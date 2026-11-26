Der Kataëb fordert die Regierung auf, den Militär- und Sicherheitsapparat der Hisbollah an den Justizrat zu verweisen. Nur ein Dekret des Ministerrates konnte diese Überweisung einleiten.

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Am Mittwoch, den 25. November, erneuerte das politische Büro von Kataëb seinen Antrag, den Militär- und Sicherheitsapparat der Hisbollah an den Justizrat zu verweisen. Diese Bitte ist an die Regierung gerichtet: Sie übernimmt keine Gerichtsbarkeit und ändert nicht allein den Verlauf der militärischen Untersuchung von Bécharré.

In ihrer Erklärung beruft sich die Partei auf die Verantwortung derjenigen, die ihrer Ansicht nach den Libanon ohne Zustimmung des Staates in den Krieg geführt haben. Sie verbindet ihre Forderung mit der Umsetzung von Regierungsbeschlüssen, Waffen und militärische Entscheidungen dem Staat vorzubehalten. Dies ist die Position des politischen Büros, nicht die gerichtlichen Schlussfolgerungen. Die Kataëb forderten bereits am 3. November eine solche Entlassung.

Die Regierung kann die Angelegenheit an das Gericht verweisen, nicht die Sache entscheiden

Nach Artikel 355 der Strafprozessordnung erfordert die Befassung des Justizrates ein Dekret des Ministerrates. Diese besondere Strafgerichtsbarkeit umfasst Straftaten gegen die innere oder äußere Sicherheit des Staates. Eine politische Forderung, selbst wenn sie von einer im Parlament vertretenen Partei gestellt wird, ist kein Dekret oder keine Anklage.

Wird eine Rechtssache tatsächlich zurückverwiesen, so prüft ein die Angelegenheit untersuchender Richter den Sachverhalt und entscheidet, ob genügend Beweise vorliegen, um die betreffenden Personen an den Rat zurückzuschicken. Der Generalstaatsanwalt des Kassationsgerichts oder einer seiner Stellvertreter vertritt den Staatsanwalt. Die Befassung legt den Rahmen des Verfahrens fest; die Richter bleiben für die Festlegung der individuellen Verantwortlichkeiten verantwortlich.

Bécharrés Akte folgt einer anderen Schaltung

Die am 25. November gemeldeten Taten im Fall von Bécharré und Batrun unterliegen der Militärjustiz. Sie betreffen fünf bereits inhaftierte Männer und drei weitere gesuchte Personen. Das Kommuniqué von Kataëb stellt weder eine Übertragung dieser Akte noch eine rechtliche Verbindung zwischen allen in der öffentlichen Debatte erwähnten Waffenfällen her. In den vor dieser Veröffentlichung geprüften öffentlichen Dokumenten wurde keine Referenzreihenfolge für diesen Antrag gefunden.

Illustration: Die Grand Sérail in Beirut im August 2017, Foto von Pjposullivan1 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0.

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