusätzliche 35,978 Milliarden oder etwa 59,4% des gesamten Anstiegs der Einnahmen und Spenden.

Diese Quittungen sind gut aufgezeichnet. Ihre endgültige Aufteilung zwischen Steuern und nichtsteuerlichen Einnahmen muss jedoch noch festgelegt werden. Die Abteilung gibt ausdrücklich an, dass der Posten Beträge enthält, die noch nicht in die eine oder andere Kategorie eingestuft wurden.

Diese Unterscheidung ändert die Lesart der Bilanz. Die Steuereinnahmen identifizierten insgesamt 147.570 Milliarden Pfund oder 48,5 Prozent der Einnahmen und Spenden. Die identifizierten Nichtsteuereinnahmen machen 48.376 Milliarden US-Dollar oder 15,9 Prozent aus. Die 34,1% « sonstigen Einnahmen » können nicht automatisch zu den nichtsteuerlichen Einnahmen addiert werden. Zu diesen Kategorien kommen die Bareinnahmen für 4.462 Milliarden und Spenden für 209 Milliarden hinzu.

Das Ministerium liefert einen Index der möglichen Herkunft einiger der nicht klassifizierten Beträge: Das Steuererhebungssystem zeigt einen starken Anstieg der Körperschaftsteuer im Juni. Die Fristen für die Meldung der Ergebnisse 2025 und die Zahlung wurden sukzessive bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Eine Konzentration von Regulierungen zu diesem Zeitpunkt könnte daher einen Teil des Anstiegs der « anderen Einnahmen » erklären.

Steuer- und Bargelddaten sind jedoch nicht direkt vergleichbar. Der Bericht erlaubt es uns nicht, diesen Anteil zu quantifizieren oder die Beträge selbst neu zu klassifizieren. Die Priorität der Transparenz wird hier angegeben: ihre endgültige Aufschlüsselung veröffentlichen und zwischen wiederkehrenden Quittungen und Kalendereffekten unterscheiden. Ohne diese Arbeit bleibt die Qualität des Umsatzwachstums schwer zu schätzen.

Das zweite Quartal zeigt eine deutliche Verlangsamung

Die halbjährliche Gesamtsumme maskiert eine Aufschlüsselung. Im Vergleich zu den gleichen Quartalen 2025 stieg das Wachstum der Umsätze und Spenden von 47,5% im ersten Quartal auf 9,7% im zweiten. Die ermittelten Steuereinnahmen steigen von 45,1% auf 12,7%. Dies sind Schwankungen im Jahresvergleich, kein direkter Vergleich zwischen den ersten drei Monaten von 2026 und den folgenden drei Monaten.

Die inländische Mehrwertsteuer sank im zweiten Quartal um 45,9%. Diese spektakuläre Zahl misst keine gleichwertige Kontraktion des Verbrauchs. Das Ministerium erinnert daran, dass ein Zahlungsaufschub einen Teil der Mehrwertsteuereinnahmen von 2025 auf das zweite Quartal verlagert hat, was die Vergleichsbasis verändert hat. Während des Sechsmonatszeitraums sank die inländische Mehrwertsteuer um 10,8 %, während die Einfuhrsteuer um 2,5 % stieg.

Diese Ergebnisse erweitern die bereits in unserer Analyse dersteuererhebung und -tätigkeit im LibanonDer Bericht kombiniert auch niedrige Inlandseinnahmen mit einem Rückgang der Passagierzahlen um 37 % im Laufe des Semesters. Diese Annäherung steht im Einklang mit einer gestörten touristischen Aktivität; sie isoliert nicht den genauen Beitrag des Tourismus, des Steuerkalenders oder der Erholung.

Ein weiteres Beispiel für die notwendige Vorsicht ist die Verbrauchsteuer auf Kraftstoff. Ihre Einnahmen stiegen im ersten Halbjahr um 180,6%, während die Importmengen von 95 und 98 Oktanen um 28,1% zurückgingen. Die Abteilung erklärt diese Abweichung hauptsächlich durch die Erhöhung der geltenden Zölle. Eine Erhöhung der Abgaben kann somit den Staatsfonds stützen, da die ausgetauschten Mengen zurückgehen.

