Israel-Iran: Die wachsenden Zweifel der CIA

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Die US-Geheimdienste hatten wenig Vertrauen in die israelische Warnung vor einem iranischen Projekt, das Donald Trump auf seiner Reise in die Türkei ins Visier nahm. Trotz der Vorbehalte der CIA organisierte der Secret Service am 8. Juli eine außergewöhnliche Operation in Ankara: Der Präsident stieg öffentlich in die Air Force One ein, bevor er das Flugzeug heimlich in einem Catering-Truck verließ und sich einer Militär-C-32A anschloss, um Großbritannien zu gewinnen.

Die Enthüllung übersteigt nun die einzige Sicherheit eines Präsidialzugs. Es belebt in Washington ein Thema, das seit dem Ausbruch des Krieges gegen den Iran heikel geworden ist: Welches Vertrauen kann man den von Israel bereitgestellten Informationen entgegenbringen, wenn sie zur Beurteilung einer iranischen Bedrohung verwendet werden und eine amerikanische Militärentscheidung beeinflussen können? Seit 2025 sind mehrere Einschätzungen amerikanischer Behörden von denen der israelischen Regierung in Schlüsselfragen abgewichen, darunter Teherans nukleare Absichten, die Ergebnisse der Bombenanschläge und die Aussichten auf einen Regimewechsel.

Diese Unterschiede führen nicht zu dem Schluss, dass Israel systematisch falsche Informationen übermittelt. Im Gegenteil, israelische Dienste haben eine bemerkenswerte Fähigkeit gezeigt, in den iranischen Militär- und Sicherheitsapparat einzudringen, Beamte zu lokalisieren und sensible Einrichtungen zu identifizieren. Das Problem entsteht vor allem, wenn diese Informationen in strategische Schlussfolgerungen umgewandelt werden: Bedeutet eine nukleare Fähigkeit, dass die Entscheidung getroffen wurde, eine Bombe zu bauen? Bedeutet eine Verletzlichkeit der iranischen Macht, dass das Regime durch Streiks gestürzt werden kann? Sind verdächtige Aktivitäten Hinweise auf einen bevorstehenden Angriff?

Der Fall Ankara stellt diese Fragen in den Vordergrund. Israelische Informationen, die sich direkt auf das Leben des Präsidenten der Vereinigten Staaten bezogen, führten zu außergewöhnlichen Schutzmaßnahmen, während amerikanische Analysten ihm ein geringes Maß an Vertrauen zuschrieben. Es interveniert hauptsächlich nach mehreren Episoden, in denen Donald Trump öffentlich eine Lektüre der iranischen Gefahr beibehielt, die Benjamin Netanyahus als vorsichtigen Schlussfolgerungen seiner eigenen Dienste näher kam.

Diese Anhäufung speist jetzt eine politisch explosive Anschuldigung in den Vereinigten Staaten. Gegner des Krieges sowie Persönlichkeiten der amerikanischen Rechten behaupten, Donald Trump habe sich in einen Konflikt hineinziehen lassen, der den strategischen Prioritäten Israels entspricht. Manche sprechen offen über Manipulation. Die verfügbaren Fakten stellen einen signifikanten israelischen Einfluss und eine Divergenz mit amerikanischen Agenturen dar, aber sie zeigen nicht, dass Israel wissentlich falsche Informationen erfunden hat, um Krieg zu provozieren.

Der Alarm gegen Trump wird von der CIA als fragil eingestuft

Die von Israel übermittelten Informationen betrafen die Vertreibung von Donald Trump nach Ankara zum NATO-Gipfel. Vor seiner Abreise aus der Türkei am 8. Juli 2026 wurden die US-Behörden vor einem möglichen iranischen Projekt gewarnt, das auf den Präsidenten oder sein Flugzeug abzielt. Das Szenario war für den Secret Service von ausreichender Bedeutung, um sich auf eine heimliche Änderung der Rückreise vorzubereiten, aber US-Analysten, die die Warnung untersuchten, hatten nicht die Elemente, um sie als fest etabliert zu betrachten.

Die CIA gab ihm « geringes Vertrauen ». Im Vokabular der Intelligenz bedeutet diese Formel nicht, dass Informationen als falsch angesehen werden. Sie weist vielmehr darauf hin, dass die verfügbaren Beweise unzureichend, fragmentarisch, schwer zu bestätigen sind oder aus Quellen stammen, deren Zuverlässigkeit keine eindeutige Schlussfolgerung zulässt. US-Analysten unterschieden daher die Existenz israelischer Informationen klar von ihrer unabhängigen US-Validierung.

Der Secret Service argumentierte nach einer anderen Logik. Seine Aufgabe ist es, den Präsidenten zu schützen, auch gegen Szenarien, deren Wahrscheinlichkeit ungewiss bleibt. Wenn sich eine potenzielle Bedrohung unmittelbar auf das Leben des Staatsoberhaupts auswirkt, können die Folgen eines Fehlers unverhältnismäßige Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf den Grad des Vertrauens in die Nachrichtendienste rechtfertigen. Sicherheitsbeamte des Präsidenten beschlossen daher, die Reise zu ändern.

Donald Trump bestieg öffentlich das Flugzeug, von dem Beobachter dachten, dass es den Präsidenten tragen sollte. Er kam dann diskret durch eine andere tür heraus und wurde in einem flughafen-catering-truck platziert. Das Fahrzeug fuhr bis zu einer C-32A von der US Air Force, eine militärische Version der Boeing 757 verwendet, um ältere amerikanische Beamte zu transportieren. Donald Trump hat die Türkei in diesem Flugzeug verlassen, um Großbritannien zu gewinnen.

Unterdessen setzte das andere Flugzeug seine Reise mit amerikanischen Beamten und Journalisten fort, von denen einige nicht wussten, dass der Präsident nicht mehr an Bord war. Die Operation war somit ein echtes Ablenkungsinstrument, das Donald Trumps Standort verbergen sollte. Sein spektakulärer Charakter steht jetzt im Gegensatz zu dem begrenzten Vertrauen, das amerikanische Analysten der Bedrohung gaben, die zu seiner Organisation beigetragen hat.

