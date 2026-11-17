Der zusammengesetzte Wirtschaftsindikator der Libanesischen Zentralbank lag 2025 im Durchschnitt bei +9,5, nach -4,3 im Jahr 2024. Es beschreibt die Verbesserung der Antworten der Befragten. Es bedeutet nicht, dass das BIP um 9,5% gestiegen ist oder dass jeder Sektor wieder sein Vorkrisenniveau erreicht hat. Die BDL Business Survey basiert auf den Meinungen der Unternehmensmanager. Die im April 2026 veröffentlichte makroökonomische Überprüfung vom Dezember 2025 veröffentlichte ihre Methodik und Ergebnisse. Es ermöglicht uns, die Unterschiede zwischen Industrie, Handel, Bau und Tourismus zu lesen, ohne eine Meinung über die Entwicklung der Aktivität in ein direktes Maß für die produzierten Mengen zu verwandeln.

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Der zusammengesetzte Wirtschaftsindikator der Libanesischen Zentralbank lag 2025 im Durchschnitt bei +9,5, nach -4,3 im Jahr 2024. Es beschreibt die Verbesserung der Antworten der Befragten. Es bedeutet nicht, dass das BIP um 9,5% gestiegen ist oder dass jeder Sektor wieder sein Vorkrisenniveau erreicht hat.

Die BDL Business Survey basiert auf den Meinungen der Unternehmensmanager. Die im April 2026 veröffentlichte makroökonomische Überprüfung vom Dezember 2025 veröffentlichte ihre Methodik und Ergebnisse. Es ermöglicht uns, die Unterschiede zwischen Industrie, Handel, Bau und Tourismus zu lesen, ohne eine Meinung über die Entwicklung der Aktivität in ein direktes Maß für die produzierten Mengen zu verwandeln.

Die BDL Business Survey basiert auf drei Antworten

Die Umfrage wird seit 1996 vierteljährlich durchgeführt und fragt Unternehmen, ob eine Variable gestiegen, stabil geblieben oder gesunken ist. Zu den Themen gehören Produktion, Nachfrage, Beschäftigung, Investitionen und Lagerbestände. Führungskräfte vergleichen das Quartal, das im selben Quartal des Vorjahres endete und geben ihre Erwartungen für das nächste an.

Die BDL beschreibt eine Stichprobe von 1.030 Unternehmen in vier großen Sektoren. Seine Auswahl berücksichtigt die Region, Subaktivität und Größe, gemessen am Umsatz. Antworten werden von Managern gesammelt, entweder in der Wartung oder per E-Mail, von den Teams der Zentralbankfilialen.

Die Zahl 1030 beschreibt die nach der Methode vorgelegte Probe. Sie sollte nicht ohne Begründung durch eine Reihe von Fragebogen ersetzt werden, die tatsächlich jedes Quartal eingehen. Die konsultierte Dokumentation liefert nicht die Antwortquote, die für jede der Erhebungen 2025 spezifisch ist.

Ein Meinungsgleichgewicht ist keine Wachstumsrate

Für jede Frage berechnet die BDL die gewichtete Differenz zwischen dem Anteil der Befragten, die einen Anstieg melden, und dem Anteil, der einen Rückgang meldet. Einnahmen geben größeren Unternehmen mehr Gewicht. Das Ergebnis, Meinungsgleichgewicht genannt, kann von -100 bis +100 reichen.

Ein fiktives Beispiel hilft, häufige Verwirrung zu vermeiden. Wenn die günstigen gewichteten Antworten 40% der Gesamtsumme und die Negative 25% ausmachen, ist der Saldo +15. Andere Antworten zeigen Stabilität. Dieses Ergebnis bedeutet nicht eine Steigerung der Produktion um 15 % oder eine Zunahme von nur 15 % der Unternehmen.

Die Umfrage misst eine Richtung, nicht die Amplitude jeder Änderung. Ein Unternehmen, das einen kleinen Anstieg ankündigt, und ein anderes, das einen starken Anstieg meldet, reagieren beide in der Kategorie « erhöhen ». Die Gewichtung verwandelt diese Reaktionen nicht in physikalische Mengen.