Einnahmen aus Tabak- und Telekommunikationsunterstützung

Die identifizierten nichtsteuerlichen Einnahmen steigen um 30 Prozent. Die Régie des tabacs trägt 22.763 Milliarden Pfund bei, was einer Steigerung von 56,8 % entspricht. Die Überweisungen von Mobilfunkunternehmen beliefen sich auf 12.193 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 16,2%.

Allein auf die Régie entfallen nach unseren Berechnungen etwa 47 % der nichtsteuerlichen Einnahmen. Diese Konzentration unterstreicht das Gewicht einiger Organismen in der Ernährung des Finanzministeriums. Es macht detailliertere Informationen über ihre Ergebnisse, ihre eigenen Bedürfnisse und den Zeitpunkt ihrer Zahlungen nützlich.

Die Flughafeneinnahmen stiegen im Laufe des Semesters um 33,2%, fielen jedoch laut Ministertabelle im zweiten Quartal um 68,4%. Der Kontrast veranschaulicht erneut die Grenzen einer Lesung, die ausschließlich auf Kumulation basiert. Sie verbietet auch, die Einnahmen einer öffentlichen Einrichtung im gleichen Zeitraum einer körperlichen Tätigkeit zuzuordnen.

Der Anstieg der Ausgaben konzentriert sich auf den aktuellen Bedarf

Auf laufende Ausgaben entfallen 77,2 Prozent der erfassten Zahlungen. Die Personalkosten, einschließlich Gehälter, Sozialleistungen und Renten, beliefen sich auf 119.864 Milliarden Pfund: 61,3% der Gesamtsumme, mit einem Anstieg von 15,5 %. Dieser Anstieg bedeutet nicht, dass die individuellen Löhne um 15,5 Prozent gestiegen sind.

Löhne, Gehälter und Sozialleistungen steigen um 4,2 Prozent, während die Rentenzahlungen um 54,3 Prozent steigen. Das Ministerium verbindet diese neueste Entwicklung mit den im Jahr 2025 beschlossenen Upgrades für militärische und zivile Rentner, deren Auswirkungen sich in den Auszahlungen von 2026 widerspiegeln.

Die Zinszahlungen gingen von 24,8 % auf 6.515 Milliarden zurück. Der Bericht erklärt das Fehlen neuer inländischer Schulden und die Rückzahlung fälliger Wertpapiere. Dieser Rückgang verbessert den Cash-Saldo. Es reicht nicht aus, die Tragfähigkeit der gesamten öffentlichen Verschuldung zu ermitteln, was eine Analyse der ausstehenden Beträge, Laufzeiten und künftigen Verbindlichkeiten erfordert.

Die Investitionsausgaben stiegen von 5.990 Milliarden auf 15.500 Milliarden Dollar oder fast 159%. Ihr Anteil bleibt auf 7,9% der Gesamtzahlungen begrenzt. Die Instandhaltung macht 7.569 Milliarden aus, fast die Hälfte dieses Umschlags. Kapitalwachstum kann daher nicht vollständig als Schaffung neuer Infrastruktur dargestellt werden.

Die Details der laufenden Arbeiten erfordern ebenfalls Präzision. Tabelle 4 erhöht die mit dem Südlichen Rat verbundenen Beträge von 225 Milliarden auf 5.219 Milliarden und das Hochhilfskomitee von 2.040 Milliarden. Die Linie des Rates für Entwicklung und Wiederaufbau fiel von 1 199 Milliarden auf 120 Milliarden. Diese Daten erlauben es nicht allen Organisationen, die gleiche Investitionsdynamik zu haben.

Höhere Sozialausgaben, aber ungleiche Abdeckung

In seiner Darstellung nach Funktion verzeichnet das Ministerium 86.843 Milliarden Pfund an Sozialausgaben, ein Plus von 37,9%. Diese Klassifizierung umfasst mehrere bereits genannte Kategorien: Dieser Betrag sollte nicht zu den Gesamtausgaben hinzugefügt werden, als wäre er ein zusätzlicher Finanzrahmen.

