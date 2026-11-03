Zwischenfälle : Guam, Abstimmungsvorfälle und Reaktionen

In Guam bleiben die ersten Zählungen provisorisch: Republikaner sind in Führung für die Regierung, ein Demokrat für den Posten des Delegierten zum Kongress. Anderswo wählen die Amerikaner weiter. Überschwemmungen stören Büros in Florida, ein Mangel an Stimmzetteln, die die Abstimmung in Kansas verzögern, und die Behörden geben den technischen Ursprung der Probleme von Westchester an. Politische Reaktionen nahmen zu, während Referenden über Abtreibung und Steuern die Erneuerung des Kongresses begleiteten. Der Punkt vor den ersten kontinentalen Schließungen.

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Position 3. November 2026, 2218 Beiruter Zeit (2018 UTC).Die amerikanischen Zwischenwahlen gehen mit lokalen Abstimmungsschwierigkeiten und neuen politischen Reaktionen weiter. In Guam, im Pazifik, stellt eine vorläufige Zählung die Republikaner an die Spitze der Regierung und einen Demokraten vor den Kongressdelegierten. In Florida zwangen die Überschwemmungen die Umsiedlung von Büros. In Kansas verzögerte ein Mangel an Stimmzetteln die Wähler. In Westchester klärten die Behörden den technischen Ursprung des Problems des Lesens der Bulletins auf. Diese Vorfälle treten vor den ersten Schließungen auf dem Festland auf, führen aber nicht zu einem nationalen Ergebnis.

In Guam, eine erste vorläufige Zählung

Im Pazifik, wo der Wahltag bereits vorbei ist, erscheint das republikanische Ticket Ada-Calvo an der Spitze der Abstimmung für die Regierung Guam. Die vorläufige Erklärung der Wahlkommission, die am Mittwoch um 1:30 Uhr ausgegeben wurde, gibt ihr 15.945 Stimmen, verglichen mit 14.925 Stimmen für das demokratische Ticket. Diese Zahlen sind noch nicht zertifiziert.

Für den Posten der Delegierten an den Kongress, Demokratische Alicia Limtiaco vor dem Republikaner James Moylan, mit 15.645 Stimmen gegen 14.983 in der gleichen Erklärung. Der Guam-Delegierte hat nicht die Stimme im Plenum der Kammer. Dieses territoriale Ergebnis stellt daher keinen Sitz dar, der bei der Berechnung der Mehrheit der 435 Vertreter gewonnen wurde.

Donald Trump gratulierte Tony Ada in einer Publikation über Truth Social und sagte, er hoffe auf ein Zeichen für die Zukunft. Diese politische Lesung des Präsidenten erlaubt es uns nicht, die Ergebnisse der noch offenen Wahlen in den fünfzig Staaten abzuleiten.

In Florida, die verdrängte Stimme wegen der Überschwemmungen

Die heftigen Regenfälle führten dazu, dass Wahlbeamte 21 Wahllokale in acht Countys in Florida verlegten. Dazu gehören Brevard, Broward, Highlands, Indian River, Martin, Okeechobee, Palm Beach und St. Lucia. Einige Standorte beherbergen mehrere Wahlsektoren: Daher entspricht die Anzahl der verlegten Ämter nicht der Anzahl der betroffenen Wahlkreise.

Die Wähler wurden an alternative Orte umgeleitet. In Broward wurde das Büro im Paradise Village Clubhouse in den Tree Tops Park verlegt. Die Wahldienste haben aktualisierte Listen veröffentlicht, damit die Menschen ihre Wahlorte finden können. Ein Büro zu bewegen bedeutet nicht, es ohne Alternative zu schließen.

Diese Störung betrifft einen Staat, in dem die Wähler auch ihren Gouverneur und ihre Vertreter für den Kongress wählen. Es fügt dem Abstimmungstag eine wesentliche Schwierigkeit hinzu, stellt aber kein Maß für die endgültige Teilnahme dar.

In Kansas fehlt Linwood der Newsletter

In Levenworth County warteten die Wähler mehr als eine Stunde im Linwood Community Building. Dem Büro fehlten Nachrichtenberichte aus dem Bezirk H-38 des Repräsentantenhauses von Kansas, laut Informationen, die von den Bezirksdiensten in einem lokalen Fernsehen bestätigt wurden.

Neue Newsletter wurden gedruckt und an die Website gesendet. Der Vorfall betrifft daher einen bestimmten Standort und einen Modell-Newsletter. Es erlaubt nicht, über einen allgemeinen Mangel in Kansas zu sprechen. Die normale Schließung des Büros bleibt um 19 Uhr Mittenzeit oder um 3 Uhr Mittwoch in Beirut.

Westchester: eine technische Erklärung, politische Anschuldigungen

In New York lieferte die staatliche Wahlbehörde eine neue Erklärung für Westchester. Eine Änderung einer Kommunalwahl erforderte eine Aktualisierung der Programmierung nach Vorbereitung und Prüfung. Scanner, die die alte Konfiguration beibehalten, erkannten die am Dienstag verwendeten Bulletins nicht mehr.

