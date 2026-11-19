Der Finanzausschuß hat die Mittelausstattung von zwölf Organen geprüft und unter bestimmten Vorbehalten eine detaillierte Rechnungsführung gefordert. Der Fall der Nationalen Menschenrechtskommission verdeutlicht das Problem: die Rechtfertigung der Ausgaben, aber auch die Unterscheidung eines angekündigten Finanzrahmens von den tatsächlich verfügbaren Mitteln zur Durchführung eines Mandats.

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Der Finanzausschuß hat die Mittelausstattung von zwölf Organen geprüft und unter bestimmten Vorbehalten eine detaillierte Rechnungsführung gefordert. Der Fall der Nationalen Menschenrechtskommission verdeutlicht das Problem: die Rechtfertigung der Ausgaben, aber auch die Unterscheidung eines angekündigten Finanzrahmens von den tatsächlich verfügbaren Mitteln zur Durchführung eines Mandats.

Mit der Genehmigung im Ausschuss wurde die Prüfung der Rechnungslegung nicht abgeschlossen. Am 18. November genehmigte der Parlamentarische Finanz- und Haushaltsausschuss unter dem Vorsitz von Ibrahim Kanaan die Budgets von zwölf Agenturen im Rahmen des Finanzgesetzes 2027. Gleichzeitig forderte sie ausführliche Ausgaben- und Tätigkeitserklärungen an und setzte bestimmte Mittel bis zur Klärung aus.

Diese Kombination ist wichtig. Es bedeutet nicht, dass den zwölf Institutionen die Finanzierung entzogen wird oder dass alle beantragten Beträge endgültig erworben werden. Es beschreibt eine laufende parlamentarische Arbeit, die es nicht wert ist, das Finanzgesetz durch das Parlament anzunehmen.

Sehr unterschiedliche Missionen, gleiche Bitte um Rechtfertigung

Die untersuchten Stellen reichen von der Nationalen Menschenrechtskommission bis zu den Vermissten, einschließlich der Beamtenkooperative, des Nationalarchivs, der IDAL oder der Sonderwirtschaftszone von Tripolis. Lebensmittelsicherheit und Cannabisregulierungsbehörden gehören ebenfalls zu den im Ausschuss genehmigten Budgets.

In seinem Bericht berichtete das Parlament über eine gemeinsame Forderung: die Verknüpfung der Mittel mit der Verwendung der Mittel und den durchgeführten Tätigkeiten. In Bezug auf die Menschenrechte erklärte Ibrahim Kanaan, dass er eine Überprüfung des Vorjahres und die Gründe für die beantragten zusätzlichen Beträge beantragt habe. Sie stellt den Ansatz als eine Überprüfung der Rechnungslegung vor, ohne die Einleitung einer Untersuchung anzukündigen.

Die Vielfalt der Mandate verbietet es jedoch, diese Institutionen mit einem einzigen Indikator zu messen. Eine Aufsichtsbehörde, eine Investmentstelle und eine Dienstleistungseinrichtung haben weder die gleichen Ausgaben noch die gleichen erwarteten Ergebnisse. Eine Erklärung der verbrauchten Mengen beantwortet die Frage nach ihrer Verwendung; Ein Tätigkeitsbericht muss noch zeigen, welche Missionen sie erfüllt haben.

Menschenrechte quantifizieren ihre Forderung

Die Nationale Menschenrechtskommission gab eine eigene Präsentation des Treffens heraus. Sie sagte, sie habe für 2027 99,488 Milliarden Pfund beantragt, während das Projekt seine Zuweisung bei 50,990 Milliarden Pfund behielt, wie im Jahr 2026. Sie verknüpft das zusätzliche Ersuchen mit ihrer Fähigkeit, Beschwerden zu rekrutieren, zu bearbeiten und präventive Besuche an Haftorten durchzuführen.

Seinem Bericht zufolge versprachen die Abgeordneten zusätzliche 30 Milliarden für die Haushaltsreserve, vorbehaltlich der geforderten schriftlichen Begründung. Diese Ergänzung würde den Umschlag auf 80,990 Milliarden Pfund erhöhen, noch niedriger als die Nachfrage um 18,498 Milliarden Pfund. Dies ist eine von der Institution gemeldete Verpflichtung, keine geleistete Zahlung.

Der Ausschuss für Menschenrechte erinnert auch daran, dass zusätzliche 30 Milliarden nicht genehmigt wurden, als der Haushalt 2026 geprüft wurde. Diesmal bittet sie um eine ausdrückliche Garantie auf den Betrag und dessen Verfügbarkeit. Dieser Präzedenzfall wird von der Institution selbst vorgestellt; Es erklärt, warum es das politische Versprechen eines effektiven Zugangs zu Krediten unterscheidet.

Liste, Autorisierung, Bereitstellung

Die Akte hebt somit drei aufeinanderfolgende Fragen hervor. Wie viel ist erforderlich, um das Mandat zu erfüllen? Welcher Betrag wird schließlich in den verabschiedeten Haushaltsplan aufgenommen? Und unter welchen Bedingungen kann die Organisation diese Mittel tatsächlich einsetzen? Eine Antwort auf die erste löst die anderen beiden nicht automatisch auf.

Für die parlamentarische Kontrolle besteht das Interesse der beanspruchten Dokumente darin, Schiedsverfahren lesbar zu machen. In einem Antrag auf Erhöhung ist anzugeben, welche neuen Ausgaben er finanzieren würde. Andererseits muss die Beibehaltung eines Betrags mit den durchzuführenden Missionen in Einklang gebracht werden: Die Verlängerung einer Linie zeigt nicht, dass die Mittel ausreichen.

Die Überwachung kann sich daher nicht auf die Rubrik beschränken, in der genehmigte Haushaltspläne angekündigt werden. Die nächsten nützlichen Dokumente werden die gegebenen Begründungen, die endgültig einbehaltenen Mittel und für die angekündigten Ergänzungen zur Reserve die Beschlüsse sein, die ihre Inanspruchnahme ermöglichen. Es ist ihre Konkordanz, die es ermöglichen wird, eine gesicherte Finanzierung von einer Absicht zu unterscheiden, die noch in Taten umgesetzt wird.

Foto des Parlamentsarchivs: © François el Bacha / Libnanews. Datum der Schießerei unbekannt; Dieses Bild stellt nicht die Sitzung vom 18. November dar. Redaktionelle Kleidung.

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