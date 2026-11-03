Georgien bereitet den Wahlabend vor, während die Amerikaner die Zwischenwahl fortsetzen. Brad Raffensperger kündigte am Dienstag während seines Nachmittags mehr als 775.000 Wähler in diesem Staat an. In Fulton muss der Wahlrat ein bestimmtes Verfahren für 1.069 Stimmzettel nach zwei Zusammenbrüchen während der Vorauswahl prüfen. Fehlgeleitete Textnachrichten zirkulieren auch auf Umfrageseiten. In North Carolina erwägen die Behörden mögliche Verlängerungen, die die Veröffentlichung der ersten Ergebnisse verzögern könnten.

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Item am 3. November 2026, um 2240 Stunden Beirut Zeit (2040 Stunden UTC).Georgien bereitet die Zwischenzählung vor, während die Abstimmung fortgesetzt wird. Brad Raffensperger, sein Außenminister, kündigte mehr als 775.000 Wähler für den einzigen Tag am Dienstag an seinem 14:45 Ortszeit, 21:45 in Beirut. In Fulton schlagen Wahlbeamte ein spezielles Verfahren für 1.069 Stimmzettel vor, die während der Vorauswahl registriert wurden. In North Carolina führten technische Vorfälle dazu, dass die Wahlbehörde eine Erweiterung einiger Büros prüfte. Keines dieser Elemente ermöglicht es bisher, die föderalen Sitze in diesen Staaten zuzuweisen.

In Georgien organisieren die Behörden den Zwischenabend

Die von Brad Raffensperger vorgelegte Bilanz betrifft die am Dienstag abgegebenen Stimmen, kein parteipolitisches Ergebnis. Er fügte den Stimmzetteln hinzu. Auf derselben Konferenz sagte der republikanische Beamte, dass das durchschnittliche Warten in den Büros weniger als fünf Minuten blieb.

Ein Büro in Rockbridge Elementary School, Gwinnett County, setzte seinen Betrieb für sieben Minuten aus. Eine Sicherheitsübung in der Schule führte zu dieser Unterbrechung. Die Wahlbehörde wartet auf eine gerichtliche Entscheidung über eine mögliche Verlängerung über die normale Schließung um 19 Uhr hinaus.

Zwei Wahlen konzentrieren sich auf diesen Staat. Der demokratische Senator Jon Ossoff verteidigt seinen Sitz gegen den Republikaner Mike Collins. Für die georgische Regierung steht die Demokratische Keisha Lance Bottoms dem Republikaner Rick Jackson gegenüber. Die Beteiligungszahlen geben nicht die Verteilung der Stimmen unter diesen Kandidaten an.

In einem Interview am Dienstagmorgen präsentierte Jon Ossoff die Mobilisierung als Ausdruck einer Notwendigkeit für Veränderungen. Rick Jackson, der nach seiner Abstimmung interviewt wurde, sagte, er würde es Gott übergeben.

Fulton: zwei Ausfälle, zwei vorgeschlagene Verfahren

In einer Notiz vom Dienstag beschreibt Nadine Williams, Chief Electoral Officer für Fulton County, die beiden Vorfälle, die während der Vorauswahl stattfanden. Der erste Hit der Mechanicsville Library am 21. Oktober. Ein versehentlicher Stromausfall stoppte einen Scanner, nachdem er 361 Bulletins aufgenommen hatte.

Staatliche Techniker empfehlen nicht, Speicherkarten wegen der Gefahr der Datenänderung zu laden. Das vorgeschlagene Verfahren besteht darin, die Papierbulletins erneut zu scannen.

Der zweite Vorfall geht auf den 26. Oktober im Hugh C. Conley Recreation Center zurück. Der Scanner zeigte eine Papierfüllung ohne sichtbare Blockierung an. Die Beamten zogen sich nach 708 Stimmzetteln aus dem Dienst zurück. Für diese Charge empfehlen Techniker zunächst, Speicherkarten auf ein anderes Gerät zu übertragen. Wenn die Übertragung fehlschlägt, werden die Papier-Newsletter gescannt.