Verdacht auf eine Warnung, die auch Trump beeinflussen soll

In diesem Punkt nimmt der Fall eine politische Dimension an. Nach Informationen, die in den Vereinigten Staaten veröffentlicht wurden, fragen sich einige aktuelle oder ehemalige Beamte, ob die israelische Warnung ausschließlich zum Schutz von Donald Trump gedacht war oder ob sie auch die Wahrnehmung einer permanenten und direkt persönlichen iranischen Bedrohung des Präsidenten verstärken könnte. Es gibt jedoch keine öffentlichen Beweise dafür, dass Israel diese Bedrohung zu diesem Zweck erfunden hat.

Diese Unterscheidung ist von wesentlicher Bedeutung. Ein alliierter Dienst kann in gutem Glauben Informationen vermitteln, dass er von Belang ist, während amerikanische Analysten ihm einen niedrigeren Wert geben. Es kann auch die Informationen, die es teilt, nach seinen eigenen strategischen Prioritäten auswählen, ohne die Daten zu verfälschen. In einer Allianz, die so eng ist wie die zwischen Washington und Israel, kann die Grenze zwischen Geheimdienstaustausch, strategischer Überzeugung und politischem Einfluss schwierig werden.

Das Problem ist umso heikler, als Ankaras Alarmbereitschaft nicht das erste Thema ist, bei dem Washington und Israel in Bezug auf den Iran auseinandergegangen sind. Seit 2025 konzentrieren sich die Meinungsverschiedenheiten auf die wichtigsten Themen: die Bereitschaft, eine Bombe zu bauen, die reale Nähe zur Atomschwelle, die Wirksamkeit der Angriffe auf iranische Anlagen und die Möglichkeit, die Islamische Republik zu Fall zu bringen.

Atomprogramm: Washington sah keine Entscheidung, die Bombe herzustellen

Die Atomfrage ist der wichtigste Präzedenzfall. Am 25. März 2025 präsentierte der Nationale Geheimdienstdirektor Tulsi Gabbard dem Senat die kollektive Bewertung amerikanischer Agenturen. Sie wies darauf hin, dass der Iran damals keine Atomwaffen baute und dass der Oberste Führer Ali Khamenei die Wiederaufnahme des Waffenprogramms, das Washington als 2003 unterbrochen ansah, nicht erlaubt hatte.

Diese Schlussfolgerung bedeutete nicht, dass die amerikanischen Dienste das iranische Programm für harmlos hielten. Stattdessen stellten sie einen besorgniserregenden Anstieg der nuklearen Fähigkeiten des Landes fest. Der Iran hatte eine beträchtliche Menge angereicherten Urans mit 60 Prozent angehäuft, viel höher als die üblichen Anforderungen eines zivilen Atomprogramms und relativ nahe an den 90 Prozent, die erforderlich sind, um militärisches Material zu erhalten.

US-Agenturen waren auch eine besorgniserregende politische Entwicklung in Teheran. Das Tabu um den möglichen Erwerb einer Atomwaffe schien sich abzuschwächen, während einige iranische Persönlichkeiten offener über die Möglichkeit sprachen, die Doktrin des Landes zu ändern. Aber Washington unterschied weiterhin eine fortgeschrittene technische Fähigkeit von einer formellen politischen Entscheidung, eine Bombe zu bauen.

Israel legte viel weniger Wert auf diese Unterscheidung. Für Benjamin Netanjahu könnte das Warten auf Beweise, dass Ali Khamenei ausdrücklich die Herstellung einer Waffe angeordnet hat, bedeuten, zu warten, bis der Iran bereits über das Material, die Zentrifugen und das Wissen verfügt, um die Schwelle schnell zu überschreiten. Die Bedrohung bestand daher nicht nur in der Existenz einer montierten Bombe, sondern auch in der Möglichkeit für Teheran, sie in einem immer kürzeren Zeitrahmen zu produzieren.

Trump hat die Analyse seiner eigenen Dienste öffentlich abgelehnt

Die Divergenz wurde im Juni 2025 öffentlich. Auf die Frage nach der Bewertung, die Tulsi Gabbard drei Monate zuvor vorgelegt hatte, hatte Donald Trump behauptet, dass der Iran seiner Meinung nach sehr nahe daran sei, eine Atomwaffe zu besitzen. Angesichts der Tatsache, dass sein nationaler Geheimdienstdirektor das Gegenteil über die Entscheidung des Iran erklärt hatte, eine Bombe zu bauen, hatte der Präsident seine Einschätzung öffentlich zurückgewiesen.

Diese Episode ist jetzt ein zentrales Element der Debatte über den israelischen Einfluss. Donald Trump ließ eine Bewertung von seiner eigenen Geheimdienstgemeinschaft erstellen, aber er wählte eine Interpretation, die alarmistischer und näher an der von Israel verteidigten war. Dies beweist nicht, dass er getäuscht wurde. Dies zeigt andererseits, dass, wenn zwei Lesungen der Bedrohung auseinandergingen, der Präsident demjenigen Vorrang geben könnte, der ein schnelleres Handeln rechtfertigte.

Die Unterscheidung zwischen Fähigkeit, Absicht und Unmittelbarkeit ist hier grundlegend. Ein Staat kann die Zentrifugen, Uran und Wissen haben, die notwendig sind, um sich einer Waffe schnell zu nähern, ohne sich noch entschieden zu haben, sie zu bauen. Die Entscheidung, eine Bombe zu bauen, bedeutet auch nicht, dass eine operative Waffe sofort hergestellt werden kann, da es immer noch notwendig ist, das Material auf dem erforderlichen Niveau anzureichern, ein zuverlässiges Gerät zu entwerfen und es möglicherweise an einen Vektor anzupassen.

Israel ist jedoch der Ansicht, dass diese analytische Unterscheidung gefährlich werden kann, wenn ein Gegner zu nahe an der Schwelle ist. Die US-Dienste versuchen herauszufinden, was über die wahren Absichten der iranischen Führung demonstriert werden kann. Beide Ansätze können auf den gleichen technischen Daten basieren und zu radikal unterschiedlichen politischen Schlussfolgerungen führen.

