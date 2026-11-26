Der Strom aus dem Libanon zog Bilanz von Baabda. Die Oktoberschätzung hing von dem damals verfügbaren Kraftstoff ab; Kein neues Datum oder Produktion wurde angekündigt.

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Joseph Aoun empfing am 25. November in Baabda den Präsidenten des Libanon für Elektrizität, Nassib Nasr. Dazu gehörten die Kraftwerke Zuk und Jiyé, die Brennstoffkosten und die Rechnungserhebung. Die Präsidentschaft fordert eine Beschleunigung der Verwaltungsverfahren, aber ihr Bericht gibt keinen Starttermin oder zusätzliche Strommengen an.

Was war die Oktoberschätzung

Am 8. Oktober hatte das Ministerium für Energie und Wasser mitgeteilt, dass technische und administrative Schritte zur Reaktivierung der beiden Anlagen im Gange seien. Die Führer der EDL präsentierten dann ein Szenario von etwa anderthalb Stunden zusätzlicher Stromversorgung für anderthalb Monate, basierend auf dem zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Kraftstoff. Dies war eine bedingte Schätzung. Diese Berechnung liefert nicht das im November erreichte Produktionsniveau und kann ohne eine neue Zahl nicht auf die aktuellen Reserven übertragen werden.

Der Bericht von Baabda bestätigt, dass die Situation beider Einrichtungen diskutiert wurde. Nassib Nasr diskutierte auch die Auswirkungen der steigenden Weltölpreise auf die Produktionskosten. Die Präsidentschaft zählt nicht den nutzbaren Bestand oder die Kosten einer zusätzlichen Kilowattstunde, die von beiden Standorten produziert wird. Es gibt auch nicht an, welche Gruppen, wenn überhaupt, zuerst zum Dienst zurückgegeben werden.

Neustart der Anlagen und Aufbau neuer Kapazitäten

Die beiden Dateien sind nicht verwechselt. Am 13. November genehmigte die Regierung Leitlinien für den Stromsektor und kündigte die Fortsetzung der Verhandlungen mit Katar an, von denen eine neue Kapazitäten in Zuk betrifft. Diese Diskussionen bestimmen nicht, wie viel Kraftstoff die bestehende Anlage verbrauchen kann. Jiyé gehört nicht zu den drei in diesem Teil der Verhandlungen genannten Produktionsstätten, nämlich Deir Ammar, Zahrani und Zuk.

Für Abonnenten ist die Anzahl der tatsächlich zur Verfügung gestellten Stunden der Indikator, nicht die einzige Ankündigung einer Rehabilitation. Eine LED-Umfrage der eingespritzten Leistung, des Kraftstoffbestands und der Betriebsstunden würde die tatsächliche Produktion mit dem Oktober-Szenario vergleichen. Keine dieser drei Zahlen ist im Interviewbericht vom 25. November enthalten.

Das Kraftwerk Zouk in der Nähe von Jounieh am 30. Mai 2009. Resized Archivfoto: Evilscaught / Wikimedia Commons, CC BY 3.0.

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