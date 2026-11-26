Der israelische Botschafter bei der UNO, Danny Danon, lehnt die Anwesenheit französischer Truppen im Südlibanon nach der UNIFIL ab. Für Beirut stellt sich die Frage, wer die Vorfälle überprüfen und den israelischen Rückzug begleiten wird.

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Der israelische Botschafter bei der UNO, Danny Danon, erklärte am 25. November, dass Israel dagegen sei, nach der UNIFIL französische Truppen in den Südlibanon zu schicken. Sein Einwand bezieht sich nicht nur auf die Möglichkeit eines französischen Kommandos: Er bestreitet den Einsatz selbst im Süden und bevorzugt eine libanesische Armee-basierte Anordnung ohne zusätzliche Kraft. Für Beirut wirft die Meinungsverschiedenheit eine Frage auf, die der Abzug der Friedenstruppen nicht löst: Wer wird die Vorfälle sehen und sich zwischen den beiden Armeen verständigen, bis der israelische Rückzug abgeschlossen ist?

Was Danny Danon ablehnt und was seine Weigerung nicht sagt

In einem am Mittwoch veröffentlichten Interview unterschied Danny Danon den Südlibanon von anderen Bereichen, in denen französische Hilfe in Betracht gezogen werden könnte. Er glaubt, dass eine im Süden stationierte ausländische Kraft die israelische Aktion behindern würde, ohne die Hisbollah daran zu hindern, ihre Präsenz in der Nähe der Blauen Linie wiederherzustellen. Der Botschafter sagte, er bevorzuge die Koordination mit der libanesischen Armee und zitierte die Mechanismen, die Israel mit Ägypten und Jordanien hatte. Dies ist die Position, die er öffentlich verteidigt hat, nicht die Beobachtung, dass ein solcher Mechanismus in dieser Form bereits im Libanon existiert.

Diplomatische Informationen, die am 20. November veröffentlicht wurden, deuteten auf eine engere Ablehnung hin: Israel würde eine ausschließlich europäische Truppe unter französischem Kommando ablehnen, könnte aber die französische Beteiligung an einem breiteren Paket akzeptieren. Danons Interview bestätigt diese Eröffnung nicht. Es ist auch nicht möglich, zu dem Schluss zu kommen, dass Israel sich jeder militärischen Zusammenarbeit zwischen Paris und Beirut widersetzt oder dass die Verhandlungen abgeschlossen sind. Die Unterscheidung ist konkret: Die Ausbildung oder Ausrüstung der libanesischen Armee setzt keine französischen Einheiten im Süden ein, um eine Sicherheitsmission durchzuführen.

Paris und Rom bereiten eine Koalition vor, keinen vereinbarten Einsatz

Frankreich und Italien kündigten am 25. Juni in Antibes an, dass sie gemeinsam an einer internationalen Koalition zur Unterstützung des Libanon nach dem Abgang der UNIFIL arbeiten würden. Am 18. November bestätigte der Quai d’Orsay, dass diese Initiative noch diskutiert werde, zunächst mit den libanesischen Behörden. Paris präsentiert diese Unterstützung als ein Mittel, um ein Sicherheitsvakuum zu verhindern und die libanesische Armee zu stärken, nicht um die Verantwortung dafür vom Territorium aus zu übernehmen. In der französisch-italienischen Erklärung werden weder die Anzahl des Personals noch die Einsatzgebiete oder die Befehlskette angegeben.

Am 4. November dienten 608 französische Militärangehörige unter den 7485 UNIFIL-Friedenstruppen. Heute arbeiten sie unter UN-Befugnis. Diese Zahl misst einen Beitrag zur aktuellen Mission, kein Kontingent, das für eine zukünftige Operation verfügbar ist. Der Sicherheitsrat hat den 31. Dezember 2026 als Ende des operativen Mandats der UNIFIL festgelegt. Die Auszahlung beginnt dann mit begrenzten Funktionen und muss innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden. Dass es Anfang 2027 noch französische Soldaten unter Blauhelm gibt, bedeutet daher nicht, dass Paris die Erlaubnis erhalten hat, eine neue Truppe zu bilden.

Israel hat kein Veto bei der UNO, kann aber eine Nachfolge erschweren

Israel sitzt nicht im Sicherheitsrat und kann kein Veto einlegen. Eine neue inhaltliche Entschließung muss neun von fünfzehn Stimmen erhalten und darf von keinem der fünf ständigen Mitglieder abgelehnt werden. Washington kann daher das Mandat belasten, auch wenn Paris den Text vorbereitet. Umgekehrt würde die Vereinbarung zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten über die Ausarbeitung nicht ausreichen, um Bedingungen für den Zugang oder die Verbindung vor Ort festzulegen.