Ein entschiedener Krieg trotz konservativerer amerikanischer Einschätzungen

Die Frage nahm mit der amerikanischen Entscheidung, direkt in den Krieg gegen den Iran zu ziehen, eine ganz andere Dimension an. Donald Trumps Kritiker argumentieren heute, dass der Präsident eine israelische Lesart der Gefahr akzeptierte, die weiter ging als die seiner eigenen Agenturen. Sie weisen unter anderem darauf hin, dass der amerikanische Geheimdienst nicht festgestellt habe, dass Teheran im Begriff sei, eine operative Atomwaffe zu entsorgen.

Im Gegenteil, Israel plädierte für Dringlichkeit. Benjamin Netanjahus Regierung war der Ansicht, dass sich ein außergewöhnliches strategisches Fenster geöffnet hatte: Die regionalen Fähigkeiten des Iran waren geschwächt, sein Militärapparat hatte Verluste erlitten, seine Wirtschaft stand unter Druck und sein Atomprogramm könnte noch getroffen werden, bevor es ein Niveau erreichte, das jede Intervention viel schwieriger machte.

Donald Trump entschied sich schließlich für die militärische Option. Sie ist jedoch voll verantwortlich für diese Entscheidung. Der US-Präsident hatte die CIA, NSA, Defense Intelligence Agency, State Department, Pentagon und National Security Council. Er hatte daher Zugang zu anderen Einschätzungen als denen, die von Israel bereitgestellt oder verteidigt wurden.

Deshalb entspricht die Behauptung, Israel habe einfach einen privaten Präsidenten mit widersprüchlichen Informationen « manipuliert », nicht den bekannten Fakten. Eine genauere Formulierung ist, dass Netanjahu versuchte, Trump zu überzeugen, dass einige israelische Analysen alarmierender waren als die der amerikanischen Agenturen und dass der Präsident beschloss, einigen dieser Argumente mehr Gewicht zu verleihen.

Können wir über falsche israelische Geheimdienste sprechen?

Der Vorwurf, der Krieg sei auf der Grundlage falscher israelischer Geheimdienstinformationen ausgelöst worden, erfordert die gleiche Vorsicht. Die US-Dienste betrachteten den Iran nicht als fiktive Bedrohung. Sie bestätigten die Existenz eines extrem fortschrittlichen Anreicherungsprogramms, bedeutender ballistischer Fähigkeiten und militärischer Netzwerke, die auf amerikanische Interessen in der Region abzielen könnten.

Washington beschuldigte den Iran auch, Projekte zu unterstützen oder vorzubereiten, die auf ehemalige US-Beamte abzielen, darunter Donald Trump. Die Existenz einer allgemeinen iranischen Bedrohung bestimmter amerikanischer Persönlichkeiten hängt daher nicht von der israelischen Warnung ab, die vor der Reise in die Türkei übermittelt wurde.

Die Unterschiede betreffen hauptsächlich den Grad der Sicherheit und die Schlussfolgerungen aus den verfügbaren Informationen. Die US-Dienste bestätigten nicht unbedingt die Idee, dass Teheran bereits beschlossen hatte, eine Bombe zu bauen, dass ein Angriff sofort durchgeführt werden sollte oder dass eine Militärkampagne das Regime schnell zum Zusammenbruch bringen würde. Diese Nuancen wurden politisch wesentlich, als der Krieg weiterging.

Es gibt derzeit keine öffentlichen Beweise dafür, dass Israel wissentlich falsche Informationen fabriziert hat, um die Vereinigten Staaten zum Angriff zu bewegen. Auf der anderen Seite gibt es genügend dokumentierte Differenzen, um eine andere Frage zu stellen: Wurden israelische Informationen manchmal so präsentiert oder interpretiert, dass sie Netanyahus strategische Ziele einem amerikanischen Präsidenten vermitteln, der bereits bereit ist, sich auf die alarmierendsten Szenarien zu konzentrieren?

Atomschäden hatten bereits Kontroversen ausgelöst

Die Differenzen betreffen nicht nur die iranischen Absichten. Sie betreffen auch die tatsächliche Wirksamkeit militärischer Operationen. Nach den amerikanischen Streiks gegen Fordow, Natanz und Ispahan im Juni 2025 hatte Donald Trump behauptet, die nuklearen Fähigkeiten des Iran seien „zerstört worden.

Eine erste Einschätzung des US-Militärgeheimdienstes war viel vorsichtiger gewesen. Sie vertrat die Auffassung, dass einige Elemente des Programms nur um wenige Monate hätten verzögert werden können und dass das genaue Ausmaß der Zerstörung noch zu bestimmen sei. Eines der wichtigsten Unbekannten betraf den angereicherten Uranbestand, dessen vollständiger Standort nicht sofort bekannt war.

Diese Divergenz bedeutete nicht, dass die Bombenanschläge gescheitert waren. Die Anlagen hatten erhebliche Schäden erlitten und einige Infrastrukturen waren zerstört worden. Der Begriff « Vernichtung » implizierte jedoch einen dauerhaften Verlust der iranischen Nuklearkapazität, eine Schlussfolgerung, dass die ersten verfügbaren Daten nicht unbedingt eine Grundlage für die Feststellung darstellten.

Die Debatte verdeutlicht den Unterschied zwischen militärischen Ergebnissen und strategischen Konsequenzen. Die Zerstörung von Zentrifugen oder die Beschädigung unterirdischer Einrichtungen kann ein Programm verlangsamen. Dies zerstört nicht das von Wissenschaftlern angesammelte Wissen, Industriepläne, Versorgungsnetze oder die Fähigkeit eines Staates, bestimmte Infrastrukturen wieder aufzubauen.

Die Zerstörung eines Atomprogramms ist schwieriger, als seine Standorte zu treffen

Diese Schwierigkeit erklärt, warum US-Dienste regelmäßig Schätzungen in Monaten oder Jahren anstelle endgültiger Aussagen verwendeten. Die tatsächliche Wirksamkeit eines Streiks hängt von der Menge der zerstörten Ausrüstung, dem Schicksal der Uranvorräte, dem Überleben der Spezialisten, der Existenz von illegalen Anlagen und der industriellen Kapazität zur Herstellung neuer Zentrifugen ab.

