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Andy Taylor starb am Montag, den 23. November im Alter von 65 Jahren, kündigte am Mittwoch seine Familie und ehemalige Duran Duran Partner an. Der britische Gitarrist hatte mitgeschrieben und spielte auf den ersten drei Alben der Band. Er hatte auch seine ehemaligen Studio-Komplizen für Macabre Tanz2023.

Andy Taylors Familie berichtete, dass er zu Hause, umgeben von seinen Verwandten, nach Prostatakrebs starb. Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor und Roger Taylor unterzeichneten einen gemeinsamen Tribut. Diejenigen, die Duran Duran durch seine Clips oder Synthesizer-Linien kennen, haben auch Taylors E-Gitarre auf diesen Discs gehört: Sie schneidet den Refrain von Hungrig wie der Wolf und gibt Rio ein angriff, der nicht mit bass oder keyboards verwechselt wird.

Eine Gitarre, die das Tanzen nicht aufgibt

Ursprünglich aus dem Nordosten Englands, trat Taylor 1980 der Band in Birmingham bei. Er beteiligt sich an der Erstellung und Aufzeichnung von Duran Duran (1981), Rio (1982) Seven und der Ragged Tiger (1983). am Mädchen im FilmRiff stützt sich auf John Taylors Bass und Roger Taylors Batterie. Die drei Musiker tragen den gleichen Namen, ohne verwandt zu sein.

Die auf MTV ausgestrahlten Clips begleiteten den internationalen Erfolg der Gruppe, der dann aufgezeichnet wurde Ein Blick auf einen Kill für den 1985 erschienenen James Bond. Im selben Jahr spielten Andy Taylor und John Taylor mit dem Sänger Robert Palmer und dem Schlagzeuger von Chic, Tony Thompson, auf dem ersten Album von The Power Station. In ihrer Wiederaufnahme der Get It On (Bang A Gong) von T. Rex nimmt die Gitarre die Vorderseite des Mixes ein, aber die Batterie behält einen Funkpuls. Das Projekt schlägt die raueste Seite eines Musikers vor, dessen Spiel zuerst in einer Popgruppe bekannt gemacht wurde.

Die WiedervereinigungAstronaut bis Macabre Tanz

Nachdem er Duran Duran in den 1980er Jahren verlassen hatte, kehrte Andy Taylor zur Band zurück Astronaut2004 veröffentlicht und 2006 wieder getrennt. Er war einer der Musiker, die mit Duran Duran in der Rock & Roll Hall of Fame im Jahr 2022 aufgenommen wurden. Ohne die Zeremonie las er einen Brief, in dem er ankündigte, dass er an metastasierendem Prostatakrebs leidet.

Seine letzte Zusammenarbeit mit einem Studioalbum der Band erschien im folgenden Jahr. am Macabre TanzTaylor überprüft neue Versionen von Nachtschiff und Secret OktoberEr spielt auch auf Schwarzer Mondschein neben Nile Rodgers. Vierzig Jahre später RioDie beiden gitarristen fanden den dialog zwischen riffs rock und dance rhythmus, der duran durans erste platten markiert hatte.

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