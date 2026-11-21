Der Flughafen Brüssel plant, die meisten Flüge bei Abflug und Ankunft am Montag, den 23. November, zu stornieren. Ein Teil der Fluglotsen wird sich dem nationalen Streik anschließen. Die Fluggesellschaften werden ihre Passagiere benachrichtigen. Die Zahl der U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse wird in Brüssel reduziert. Die Linien werden am Montagmorgen bestätigt.

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Die meisten Flüge ab und ab Brüssel-Zaventerm sollten am Montag, dem 23. November 2026, gestrichen werden. Der Flughafen Brüssel kündigte diese Unruhen am Samstag 21 an, nachdem er erfahren hatte, dass einige der Fluglotsen am nationalen Streik teilnehmen würden. Der Flughafen sieht nicht die Annullierung aller Flüge vor.

In Zaventem, erkundigen Sie sich bei der Firma, bevor Sie gehen

Die Fluggesellschaften werden ihre Passagiere direkt über die angebotenen Optionen informieren, sagt der Flughafen Brüssel. Die Flughafenflugkarte zeigt eine Stornierung nur einmal vom Unternehmen registriert. Ein noch im Programm angezeigter Flug ist daher keine Abflugbestätigung. Bevor Sie zum Terminal gehen, überprüfen Sie am besten seine Reservierung und die Nachrichten seines Spediteurs.

Die Ankündigung betrifft Brüssel-Zaventerm, An- und Abflüge. Es gibt keinen Grund, den Status eines Fluges von Charleroi abzuleiten: Dies ist ein weiterer Flughafen mit einem separaten Programm.

Ein annullierter Flug: Erstattung und Entschädigung nicht verwechseln

Die europäischen Vorschriften gelten grundsätzlich für Flüge ab Brüssel, unabhängig vom Unternehmen. Für die Ankunft aus einem Land außerhalb der Union gelten sie unter bestimmten Bedingungen, einschließlich der Nutzung eines Luftfahrtunternehmens der Union. Im Falle einer Stornierung kann der Passagier zwischen Erstattung und Umleitung wählen. Pflege kann auch während des Wartens fällig sein. Ein Streik der Kontrolleure außerhalb der Gesellschaft kann dagegen einen außergewöhnlichen Umstand darstellen und von der Pauschalvergütung freistellen, wenn er die festgelegten Bedingungen erfüllt. Dadurch werden Rückerstattungs- oder Umleitungsoptionen nicht entfernt.

In Brüssel bestätigten STIB-Linien Montagmorgen

STIB plant, am Montag seine U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse zu stören. Der Betreiber veröffentlicht eine erste Schätzung am Sonntagabend und bestätigt dann die Linien, die am Montag, belgischer Zeit, kurz vor 6 Uhr gehalten werden. Diese Linien werden mit einer reduzierten Frequenz laufen. De Lijn hat seine passenden Fahrpläne für Flandern mit weniger Bussen und Straßenbahnen veröffentlicht. Der Betreiber empfiehlt, die Fahrt am selben Tag erneut zu überprüfen.

Um nach Zaventem zu reisen, ist es daher notwendig, den Status des Fluges und das vorgesehene Transportmittel separat zu überprüfen.

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