Die auf Ersuchen Beiruts abgeschlossene Zusammenarbeit hängt nicht von der israelischen Genehmigung als solcher ab. Aber ein bilaterales Abkommen verwandelt ausländische Truppen nicht in Friedenstruppen und überträgt ihnen nicht die Vorrechte der UNIFIL. In dem Gebiet zwischen Litani und der Blauen Linie, in dem die Resolution 1701 ein spezielles Regime vorsieht, muss eine Sicherheitstruppe eine Rechtsgrundlage und ausdrückliche Befugnisse haben. Selbst wenn es genehmigt wird, wäre eine Mission, die mit beiden Armeen kommunizieren und Vorfälle überprüfen soll, begrenzt, wenn eine der Parteien den Kontakt verweigert oder den Zugang verhindert.

Die Ausbildung der Armee und die Überprüfung eines Vorfalls sind zwei verschiedene Missionen

Die von der Europäischen Union am 12. Oktober auf Einladung des Libanon eingerichtete Unterstützungsmission muss die Armee und die inneren Sicherheitskräfte beraten und ausbilden. Sie kann die libanesischen Kapazitäten zur Kontrolle von Grenzen und Küsten stärken; Es wurde nicht angeklagt, Verstöße gegen 1701 zu überprüfen, wie es UNIFIL tut. Die trilaterale militärische Koordinierungsgruppe, die sich aus dem Washingtoner Rahmenabkommen vom 26. Juni ergibt, bietet einen Kanal zwischen den Parteien. Koordinieren Sie eine Diskussion und finden Sie die Fakten unabhängig vor Ort sind keine gleichwertigen Funktionen.

Der Brief des Generalsekretärs der Vereinten Nationen vom 1. Juni erlaubt es uns, den Unterschied zu messen. Es untersucht drei uniformierte Präsenzformate von etwa 5.525, 3.370 und 1.980 Mitarbeitern, einschließlich Support-Mitarbeitern. Im Kleinsten sehen die Vereinten Nationen eine teilweise Beobachtung und Überprüfung vor, aber keine Zwischenschaltung zwischen den beiden Armeen. Diese Zahlen sind Arbeitsannahmen, keine Stimmenzahlen. Der Brief betont auch, dass unbewaffnete Beobachter der Vereinten Nationen, die bereits im Libanon anwesend sind, nach dem Abgang der UNIFIL Schutz und logistische Unterstützung benötigen.

Für den Libanon wird der Test der israelische Rückzug sein

Indem er französische Parlamentarier am 24. November empfing, verteidigte Joseph Aoun eine Flagge der Vereinten Nationen und unterstützte durch die Resolution 1701. Die Wahl stellt eine ausländische Kraft nicht mechanisch der libanesischen Souveränität entgegen: Die Armee kann staatliche Autorität ausüben, während ein Dritter Vorfälle dokumentiert, Warnungen übermittelt und Kontakte erleichtert. Die Resolution 2790 fordert den Rückzug Israels südlich der Blauen Linie und den Einsatz der libanesischen Behörden in den befreiten Positionen. Das Ende des UNIFIL-Mandats geht nicht auf diese Bitte oder das Ziel ein, die Waffen unter die ausschließliche Autorität des libanesischen Staates zu stellen.

Die israelische Präferenz für Koordination ohne zusätzliche Kraft wirft daher ein Problem der Reihenfolge auf. Wenn die Blauhelme ihre Überwachung vor dem israelischen Rückzug einstellen, kann die libanesische Armee die verbleibenden Wegerechte nicht übernehmen. Und ohne einen unabhängigen Meldemechanismus kann ein Vorfall zu zwei inkompatiblen Versionen ohne Überprüfung vor Ort führen. Für die Bewohner wird das Problem an genaueren Fakten gemessen als an der Flagge eines Kontingents: einer wiedereröffneten Straße, einem Konvoi, der passieren kann, und einer Rückkehr, die nicht von einer improvisierten Vereinbarung bei jedem Vorfall abhängt. Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine öffentliche Entscheidung, die sowohl den Zeitplan für den israelischen Rückzug als auch den Mechanismus zur Überprüfung seiner Ausführung festlegt.

Fotoarchiv: Französisches UNIFIL-Militär in At Tiri, 14. Juli 2009. © Libnanews.

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