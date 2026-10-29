Libanesische Industrie Expo 2026 eröffnet seine zweite Ausgabe und feiert die im Libanon hergestellte

Unter der Schirmherrschaft des Präsidenten des Nawaf Salam Ministerrats besetzen bis zum 31. Oktober mehr als 1.000 lokale und internationale Marken 10.000 m2 in der Seaside Arena. Die zweite Ausgabe der « Libanese Industry Expo » hat heute in der Seaside Arena in Beirut unter der Schirmherrschaft von […]

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Unter der Schirmherrschaft des Präsidenten des Nawaf Salam Ministerrats besetzen bis zum 31. Oktober mehr als 1.000 lokale und internationale Marken 10.000 m2 in der Seaside Arena.

Die zweite Ausgabe der « Libanese Industry Expo » wurde heute in der Seaside Arena in Beirut unter der Schirmherrschaft des Präsidenten des Ministerrats, Herrn Nawaf Salam, offiziell eröffnet. Organisiert von Hospitality Services und Promfair, auf Initiative des libanesischen Industrieverbandes und mit Unterstützung des Industrieministeriums, startete die Messe den ersten ihrer vier Tage, die den lokal produzierten Produkten und denen gewidmet sind, die sie herstellen.

Aufbauend auf dem Erfolg ihrer ersten Ausgabe, die mehr als 200 Aussteller und mehr als 10.000 Besucher begrüßte, erstreckt sich die Messe nun über 10.000 m2 und vereint mehr als 1.000 lokale und internationale Marken, wobei bis Samstag, den 31. Oktober, mehr als 10.000 Einkäufer und Fachbesucher erwartet werden. Die Gänge spiegeln das volle Ausmaß des Sektors wider: Schwerindustrie, Lebensmittel und Getränke, Verpackung, Kosmetik und pharmazeutische Produkte, Möbel und Dekoration, mechanische und technologische Industrie, Textilien und Mode, Schmuck sowie Bildung und Dienstleistungen.

S.E. Herr Nawaf Salam sagte: « Die Unterstützung der Industrie ist keine sektorale Forderung. » Es ist ein nationales Interesse, das mit Wachstum, Beschäftigung, finanzieller Stabilität und wirtschaftlicher Souveränität verbunden ist

Herr Joe Issa El Khoury, Minister für Industrie« Wirtschaftliche Sicherheit ist die Grundsäule der nationalen Sicherheit. »

Die Eröffnung dieser zweiten Ausgabe bestätigt, dass die Lebanon Industry Expo ihren Platz im nationalen Kalender gefunden hat. Dieser Tag spiegelt das Vertrauen der libanesischen Hersteller in ihre Produkte und in die bevorstehenden Möglichkeiten wider, und wir sind stolz darauf, die Plattform anzubieten, die sie zusammenbringt,sagte Frau Joumana Dammous-Salamé, Mitbegründerin und CEO von Hospitality Services.

Herr Salim ZeenniDer Präsident der Libanesischen Industriellenvereinigung sagte: « Die Industrie im Libanon ist eine nationale Sache, keine bloße wirtschaftliche Angelegenheit oder ein Mittel, um Profit zu machen, denn wenn ja, hätten wir den Libanon 1975 verlassen. »

Das Forum: die Perspektiven der wichtigsten Akteure, die die libanesische Industrie prägen

Das Forum bringt Branchenführer und Experten zusammen, um an den vier Tagen eingehende Diskussionen über die dringendsten Themen in der Industrie, darunter grüne Industrie, Nachhaltigkeit und Agrarlebensmittel, mit über 70 Interessengruppen und Experten zu führen. Die Teilnehmer profitieren von wertvollen Perspektiven und der Möglichkeit, direkt mit politischen Entscheidungsträgern zu interagieren.

Die « Industriegespräche » des Tages beinhalteten zwei runde Tische. « The global factory: connect Lebanese industries to the world » brachte Vertreter von FEIM (Italien), der Federation of Egyptian Industries, Dubai Ports und MEDEF (Frankreich) zusammen, während « The digital transformation of Lebanon: from the road map to the results », organisiert in Partnerschaft mit der amerikanischen Kammer im Libanon, im Dialog S.E. Kamal Shehadi, Minister für Technologie und Künstliche Intelligenz, begrüßt wurde.

Hosted Buyers: Libanesische Produzenten mit neuen Märkten verbinden

Das Hosted Buyers-Programm verbindet Käufer mit libanesischen Unternehmern und Industriellen für Networking und Geschäftstreffen, wobei über die vier Tage mehr als 200 Geschäftstreffen geplant sind. Nachdem sie Käufer aus arabischen Märkten und anderen internationalen Märkten im Jahr 2025 begrüßt hat, bietet sie weiterhin eine gezielte Plattform, um Partnerschaften aufzubauen, Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden und Wachstum zu stimulieren.

Kulinarisches Erlebnis: Libanesische Aromen, prächtig revisited

Köche und kulinarische Blogger führen Meisterkurse und Live-Sitzungen zu lokalen Zutaten und traditionellen Geschmacksrichtungen durch. Besucher entdecken neue Techniken, kreative Ansätze und den Reichtum des libanesischen kulinarischen Erbes mit Verkostungen während des gesamten Programms.

3al Mouda: stimulieren Sie Ihr Glück, Energie und Geist

3al Mouda ist die Kunst des Wohnraums des Wohnzimmers. Eine stündliche Auslosung bietet den Besuchern die Möglichkeit, Preise ihrer libanesischen Lieblingsmarken zu gewinnen, während die Station « Make Power Power » täglich Bissen und Erfrischungen aus dem Libanon anbietet. Die Workshops « Feed Your Mind », die sich der Schönheit, der Hautpflege, dem persönlichen Stil, der Ernährung und der manuellen Erstellung widmen, ermöglichen es Ihnen, mit neuen Fähigkeiten zu gehen. Am Tag der Eröffnung nahmen die Besucher an einem Workshop teil, um mit Anna Maria Botros eine Handcreme mit charakteristischem Parfüm zu kreieren, sowie an einer Konferenz zum Thema Hautpflege, The Skin Edit, mit der Hauttherapeutin Georgette Richa.

Die Libanesische Industrieausstellung 2026 dauert bis Samstag, den 31. Oktober 2026 von 15:00 bis 21:00 Uhr in der Seaside Arena, Beirut, mit Unterstützung ihrer Partner ISO Food und AXA Middle East.

Libanesische Industrie Expo – 28. bis 31. Oktober 2026

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