Die angekündigte Priorität ist es, mindestens eine Maschine in jedem Wahllokal wiederherzustellen. Bulletins, die bereits in Notsäcken gesammelt wurden, können dann verarbeitet werden. Die staatliche Behörde erklärte, sie habe keine Mängel in dem Papier festgestellt, die ihre Lektüre verhindert hätten, sobald das Ausrüstungsproblem gelöst worden sei.

Der Vorfall schürte jedoch Vorwürfe des Betrugs. Laura Loomer, Katie Miller und die republikanische Vertreterin Claudia Tenney forderten die Demokraten in Veröffentlichungen zu X heraus, die von der Presse berichtet wurden. Die veröffentlichten technischen Beweise belegen diese Vorwürfe nicht. Wahlbeamte behaupten, dass Wähler wählen können und dass gültige Stimmzettel gezählt werden.

Der Bezirksbeamte, Ken Jenkins, kündigte eine parteiübergreifende Untersuchung der Misserfolge an. Mike Lawler, der republikanische Vertreter, der seinen Sitz in einem Wahlbezirk verteidigte, der einen Teil von Westchester umfasste, lud auch die Wähler ein, in der Linie zu bleiben.

Drohende Briefe vor der Bundesjustiz

Die bundesbehörden beschuldigten robin martin, einen bewohner von oklahoma city, mit einem fall von bedrohlicher post mit weißem pulver. Die Lieferungen zielten auf Beamte vor den Wahlen von 2024 und 2026.

Laut FBI-Dokumenten, die am Dienstag veröffentlicht wurden, waren die bereits analysierten Substanzen Hefe oder Mehl. Noch waren nicht alle Briefe getestet worden. Der am Montag verhaftete Mann wird wegen falscher Warnungen und des Sendens bedrohlicher Mitteilungen beschuldigt. Diese Vorwürfe stellen keine Verurteilung dar.

Midterms bleiben eine Mobilisierungsschlacht

Donald Trump verteidigte seinen Rekord am Dienstagmorgen auf Fox News und forderte seine Wähler auf, die Republikaner zu unterstützen. Im Lager der Demokraten rief Kamala Harris am Dienstag dazu auf, seine Regierung an der Abstimmung zu hindern. Der ehemalige Vizepräsident bat auch um eine weitere Mobilisierung nach der Abstimmung.

Harris ‘Veröffentlichung begleitet eine Rede, die in der vergangenen Woche in Fulton County, Georgia, gehalten wurde. Sie darf daher nicht mit einer Rede verwechselt werden, die am Dienstag vor den Wählern gehalten wurde. Die Erklärungen beider Seiten bringen ihre politischen Ziele zum Ausdruck, ohne das Ergebnis der Wahlurnen bekannt zu geben.

Die Einsätze gehen über Senatsrennen hinaus. Die 435 Sitze im Repräsentantenhaus werden erneuert, ebenso wie 35 Sitze im Senat. Die Mehrheit im Haus ist 218 Sitze, wenn alle besetzt sind. Die neuen gewählten Vertreter werden im Januar ihr Amt antreten: Die Abstimmung am Dienstag ändert nicht sofort die Zusammensetzung des Kongresses.

Abtreibung und Steuer auf Milliardäre, die ebenfalls der Abstimmung unterliegen

Die Stimmzettel enthalten auch substanzielle Entscheidungen. In Kalifornien sieht der Vorschlag 40 eine außergewöhnliche Abgabe von 5% auf das Vermögen einiger Steuerzahler mit mehr als 1 Milliarde US-Dollar vor. Die Einnahmen müssen in erster Linie die Gesundheit finanzieren. Der offizielle Wahlführer stellt diese Steuer als einmalige, nicht als jährliche Abgabe dar.

In Missouri fordert Änderungsantrag 3 die Wähler auf, den im Jahr 2024 verabschiedeten verfassungsmäßigen Schutz der Abtreibung zu überdenken. Der Text sieht Ausnahmen vor, insbesondere für medizinische Notfälle, fetale Anomalien und Schwangerschaften aufgrund von Vergewaltigung oder Inzest vor 12 Wochen. Eine Ablehnung würde die Bestimmung von 2024 beibehalten.

Diese Konsultationen haben ihre eigene Zählung. Ihr Ergebnis wird weder mit der Wahl eines Gouverneurs noch mit der Mehrheit in Washington verwechselt.

Der nächste Schritt: die ersten Schließungen

Die ersten Büros auf dem Festland sollen um 18 Uhr an der Ostküste in den östlichen Teilen von Indiana und Kentucky schließen. Dies entspricht 1 Stunde Mittwoch in Beirut. Sektoren dieser Staaten in der zentralen Zone werden eine Stunde später schließen.

Um 2:30 Uhr Beiruter Zeit muss Ohio wiederum die Abstimmung abschließen. Kalifornien wird sechs Stunden warten. Die ersten Zahlen werden Teilzählungen sein, und dann können die Agenturen Siege vergeben, wenn sie über ausreichende Elemente verfügen. Die offizielle Zertifizierung erfolgt dann nach dem Kalender jeder Wahlbehörde.

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