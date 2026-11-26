In Gaza gaben 66 Prozent der im Oktober befragten Haushalte weniger als sechs Liter Trinkwasser pro Person und Tag an. Das Netzwerk und der Vertrieb erklären, warum die Produktion nicht ausreicht.

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Im Gazastreifen berichteten zwei von drei Haushalten, dass sie während der humanitären Umfrage im Oktober weniger als sechs Liter Trinkwasser pro Person und Tag hatten. Die Zahl misst nicht das von den Einrichtungen produzierte Wasser: Sie misst, was Haushalte angeblich erhalten haben. Zwischen beiden, dem Netz, dem Transport und den Verteilungspunkten, sind Verbindungen, die wahrscheinlich nachgeben werden.

Vom Netzwerk zum Tank: drei dokumentierte Ausfälle

Ende September berichtete das Büro der Vereinten Nationen für humanitäre Koordinierung (OCHA), dass die drei Linien des israelischen Unternehmens Mekorot im Berichtszeitraum rund 40% weniger als die vertraglichen Mengen lieferten. Die Vereinten Nationen führten den Rückgang auf die Schwierigkeiten der Entsalzung in Israel zurück, wo das Vorhandensein von Algen Pflanzen beeinflusst hatte. Dies ist ein Maß für die vorgelagerte Versorgung, nicht der Anteil der Familien ohne Wasser.

In Dayr al-Balah trat am 24. August ein weiterer Link ab: Ein Schlag beschädigte die umgekehrte D-Osmose-Einheit des J32-Bohrlochs. Die humanitären Partner räumten die Trümmer und brachten die Anlage dann wieder in Betrieb. Die Vereinten Nationen schätzten, dass die von dieser Einrichtung bediente Bevölkerung ungefähr 100.000 war. Diese Zahl bezieht sich auf eine Service-Population, nicht auf ein produziertes Volumen oder den Nachweis, dass jede Person ihren Anteil erhalten hat.

In Gaza-Stadt erinnerten die Novemberregen daran, dass Sanitäreinrichtungen auch Zugang zu sauberem Wasser erfordern. In Sheikh Radwan war das Niveau des Beckens laut der humanitären Gruppe, die für Wasser und Sanitäreinrichtungen verantwortlich ist, um fast eineinhalb Meter gestiegen. Regenwasser, gemischt mit Abwasser aus beschädigten Systemen; Den Teams fehlte die Ausrüstung, um sie zu evakuieren. Ein Wasserpunkt kann zugänglich bleiben, während er unsicher wird, wenn die Umgebung oder das Netzwerk kontaminiert ist.

Risikokarte, Proben und verteiltes Volumen

Eine von Oxfam am 23. November veröffentlichte Studie identifizierte ein hohes Risiko der Kontamination von Trinkwasser im nördlichen Gazastreifen, in Gaza-Stadt und in Deir el-Balah: Brunnen oder Entsalzungsanlagen, die noch in Betrieb sind, befinden sich in Gebieten, in denen das Grundwasser anfällig und die Trümmer hoch sind. Es ist eine Risikokarte, keine Potability-Anweisung bei jedem Hahn. Die Analyse unterschied Juli-Proben aus dieser Karte: Fäkalcoliforme wurden in 19% der 79 untersuchten Vertiefungen nachgewiesen. Der Teil betrifft die beprobten Punkte, nicht alle Bohrlöcher im Gebiet.

Was die sechs Liter messen

In seinem Bericht vom 18. November berichtet OCHA, dass 66 Prozent der Haushalte, die zwischen dem 8. und 15. Oktober telefonisch befragt wurden, weniger als sechs Liter Trinkwasser pro Person und Tag hatten. 34 Prozent gaben insgesamt weniger als 15 Liter Wasser an. Diese beiden Schwellenwerte unterscheiden Wasser zum Trinken und alle inländischen Nutzungen; die Anteile addieren sich nicht. Die Antworten beschreiben die befragte Stichprobe und stellen keine Maßnahme pro Nachbarschaft oder Umfrage zum 26. November dar.

Um der Wiederinbetriebnahme zu folgen, sind drei getrennte Zahlen erforderlich: die nominale Kapazität von Brunnen und Anlagen; was sie tatsächlich mit Energie und verfügbaren Teilen produzieren; und was Familien beeinflusst, indem sie fahren oder LKW. Das am 20. November herausgegebene UN-Bulletin dokumentiert die Räumung von 121 Pipeline-Standorten und Evakuierungseinrichtungen sowie die Notfallmaßnahmen an 69 Verdrängungsstandorten. Sie veröffentlicht jedoch keine einheitliche Lesung der Liter Trinkwasser, die in jede Nachbarschaft geliefert werden.

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