Ein Bombardement kann sogar die strategische Berechnung des Gegners verändern. Ein Regime, das nicht beschlossen hatte, vor einem Angriff eine Bombe zu bauen, konnte dann zu dem Schluss kommen, dass nur eine nukleare Abschreckung es erlauben würde, weitere Angriffe zu vermeiden. Umgekehrt kann die Zerstörung kritischer Fähigkeiten ein Programm technisch für einen langen Zeitraum unmöglich machen.

Die Informationen müssen daher nicht nur den sichtbaren Schaden, sondern auch die politischen Folgen der Operation bewerten. Es ist genau in diesem Bereich der Unsicherheit, dass israelische, amerikanische und iranische Narrative stark voneinander abweichen können, wobei jedes ein politisches Interesse daran hat, die Ergebnisse aus einem bestimmten Blickwinkel zu präsentieren.

Die Episode 2025 schuf einen Präzedenzfall: Politische Erklärungen der USA und Israels könnten ein viel definitiveres Ergebnis liefern als die ersten Bewertungen der technischen Intelligenz. Die aktuelle Kontroverse über Ankaras Alarmstimmung findet daher in einem Umfeld statt, in dem der Unterschied zwischen Information, Interpretation und politischer Kommunikation bereits zu einem wichtigen Thema geworden ist.

Regimewechsel: Amerikaner bezweifelten das Szenario

Die zweite große strategische Herausforderung war die Zukunft der Islamischen Republik. Als sich die Militärkampagne im Jahr 2026 verschärfte, übertrafen die israelischen Erklärungen allmählich das einzige Atomproblem. Die Möglichkeit einer großen politischen Transformation im Iran ist zu einem festen Bestandteil der Debatte über Kriegsziele geworden.

Die Einschätzungen der USA waren viel konservativer. Vor größeren Operationen hatten Analysten die Fähigkeit des Regimes untersucht, das Verschwinden seiner wichtigsten Führer zu überleben. Ihre Schlussfolgerung war nicht, dass politische Enthauptung notwendigerweise zur Demokratisierung oder zum Zusammenbruch des Systems führen würde.

Das Korps der Islamischen Revolutionsgarde war ein zentraler Faktor in dieser Analyse. Diese Organisation ist nicht nur eine militärische Kraft. Es hat wirtschaftliche Strukturen, Geheimdienste, interne Sicherheitseinheiten und einen institutionellen Standort, der tief genug ist, um das Verschwinden einzelner Führer zu überleben.

Amerikanische Analysten sahen sogar vor, dass eine Schwächung des politischen Gipfels die härtesten Elemente der Revolutionsgarden stärken könnte. Ein Wechsel an der Spitze des Systems könnte daher eher zu einem militarisierten Regime führen als zu einem politischen Übergang, der amerikanischen oder israelischen Erwartungen entspricht.

Die Schwäche der Opposition erschwerte jede Strategie der Umkehrung

Eine weitere Schwierigkeit war das Fehlen einer einheitlichen politischen Alternative. Die iranische Opposition bringt Monarchisten für Reza Pahlavi, säkulare Republikaner, ethnische Bewegungen, linke Organisationen, liberale Aktivisten und mehrere andere Strömungen zusammen, die nicht dasselbe institutionelle Projekt oder dieselbe Strategie teilen.

Diese Fragmentierung bedeutet nicht, dass das Regime massive Unterstützung in der Bevölkerung hat. Aufeinanderfolgende Protestbewegungen haben tiefe Unzufriedenheit über politische Freiheiten, wirtschaftliche Schwierigkeiten, Frauenrechte und das Management des Landes gezeigt. Aber die Fähigkeit, eine Regierung herauszufordern und die Fähigkeit, die Kontrolle über einen Staat nach seinem Zusammenbruch zu übernehmen, sind zwei verschiedene Probleme.

Für die amerikanischen Dienste könnte das Verschwinden des Gipfels der Islamischen Republik daher ein Vakuum schaffen, ohne sicherzustellen, dass eine pro-westliche Kraft es füllen könnte. Das Risiko eines internen Kampfes, einer verstärkten Kontrolle durch die Revolutionsgarden oder einer Fragmentierung der Macht war eines der zu berücksichtigenden Szenarien.

Diese Vorbehalte machten die Argumentation viel unsicherer, dass eine ausreichend intensive Militärkampagne schnell einen Regimewechsel herbeiführen würde. Wiederum unterschieden sich Washington und Israel nicht unbedingt in der Fragilität bestimmter iranischer Strukturen, sondern in den Konsequenzen, die vernünftigerweise zu erwarten waren.

Khameneis Verschwinden brachte das System nicht zum Einsturz

Der Krieg von 2026 bot eine brutale Überprüfung dieser Szenarien. Die Eliminierung von Ali Khamenei und mehrerer prominenter Militär- oder Sicherheitsbeamter war ein erheblicher Schock für die Islamische Republik. In den frühen Morgenstunden der Kampagne könnte das gleichzeitige Verschwinden eines Teils des Gipfels darauf hindeuten, dass die Macht in eine existenzielle Krise verwickelt war.

Die in den folgenden Tagen veröffentlichten US-Bewertungen waren jedoch viel zurückhaltender. Sie fanden heraus, dass die wichtigsten Institutionen weiterhin funktionierten, dass die Revolutionsgarden ihre Befehlsketten behielten und dass keine Welle von Überläufern beobachtet wurde, die groß genug war, um eine Implosion des Systems zu verursachen. Das Regime war geschwächt und desorganisiert, aber das bedeutete nicht, dass es im Begriff war zu verschwinden.

Diese Unterscheidung hat eine direkte strategische Konsequenz. Wenn das implizite oder explizite Ziel einer Kampagne zu einem Regimewechsel wird, muss die militärische Zerstörung von einem politischen Mechanismus begleitet werden, der es einer neuen Behörde ermöglicht, die Macht zu übernehmen. Im Iran sah der US-Geheimdienst diese Ersatztruppe nicht klar, während der Zwangsapparat der Islamischen Republik in der Lage blieb, ihre Gegner daran zu hindern, die Macht zu ergreifen.

