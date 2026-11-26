HALO Trust verzeichnete 98 Zivilisten, die im Oktober durch Minen oder andere Sprengkörper im Jemen getötet oder verletzt wurden, mehr als das Fünffache des Monatsdurchschnitts von 2026.

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Im Jemen identifizierte der HALO Trust 98 Zivilisten, die im Oktober 2026 durch Minen oder andere Sprengkörper getötet oder verletzt wurden. Diese am 25. November veröffentlichte Bilanz ist mehr als das Fünffache des Monatsdurchschnitts, den die Organisation in diesem Jahr verzeichnet hat. Dies ist keine umfassende Bewertung: Die NGO schätzt, dass die tatsächliche Zahl der Opfer höher ist.

Zwei Vorfälle mit Fahrzeugen allein führten zu 34 zivilen Todesfällen und Verletzungen, nach HALO. Die Organisation hat in sieben Gouvernements zugenommen, darunter Taez, Hodeida und Shabwa. Es bietet keine Aufschlüsselung zwischen Todesfällen und Verletzungen für alle 98 Fälle.

Die Gefahr erhöht die erzwungene Vertreibung

Familien, die vor den Kämpfen fliehen, benutzen manchmal Straßen, die sie nicht kennen. Minen und explosive Überreste setzen sie einer zusätzlichen Gefahr aus, auch abseits unmittelbarer Kämpfe. In der Stadt Taëz berichten die HALO-Teams auch von wachsenden Schwierigkeiten bei der Versorgung mit Trinkwasser, Kraftstoff und Lebensmitteln, während sie wichtige Straßen abbauen.

Am Montag, den 23. November, berichtete der Sprecher des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, dass nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration seit Anfang August mehr als 360.000 Menschen ihre Häuser im Jemen verlassen mussten. Taez Gouvernement war die Heimat der größten Anzahl von Binnenvertriebenen. Diese Zahl umfasst Personen, die seit August geflohen sind, nicht alle, die durch den Krieg im Jemen vertrieben wurden.

NGOs fordern zivile Bewegung

In einem gemeinsamen Aufruf vom Dienstag forderten 32 NGOs, darunter Save the Children und der Norwegische Flüchtlingsrat, die Parteien auf, Zivilisten zu schützen und ihnen zu erlauben, sich sicher zu bewegen. Die Unterzeichner forderten auch Hilfe, um die Bedürftigen zu erreichen. In Taëz haben die Minenräumteams von HALO selbst Schwierigkeiten, sich zu bewegen und ihre Lieben zu erreichen.

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