Im Jahr 2025 erzählen Sektoren nicht die gleiche Geschichte

Die Bilanz der industriellen Produktion stieg von -12 im ersten Quartal auf -9 im zweiten, dann +9 im dritten und +1 im vierten. Die zweite Hälfte erscheint daher günstiger. Der Jahresdurchschnitt bleibt jedoch mit -2,8 im Vergleich zu -10,8 im Jahr 2024 negativ.

Der Handel verändert sich anders. Sein Verkaufsindex erreichte im dritten Quartal +24, bevor er im vierten Quartal auf +8 zurückkehrte. Der Bau blieb in den vier Quartalen negativ, obwohl sich die allgemeine Aktivitätsbilanz zum Jahresende auf -13 verbesserte. Eine Verbesserung kann somit einer weniger ungünstigen Situation entsprechen, ohne durch positives Terrain zu gehen.

Ausgewogenheit, Punkte T1 2025 T22020 T3 2025 T4 2025 Industrielle Produktion -12 -9 +9 +1 Handelsverkauf -6 +8 +24 +8 Allgemeine Bautätigkeit -25 -32 -21 -13 Änderungen der Hotelbelegung -14 -8 +52 +38

Die für Hotels im dritten Quartal beobachtete +52 ist keine 52% Auslastung. Es zeigt die Ausgewogenheit der Antworten auf die Entwicklung der Besetzung im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres. Es gibt nicht den Anteil der tatsächlich belegten Zimmer an.

Hotelreservierungen bieten einen weiteren Farbton: Ihr Saldo bleibt im vierten Quartal bei -25 negativ, während der der Besetzung positiv ist. Die beiden Fragen messen nicht die gleiche Dimension. Sie in einer allgemeinen « Touristenboom » -Formel zusammenzubringen, würde diesen Unterschied verlieren.

Composite sammelt Signale, ohne das BIP zu ersetzen

Der zusammengesetzte Indikator verwendet mehrere Variablen in jedem der vier Sektoren. Die BDL wählt diejenigen aus, die ihrer Ansicht nach am stärksten mit der Wirtschaftstätigkeit zusammenhängen, und kombiniert dann sektorale Indikatoren. Die Gewichtungen basieren auf einer statistischen Methode, die ihre gemeinsamen Bewegungen sucht, die Analyse in Hauptkomponenten.

Der Verbundstoff erreichte +17 im dritten Quartal 2025, dann +15 im vierten. Diese Werte informieren das Geschäftsklima zum Zeitpunkt der Untersuchungen. Sie stellen keine Addition des Umsatzes oder eine autonome Schätzung des in allen Sektoren des Landes produzierten Wohlstands dar.

Die BDL hebt die Korrelation dieses Indikators mit anderen Aktivitätsmaßnahmen hervor. Eine historische Korrelation garantiert nicht, dass jede zukünftige Bewegung des BIP dieselbe Intensität haben wird. Das Interesse von Composite liegt hauptsächlich in der Geschwindigkeit des Signals und der Fähigkeit, Richtungsänderungen zu erkennen.

Erwartungen sollten von den Ergebnissen getrennt bleiben

Im Handel lag die erwartete Umsatzbilanz bei +27 im ersten Quartal 2025 und +20 im zweiten. Es handelte sich nicht um bereits getätigte Verkäufe. Am Ende des Jahres beträgt dieser Indikator +4. Die Unterscheidung zwischen Beobachtung und Erwartung muss in jeder Darstellung der Erhebung sichtbar bleiben.

Um 2026 zu folgen, wird es notwendig sein, die gleichen Fragen und Vergleichszeiträume beizubehalten und dann die Antworten auf die tatsächlich produzierten Daten zu vergleichen. Die Ergebnisse von 2025 bieten einen dokumentierten Ausgangspunkt. Sie verlängern die gemeldete Erholung nicht automatisch nach neuen wirtschaftlichen oder sicherheitsrelevanten Ereignissen.

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