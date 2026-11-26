Die britische Regulierungsbehörde stellte Fehler in den Daten zu den Ausgleichsregelungen fest. Ihre Auswirkungen müssen noch bestimmt werden und ein Teil des Geräts wird suspendiert.

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Die Financial Conduct Authority (FCA) gab am Donnerstag, dem 26. November, bekannt, dass sie bestimmte Verträge in den Daten, die zur Berechnung der Kfz-Finanzierungsvergütung in Großbritannien verwendet wurden, falsch klassifiziert hat. Die Regulierungsbehörde bat Barclays, seine endgültigen Vergleichsangebote auszusetzen und gleichzeitig die Folgen dieser Fehler zu überprüfen.

Die FCA gibt an, dass sie das Problem bei der Vorbereitung ihrer Reaktion auf Berufungen gegen das Gerät identifiziert hat. Die Daten wurden verwendet, um einen Berechnungsparameter von 17% für Verträge festzulegen, die am oder nach dem 1. April 2014 abgeschlossen wurden. Dieser Parameter wird verwendet, um den bei der Berechnung der Zulage verwendeten Jahressatz anzupassen. Dies ist weder ein an Kreditnehmer gezahlter Betrag noch eine automatische Senkung ihres Zinssatzes.

Eine durchschnittliche Schätzung, keine Obergrenze pro Datei

Nach den ersten Überprüfungen des Reglers darf sich der Parameter nicht ändern. Wenn es sich ändert, wäre die Differenz weniger als ein Prozentpunkt auf beiden Seiten der Münze und 17% auf der anderen. Der CFA schätzt die möglichen Auswirkungen auf die Entschädigung auf weniger als £ 10 pro Vertrag im Durchschnitt. Diese Schätzung legt keine individuelle Obergrenze oder Korrekturbedeutung für jede Datei fest.

Die Regelung gilt für bestimmte Verträge, die zwischen dem 6. April 2007 und dem 1. November 2024 geschlossen wurden, insbesondere wenn Informationen über Provisionen oder Vereinbarungen zwischen Kreditgebern und Vermittlern nicht korrekt mitgeteilt wurden. Der CFA schätzt, dass etwa 12,1 Millionen Verträge förderfähig sein könnten. Diese Zahl betrifft die gesamte Regelung und nicht die Gruppe von Verträgen, deren Einstufung in Frage steht.

Zahlungen bleiben an das Ergebnis der Beschwerden gebunden

Bestimmte Regeln werden während des Verfahrens ausgesetzt. Kreditgeber sind nicht verpflichtet, eine Entschädigung unter den suspendierten Parteien zu berechnen oder zu zahlen, obwohl einige sich dafür entschieden haben, einvernehmliche Angebote zu unterbreiten. Der Antrag vom Donnerstag bezieht sich auf die endgültigen Vergleichsangebote von Barclays; er stellt an sich nicht alle Angebote anderer Kreditgeber in Frage.

Zwei Antragsteller sollten ihre Expertise am Freitag, den 27. November, einreichen. Der CFA erklärte, dass er mit ihnen und dem Gericht die Auswirkungen der Entdeckung auf diesen Zeitraum diskutieren wolle. Die Anhörung bleibt zwischen dem 16. Februar und dem 3. März 2027 offen. Die Regulierungsbehörde plant Zahlungen im Jahr 2027, wenn das System bestätigt wird und die Entscheidung nicht angefochten wird.

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