Das Überleben des Systems nach dem Tod von Khamenei widerlegt nicht alle israelischen Annahmen über seine Schwächung. Es zeigt jedoch, dass spektakuläre Enthauptung allein nicht ausreichte, um den schnellen politischen Bruch zu erzeugen, den einige Reden vorgeschlagen hatten.

Israel ermutigte zur Revolte, während es seine Zerschlagung fürchtete

Unterschiede sind sogar in der Einschätzung der Chancen eines inneren Aufstands entstanden. Israelische Beamte haben die Iraner öffentlich ermutigt, die Schwächung der Macht zur Revolte zu nutzen. Die israelische Kommunikation präsentierte die Streiks als Gelegenheit, eine neue politische Periode für die iranische Bevölkerung zu eröffnen.

Die in Washington berichteten Informationen zeigten jedoch, dass einige israelische Beamte selbst nicht davon überzeugt waren, dass diese Strategie erfolgreich sein könnte. Insbesondere befürchteten sie, dass eine Massenbewegung extrem gewaltsamer Repression ausgesetzt wäre, wenn die Revolutionsgarden und andere Sicherheitskräfte kohärent blieben.

Der Kontrast ist signifikant. Eine Bevölkerung öffentlich zum Aufstieg zu ermutigen, bedeutet nicht unbedingt, dass die Verantwortlichen dieses Aufrufs das Gefühl haben, dass ihre Siegchancen hoch sind. Politische Kommunikation kann versuchen, ein Ereignis zu provozieren, dessen Ausgang von den Diensten oder Diplomaten höchst unsicher bleibt.

Dieser Unterschied zwischen öffentlichem Diskurs und privater Wertschätzung entspricht genau dem Problem, das durch nukleare Informationen aufgeworfen wird. Eine mögliche Hypothese kann in der politischen Kommunikation zu einer Perspektive werden, die als wahrscheinlich dargestellt wird. Für US-Agenturen, deren Aufgabe es ist, den Präsidenten auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten und nicht von Zielen zu beraten, ist diese Transformation ein wichtiger Wachsamkeitspunkt.

Langer Krieg schwächt das Versprechen eines schnellen Ergebnisses

Die Dauer des Konflikts hat der Debatte eine weitere Dimension hinzugefügt. Die ersten Wochen waren von amerikanischer und israelischer militärischer Überlegenheit, der Beseitigung iranischer Beamter und der Zerstörung der Infrastruktur dominiert worden. Aber die Islamische Republik hat ausreichende Ressourcen behalten, um die Feindseligkeiten fortzusetzen und Druck auf amerikanische Interessen und ihre Verbündeten auszuüben.

Der Krieg brachte also keine sofortige Kapitulation. Der Iran setzte weiterhin Raketen, Drohnen und andere militärische Fähigkeiten ein, während die Vereinigten Staaten ein wichtiges Gerät in der Region unterhalten mussten. Die menschlichen, militärischen und wirtschaftlichen Kosten der Operation sind allmählich zu einer amerikanischen innenpolitischen Frage geworden.

Diese Entwicklung verstärkt die Kritik derjenigen, die die Annahmen der Vorintervention für zu optimistisch halten. Wenn der Iran unter der kombinierten Wirkung der Streiks, der Wirtschaftsblockade und der Eliminierung seiner Führer schnell nachgeben sollte, erfordert die Fortsetzung des Krieges einige Monate später notwendigerweise eine Überprüfung dieser Prognosen.

Die US-Einschätzungen hatten ausdrücklich davor gewarnt, dass das Regime erhebliche Widerstandsmechanismen habe. Die Fähigkeit des Landes, erhebliche Verluste zu absorbieren, bedeutete nicht, dass es den Krieg auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten konnte, aber es machte es unwahrscheinlich, dass ein mechanischer Zusammenbruch nach einigen Wochen der Operationen auftreten würde.

Der Vorwurf der israelischen Manipulation gewinnt die amerikanische Rechte

In diesem Zusammenhang begann der Ausdruck „Manipulation durch Israel aus den traditionell kritischen Kreisen der israelisch-amerikanischen Allianz hervorzugehen. Ein Teil der politischen Bewegung um Donald Trump herum war auf die Ablehnung von « endlosen Kriegen », Regimewechseln und kostspieligen Interventionen im Nahen Osten ausgerichtet. Das Schweigen des Iran wirkt sich daher direkt auf einen ideologischen Widerspruch des Trumpismus aus.

Die schärfsten Kritiker glauben, dass Benjamin Netanyahu es geschafft hat, Donald Trump davon zu überzeugen, dass israelische und amerikanische strategische Interessen völlig identisch sind. Nach dieser Lesart hätte Washington nach und nach Ziele akzeptiert, die von der Zerstörung des Atomprogramms über die Schwächung des Regimes bis hin zu seiner Transformation reichten, als der US-Präsident lange Zeit erklärt hatte, dass er Nation Building oder Regime Change Unternehmen vermeiden wollte.

Beamte und Kommentatoren in der Nähe des republikanischen Lagers haben auch die Idee in Frage gestellt, dass die Vereinigten Staaten den Krieg so lange fortsetzen sollten, wie Israel es für notwendig hält. In der Debatte geht es weniger um das Bündnis mit Israel als darum, wer die Ziele definiert und wann sie als erreicht gelten.

Der Vorwurf der Manipulation hat dennoch eine wichtige Grenze. Benjamin Netanyahu kann Donald Trump beeinflussen, Informationen präsentieren, eine Interpretation verteidigen und politischen Druck ausüben. Sie hat nicht die verfassungsmäßige Macht, einen amerikanischen Krieg auszulösen. Dies bleibt die Entscheidung des Präsidenten der Vereinigten Staaten und ihrer Verwaltung.

