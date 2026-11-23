Die belgische Bundespolizei gab am Montag den Tod von Johnny Gilliard bekannt, der am 18. März 2024 bei einer Schießerei in Lodelinsart, Charleroi, schwer verletzt wurde. Der 36-Jährige starb am 23. November an seinen Verletzungen. Ein anderer Polizist hatte bei derselben Operation sein Leben verloren.

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Die belgische Bundespolizei gab am Montag, den 23. November, den Tod von Johnny Gilliard bekannt, der während der Schießerei am 18. März 2024 in Lodelinsart, Charleroi, schwer verletzt wurde. Er war 36. Ein anderer Polizist, Jonathan Savel, war bei derselben Operation im Jahr 2024 gestorben.

Lodelinsarts Dreharbeiten gehen auf das Jahr 2024 zurück

Johnny Gilliard gehörte zur Federal Police Special Unit Directorate. In ihrer Erklärung vom 23. November 2026 schrieb die Polizei seinen Tod den am 18. März 2024 erlittenen Verletzungen zu. Die Ankündigung betrifft daher die Nachwirkungen dieses Ereignisses, nicht eine neue Schießerei in Charleroi.

In ihrem Jahresbericht für 2024 identifizierte die Bundespolizei Jonathan Savel als den während dieser Intervention getöteten Polizeibeamten. Die Polizei von Tournaisis würdigte ihn am 21. März 2024 mit einer Schweigeminute. Der am Montag angekündigte Tod bringt die Zahl der getöteten Polizeibeamten auf zwei.

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