Der Wahlrat wird diese Methoden um 18.30 Uhr Ortszeit überprüfen. Nadine Williams plant, den Betrieb zwischen 19:00 und 19:30 Uhr aufzunehmen, vorbehaltlich seiner Zustimmung. Die Behandlung muss vor der Öffentlichkeit und den Beobachtern stattfinden. Brad Raffensperger erklärte am Dienstagmorgen, dass er keine Verzögerung der Ergebnisse aufgrund dieser Audits erwartet habe.

Trügerische SMS-Berichte in derselben Grafschaft

Fulton warnte auch vor Nachrichten, die eine Änderung des Wahlortes an die Einheimischen ankündigten. Die grafschaft sagt, dass sie diese textnachrichten nicht gesendet hat. Er bat die Wähler, ihr Büro mit dem offiziellen Georgia My Voter oder der Wahlverwaltung zu überprüfen.

Die Ausschreibung betrifft Herkunft und Inhalt dieser Meldungen. Es zeigt nicht, dass die Büros tatsächlich die Adresse geändert haben. Keine Identität des Autors wurde in den von der Grafschaft zur Verfügung gestellten Informationen festgestellt.

North Carolina: Pläne werden überprüft

In North Carolina berief der Wahlrat um 14 Uhr Ortszeit eine Dringlichkeitssitzung ein, um Verlängerungen zu diskutieren. Seine Tagesordnung erwähnt Büros in sieben Grafschaften: Columbus, Gates, Lenoir, Watauga, Wilkes, Wilson und Hertford. Es umfasst die Website der Appalachian State University in Boone und zwei Schulen in Wilson.

Diese liste ist ein sitzungsplan, keine entscheidung, alle genannten seiten zu erweitern. In ihrer morgendlichen Überprüfung berichtete die verwaltung von technischen problemen in vier bezirken. Sie hatte angedeutet, dass diese Vorfälle gelöst wurden. Zu diesem Zeitpunkt konnte keine endgültige Entscheidung über diese Verlängerungen in den konsultierten offiziellen Mitteilungen bestätigt werden.

Die übliche Schließung ist um 19.30 Uhr oder am Mittwoch um 2.30 Uhr in Beirut. Beamte hatten gewarnt, dass eine Verlängerung auch die Verbreitung der Staatsergebnisse verzögern könnte. Die Hypothese, die während des Tages vorgeschlagen wurde, war bis 20:30 Uhr Ortszeit. Diese Lücke blieb eine Eventualität, kein neuer allgemeiner bestätigter Zeitplan.

Insbesondere wählt der Staat einen Senator. Demokratischer Roy Cooper und Republikaner Michael Whatley ist unter den Kandidaten für den von Thom Tillis vakant gelassenen Sitz.

In Kalifornien, die Wahl nach der Ablehnung des Supreme Court

Die Abstimmung findet auch nach einer Gerichtsentscheidung am Montag statt. Der Oberste Gerichtshof lehnte den dringenden Antrag der Bundesregierung auf etwa 20.000 Menschen auf kalifornischen Listen ab. Die Trump-Administration wollte, dass postalische Newsletter, die schließlich von diesen Leuten zurückgegeben werden, getrennt und nicht vor der Überprüfung gezählt werden. Sie präsentierte sie als mögliche Nicht-Bürger.

Der Beschluss vom 2. November lehnt die während der Berufung erbetene Anordnung ab. Es ist keine endgültige Entscheidung über den gesamten Streit. Die kalifornische Außenministerin Shirley Weber begrüßte diese Ablehnung und forderte die Wähler zur Abstimmung auf. Generalstaatsanwalt Rob Bonta kündigte an, dass der Staat weiterhin Wahlverfahren verteidigen werde.

Zukünftige Entscheidungen erwartet

Das Fulton-Treffen ist für 1:30 Uhr am Mittwoch in Beirut geplant. Die Abstimmung muss normalerweise eine halbe Stunde später in Georgien abgeschlossen werden. Lokale Entscheidungen über Erweiterungen und Validierung von Zählverfahren gehen der ersten Veröffentlichung der Ergebnisse voraus. Die während der Nacht ausgestrahlten Gesamtmengen bleiben bis zu den von den zuständigen Behörden durchgeführten Kontrollen und Bescheinigungen vorläufig.

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