Trump hatte widersprüchliche Einschätzungen

Diese Verantwortung des Präsidenten ist umso klarer, als Donald Trump nicht vom israelischen Geheimdienst abhängig war. Die Vereinigten Staaten haben den größten Sammel- und Analyseapparat der Welt, mit Satelliten, elektronischen Abhörsystemen, menschlichen Mitteln, der CIA, der NSA, der DIA und den eigenen Fähigkeiten der Streitkräfte.

Als die US-Agenturen von Israel über den Iran abwichen, waren diese Meinungsverschiedenheiten daher an der Spitze des Staates zugänglich. Die Bewertung des Versagens des Iran, eine Bombe herzustellen, im März 2025 war nicht einmal geheim: Sie wurde dem Kongress öffentlich vorgelegt.

Donald Trump entschied sich dagegen. Diese Wahl macht die Frage der Manipulation zu einer breiteren Frage der Entscheidungsfindung. Warum legte der Präsident mehr Gewicht auf israelische Einschätzungen als auf die Reserven seiner eigenen Analysten? War es auf andere geheime Informationen, politische Berechnungen, die Beziehung zu Netanyahu oder eine andere Vorstellung von dem akzeptablen Risikoniveau zurückzuführen?

Öffentliche Erwägungen erlauben keine endgültige Antwort. Andererseits zeigen sie, dass der Präsident nicht mit einem Konsens des amerikanischen Geheimdienstes konfrontiert war, der einen sofortigen Krieg forderte, um eine Bombe zu verhindern, deren Bau bereits beschlossen worden war.

Der Schatten des irakischen Präzedenzfalls

Die Kontroverse hat eine besondere Resonanz in den Vereinigten Staaten wegen des Präzedenzfalls des Irak. In den Jahren 2002 und 2003 hatten Aussagen über Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen in der politischen Debatte allmählich ein höheres Maß an Sicherheit gewonnen, als mehrere verfügbare Informationen rechtfertigten. Die angekündigten Waffen wurden nach der Invasion nicht geborgen.

Der Vergleich mit dem Iran hat jedoch wichtige Einschränkungen. Das iranische Atomprogramm ist real und von der Internationalen Atomenergiebehörde dokumentiert. Der Iran hat in der Tat Uran in sehr hohen Mengen angereichert und bedeutende ballistische Fähigkeiten entwickelt. Auch iranische Drohungen gegen amerikanische Interessen sind keine Erfindung.

Vielmehr konzentriert sich die Parallele auf den Prozess, der Informationen in politische Rechtfertigung verwandelt. Eine technische Fähigkeit kann zu einer bestimmten Absicht werden. Eine potenzielle Bedrohung kann als unmittelbar bevorstehend dargestellt werden. Ein Strike, der ein Programm verzögert, kann als vernichtet beschrieben werden. Ein geschwächtes Regime kann als kurz vor dem Zusammenbruch betrachtet werden, während die Strukturen, die es verteidigen, intakt bleiben.

Diese Abfolge von Ausrutschern erklärt, warum der Grad des Vertrauens, der mit Informationen verbunden ist, wesentlich ist. Ein « niedriges Vertrauen » hindert den Geheimdienst nicht daran, den Präsidenten zu schützen. Andererseits verbietet es, die Existenz dieser Bedrohung als eine bestimmte Tatsache darzustellen, ohne die damit verbundenen Unsicherheiten zu spezifizieren.

Der israelische Geheimdienst bleibt eine wichtige Quelle für Washington

Die Verbreitung von Differenzen bedeutet nicht, dass die Vereinigten Staaten auf israelische Geheimdienstinformationen über den Iran verzichten können. Israel hat eine geographische Nähe, menschliche Netzwerke, sprachliches und kulturelles Wissen und besonders wichtige operative Erfahrung in dieser Frage. Mehrere Operationen im Iran haben gezeigt, dass seine Dienste sehr genaue Informationen haben.

Diese taktische Wirksamkeit muss jedoch von der strategischen Prognose unterschieden werden. Das Auffinden eines Kommandanten ist eine Geheimdienstoperation. Die politischen Folgen seines Todes zu bestimmen, ist eine viel unsicherere Analyse. Die Identifizierung einer Nuklearanlage ist nicht gleichbedeutend mit der Kenntnis der politischen Entscheidung des Obersten Führers. Eine Aktivität zu erkennen, die den Vorbereitungen für einen Angriff entsprechen kann, bedeutet nicht automatisch, dass die Operation durchgeführt wird.

Die US-Dienste können daher einige der israelischen Geheimdienste als ausgezeichnet betrachten, während sie die daraus gezogenen Schlussfolgerungen in Frage stellen. Diese Unterscheidung ist entscheidend für das Verständnis der aktuellen Situation: Es gibt nicht unbedingt eine allgemeine Vertrauenskrise in den Mossad oder andere israelische Strukturen, sondern eine größere Wachsamkeit über die strategische Nutzung ihrer Informationen.

Diese Wachsamkeit wird umso wichtiger, wenn beide Länder Ziele verfolgen, die nicht vollständig übereinstimmen. Washington mag eine spezifische Bedrohung neutralisieren und einen Krieg beenden wollen, während Israel versuchen könnte, den Druck zu verlängern, bis es eine viel tiefere Transformation des regionalen Umfelds erreicht.

Washington überwacht jetzt auch Israels Absichten

Die Beziehung zwischen den beiden Intelligenzgeräten hat sich somit entwickelt. Amerikanische Agenturen versuchen nicht mehr zu verstehen, was der Iran vorbereitet; Sie müssen auch bestimmen, was Israel tun könnte, wenn die Entscheidungen der Netanyahu-Regierung die Strategie des Weißen Hauses gefährden könnten.

Während des Krieges von 2026 konzentrierten sich die amerikanischen Einschätzungen auf die Möglichkeit, dass Israel Initiativen ergreifen könnte, die die Verhandlungen erschweren oder eine von Washington angestrebte Deeskalation verhindern könnten. Diese Überwachung zeigt die Existenz gemeinsamer, aber nicht identischer Interessen zwischen den beiden Verbündeten.