Die als nicht-öffentliche Sozialversicherung eingestuften Gesundheitsausgaben beliefen sich auf 16.740 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 127,5 Prozent. Der Kauf von Medikamenten belief sich auf 7.863 Milliarden US-Dollar und die Nothilfe auf 7.773 Milliarden US-Dollar. Diese Erhöhungen geben Aufschluss über die gezahlten Beträge, ohne die Anzahl der abgedeckten Patienten, die Verfügbarkeit von Medikamenten oder den Anteil des tatsächlich gedeckten Bedarfs direkt zu messen.

Andererseits zeigt der Bericht keine Übertragung an den Nationalen Sozialversicherungsfonds während des Semesters, verglichen mit 1.203 Milliarden im Vorjahr. Es geht auch nicht um Zahlungen an die Kooperative der Beamten, verglichen mit $ 7.200 Milliarden im Jahr 2025. Diese Abwesenheiten in den gemeldeten Strömen müssen erklärt werden. Sie weisen an sich nicht die Aufhebung staatlicher Rechte, Vorteile oder Pflichten nach.

Die Fragen, auf die der Kassenstand nicht antwortet

Der Überschuss verschafft dem Staat eine günstigere Stromflusssituation über den Zeitraum. Sie allein stellt keine Bestandsaufnahme der unmittelbar verfügbaren Mittel für neue Verpflichtungen dar. Um von der halbjährlichen zur finanziellen Leistungsfähigkeit überzugehen, müssten unter anderem die Anfangs- und Endesalden, die Finanzierungstransaktionen und die ausstehenden Zahlungen bekannt sein.

Der Bericht enthält keine umfassende Aufstellung der Verpflichtungen und möglichen Rückstände. Daher kann nicht gesagt werden, dass der Überschuss auf unbezahlte Rechnungen zurückzuführen ist oder dass alle Verpflichtungen erfüllt wurden. Die nützliche Kritik ist, um diese Informationen zu bitten, anstatt ihre Abwesenheit in Beweise zu verwandeln.

Die vorgestellten Variationen sind ebenfalls nominal. Eine Erhöhung der Ausgaben in Pfund bedeutet nicht automatisch eine gleichwertige Verbesserung des öffentlichen Dienstes. Preise, die Art der Käufe, kriegsbedingte Bedürfnisse und der Zeitpunkt der Vorschriften müssen ebenfalls berücksichtigt werden.

Schließlich erinnert der Zollanhang an die Fragilität des Kontexts: Die Importe erreichen im Semester etwa 10,15 Milliarden Dollar, verglichen mit 1,50 Milliarden Exporten. Das Handelsdefizit beträgt rund 8,65 Milliarden, ein Plus von etwa 10%. Die ein- und ausgeführten Mengen, gemessen nach Gewicht, gingen um 18 % bzw. 24 % zurück. Dieses externe Defizit unterscheidet sich vom Staatssaldo. Ihre Koexistenz zeigt nur, dass ein öffentlicher Überschuss nicht ausreicht, um die Gesundheit der Wirtschaft zu beschreiben.

Der nächste Test der öffentlichen Finanzen wird die Veröffentlichung von Abschlussrechnungen und eine vollständige Aufschlüsselung der Einnahmen sowie Informationen über die finanzierten Verbindlichkeiten und Dienstleistungen sein. Die Einnahmen des ersten Halbjahres bieten eine echte Verbesserung der veröffentlichten Bilanz. Die Möglichkeit, sie zu verlängern, hängt von ausreichenden regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben ab, die den Bedürfnissen entsprechen, ohne ihre Kosten außerhalb des sichtbaren Umfangs der Rechnungslegung zu verschieben.

Quellen und Verfahren

Die Haushaltsbeträge werden in Milliarden libanesischer Pfund ausgedrückt. Handelsdaten sind in US-Dollar. Vergleiche decken die gleichen Zeiträume von 2025 und 2026 ab. Die in unseren Berechnungen explizit dargestellten Verhältnisse ergeben sich aus veröffentlichten Beträgen. Kleine Unterschiede zwischen den Gesamtsummen und Transaktionen auf angezeigten Beträgen können sich aus der Rundung ergeben. Cashflows bleiben vorläufig und stellen keine Endabschlüsse dar.

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