Israel will den Iran daran hindern, eine militärische oder nukleare Fähigkeit zurückzugewinnen, die sein Territorium bedrohen könnte. Sie könnte daher der Ansicht sein, dass ein Abkommen, das bestimmte iranische Fähigkeiten zulässt, unzureichend ist. Donald Trump, der mit den Kosten eines längeren Krieges konfrontiert ist, könnte im Gegenteil beurteilen, dass ein unvollkommener Kompromiss einer klar definierten Konfrontation vorzuziehen ist.

In dieser Konfiguration wird Intelligenz untrennbar von der Strategie. Informationen über eine iranische Bedrohung können korrekt sein, während sie die Argumente derjenigen verstärken, die den Krieg fortsetzen wollen. Im Gegenteil, eine vorsichtigere Einschätzung kann diejenigen unterstützen, die verhandeln wollen. Die Herausforderung besteht dann darin, zu verhindern, dass die Analyse dem gewünschten politischen Ergebnis untergeordnet wird.

Ein grundlegender Unterschied zwischen Fehler und Manipulation

Deshalb müssen die aktuellen Vorwürfe auch drei sehr unterschiedliche Situationen unterscheiden. Der erste ist Intelligenzfehler: Ein Dienst glaubt aufrichtig an Informationen, die sich als falsch erweisen. Die zweite ist die Divergenz der Analyse: Zwei Dienste haben ähnliche Daten, geben ihnen aber nicht die gleiche Bedeutung. Die dritte wäre absichtliche Manipulation: wissentlich falsche oder irreführende Informationen zu vermitteln, um eine bestimmte Entscheidung zu provozieren.

Die Beweise für den Iran dokumentieren eindeutig mehrere Unterschiede in der Analyse. Sie zeigen auch Informationen, die nicht auf dem von der CIA erwarteten Niveau bestätigt wurden, wie die Donald Trump-Warnung in der Türkei. Sie demonstrieren in diesem Stadium nicht öffentlich die dritte Hypothese.

Diese Vorsichtsmaßnahme schmälert nicht den Ernst der Debatte. Krieg kann durch übermäßig alarmistische Einschätzungen ohne explizite Fälschung beeinflusst werden. Ein Entscheidungsträger kann auch Informationen bevorzugen, die seine Überzeugungen widerspiegeln und diejenigen entfernen, die ihnen widersprechen, ein Phänomen, das in der Geschichte internationaler Krisen lange bekannt ist.

Der Kern des Problems ist daher weniger, ob Netanyahu Trump persönlich getäuscht hat, als herauszufinden, wie die Unterschiede zwischen dem amerikanischen Geheimdienst und den israelischen Wertschätzungen an der Spitze der US-Administration vermittelt wurden.

Der Fall Ankara wird zum Glaubwürdigkeitstest

Die Warnung vom 8. Juli konzentriert nun alle diese Fragen. Es handelt sich um eine äußerst ernste Bedrohung, die direkt gegen Donald Trump gerichtet ist, für die die CIA jedoch wenig Vertrauen zum Ausdruck gebracht hat. Der Geheimdienst hatte allen Grund, maximale Vorsicht zu wählen; Diese Schutzentscheidung verwandelt die ursprünglichen Informationen jedoch nicht in bestätigte Informationen.

Der Fall wirft daher mehrere konkrete Fragen auf. Was genau hat Israel übermittelt? Auf welchen Quellen basierten sie? Haben amerikanische Agenturen später Beweise gefunden, um die Bedrohung zu bestätigen? Warum blieb ihr Selbstvertrauen niedrig? Und wussten die israelischen Beamten, dass Washington die Warnung für zerbrechlich hielt?

Das heikelste Thema ist die Absicht hinter dem Teilen. Einige amerikanische Beamte fragen sich, ob Informationen eine politische Wirkung haben könnten, indem sie Trumps Überzeugung stärken, dass er persönlich von Teheran bedroht wurde. Dies ist eine Frage, keine feststehende Tatsache. In Ermangelung von Beweisen für eine absichtliche Herstellung muss es als solches präsentiert werden.

Aber die bloße Existenz dieses Verdachts ist bedeutsam. Es zeigt, dass ein Teil des amerikanischen Apparats eine israelische Warnung zum Iran nicht mehr automatisch als Information betrachtet, die ausreicht, um sie in den Entscheidungsprozess zu integrieren.

Die Hauptpunkte der Meinungsverschiedenheiten zwischen Washington und Israel

Die Unterschiede, die seit 2025 entstanden sind, ziehen nun ein zusammenhängendes Ganzes. In Bezug auf die Atomkraft erkannten die amerikanischen Behörden eine fortgeschrittene iranische Fähigkeit an, dachten jedoch nicht, dass Teheran beschlossen hatte, eine Bombe herzustellen. Israel sah die schnelle Annäherung an die Schwelle als eine Gefahr, die ein Handeln rechtfertigen könnte, noch bevor eine solche Entscheidung entdeckt wurde.

Nach den Streiks von 2025 waren die ersten US-Bewertungen vorsichtiger als die politischen Aussagen über die « Vernichtung » des Programms. Die Frage war nicht die Existenz der Zerstörung, sondern ihre Dauer und die Möglichkeit für den Iran, bestimmte Fähigkeiten wieder aufzubauen.

Zum Regimewechsel bezweifelten amerikanische Analysten, dass eine militärische Kampagne ausreichte, um den Zusammenbruch der Islamischen Republik herbeizuführen. Sie bestanden auf der Widerstandsfähigkeit der Revolutionsgarden, der Fragmentierung der Opposition und dem Risiko, dass eine Enthauptung des Gipfels letztlich die härtesten Elemente des Systems stärken würde.

Schließlich, nach Ankaras Alarmbereitschaft, betrifft die Divergenz direkt die Glaubwürdigkeit der von Israel bereitgestellten operativen Informationen. Die CIA hatte nicht genügend Beweise, um ihr ein hohes Maß an Vertrauen zu geben, auch wenn die potenzielle Bedrohung Sicherheitsmaßnahmen rechtfertigte.

Getrennt davon zeigt keine dieser Episoden israelische Manipulation. Am Ende erklären sie jedoch, warum die Art und Weise, wie Washington israelische Geheimdienstinformationen über den Iran empfängt und interpretiert, zu einem politischen Thema geworden ist.

Für Trump eine Frage der politischen Verantwortung

Der US-Präsident hatte letztlich eine Kontroverse. Donald Trump hat sich oft als Führer präsentiert, der nach seinem eigenen Urteil entscheidet und die Empfehlungen des Washingtoner Establishments ablehnt. Diese Position macht es schwierig zu argumentieren, dass er einfach trotz ihm in einer in Jerusalem entworfenen Strategie ausgebildet worden wäre.

Während er in einigen Fällen israelische Einschätzungen bevorzugte, war diese Wahl politisch. Wenn er eine Einschätzung seines Nationalen Geheimdienstdirektors öffentlich ablehnte, kann nicht davon ausgegangen werden, dass er die Existenz der Meinungsverschiedenheit ignoriert hat. Und wenn die Kriegsziele die Atomfrage allmählich übertroffen haben, wird die US-Regierung erklären müssen, wie diese Ziele definiert wurden und wie ihre Erreichung gemessen werden sollte.

Der israelische Einfluss bleibt jedoch ein legitimes Thema, weil Netanjahu einen privilegierten politischen Zugang zu Trump hatte und ein klares strategisches Interesse daran, den maximalen Druck auf den Iran aufrechtzuerhalten. Amerikanische Verantwortung und israelischer Einfluss sind daher nicht exklusiv: beides kann koexistieren.

Die wirkliche Frage ist, ob der US-Entscheidungsprozess Intelligenz von Überzeugungsarbeit ausreichend unterscheidet. Diese Frage betrifft nicht mehr nur die Ereignisse, die dem Krieg vorausgingen. Er betrifft nun künftige Entscheidungen über seine Verfolgung, seine Ziele und die Bedingungen für einen möglichen Ausstieg.

Amerikanischer Zweifel konzentriert sich jetzt darauf, wie man Israel interpretiert

Die Enthüllung über Ankara zerstört daher nicht die Glaubwürdigkeit des israelischen Geheimdienstes. Es offenbart etwas Präziseres und vielleicht Wichtigeres: Washington behandelt die israelische Interpretation der iranischen Bedrohung nicht unbedingt als gemeinsame Wahrheit.

Beide Verbündeten können die gleichen Zentrifugen beobachten und nicht die gleichen Schlussfolgerungen über eine Bombe ziehen. Sie können die gleiche politische Fragilität im Iran sehen und über die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenbruchs abweichen. Sie können Anleitung zu einem Angriffsprojekt erhalten und unterschiedliche Vertrauensniveaus zuweisen. Diese Unterschiede werden entscheidend, wenn sie verwendet werden, um eine militärische Operation zu entscheiden oder die Dauer eines Krieges zu bestimmen.

Der falsche Abflugfall der Air Force One ist jetzt ein besonders aufschlussreicher Fall. Die Vereinigten Staaten haben alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um ihren Präsidenten zu schützen, aber ihr Hauptgeheimdienst war nicht von der Solidität der Warnung überzeugt, die zu dieser Entscheidung beigetragen hat. Dieser Unterschied zwischen betrieblicher Umsicht und analytischer Sicherheit steht nun im Mittelpunkt der Fragen.

Der nächste Schritt wird sein, festzustellen, ob neue amerikanische Elemente seit dem 8. Juli das Szenario eines iranischen Projekts gegen Donald Trump gestärkt oder geschwächt haben. In Washington wird diese Neubewertung weit über den Secret Service hinaus verfolgt: Sie wird auch die Glaubwürdigkeit zukünftiger israelischer Informationen über den Iran belasten, während die beiden Verbündeten noch entscheiden müssen, wie weit sie ihre Konfrontation mit Teheran fortsetzen wollen.

Referenzen und Links

Washington Post, 12. August 2026, Untersuchung des niedrigen Vertrauensniveaus, das die US-Dienste der israelischen Warnung vor einem iranischen Projekt gegen Donald Trump in der Türkei entgegenbringen:

https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/08/12/cia-had-low-trust-iranian-threat-before-trump-switched-planes-turkey/

Office of the Director of National Intelligence, Annual Threat Assessment, März 2025, Evaluation des iranischen Atomprogramms und fehlende bekannte Entscheidung zur Herstellung einer Waffe:

https://www.odni.gov/index.php/newsroom/congressional-testimonias/congressional-testimonias-2025/4059-ata-opening-statement-as- prepared

Reuters, Juni 2025, öffentliche Divergenz zwischen Donald Trump und Tulsi Gabbard über die Nähe des Iran zu einer Atomwaffe:

https://www.reuters.com/business/aerospace-defence/trump-contracts-his-spy-chief-irans-nuclear-program-2025-06-17/

Washington Post, März 2026, US-Bewertungen der geringen Wahrscheinlichkeit, einen Wechsel des iranischen Regimes durch Militärkampagne zu verursachen:

https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/03/07/iran-intelligence-report-unlikely-oust-regime/

Reuters, März 2026, US-Einschätzung, dass die iranische Regierung nach Beginn der Operationen nicht in einem bevorstehenden Zusammenbruch war:

https://www.reuters.com/business/media-telecom/us-intelligence-says-iran-government-is-not-risk-colapse-say-sources-2026-03-11/

Washington Post, März 2026, Informationen über israelische private Einschätzungen des Risikos, eine iranische Revolte zu zerschlagen:

https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/03/17/israel-iran-cable-revolt-slaughtered/

Reuters, Juni 2025, Erste amerikanische Einschätzungen der Schäden an iranischen Nuklearanlagen:

https://www.reuters.com/world/midddle-east/intercepted-iranian-communications-downplay-damage-us-attack-washington-post-2025-06-29/

Washington Post, Juni 2026, US-Geheimdienste warnen vor dem Risiko, dass israelische Aktionen ein Verhandlungsergebnis mit dem Iran untergraben:

https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/06/19/us-intelligence-warns-israel-is-likely-undermine-iran-peace-deal-officials-say/