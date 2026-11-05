Touch: Unterbrechungen für den 7. und 8. November geplant

Touch kündigt gezielte Unterbrechungen am 7. bis 8. November-Wochenende an, um seine Abrechnungssysteme zu aktualisieren. Die Servicecenter werden ab Samstagnachmittag betroffen sein, dann die digitalen Tools am Abend. Gebühren, Überweisungen und Zahlungen werden über Nacht ausgesetzt, mit einem separaten Zeitplan für internationale Anrufe und Roaming. Der Betreiber fordert die Abonnenten auf, ihre Aktionen zu antizipieren. In ihrem Kommuniqué ist keine generelle Einstellung nationaler Anrufe oder des mobilen Internets vorgesehen.

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Die Unterbrechungen der Touch-Dienste werden mehrere kommerzielle Operationen und internationale Kommunikation am Wochenende vom 7. bis 8. November 2026 umfassen. Der Betreiber kündigt ein Upgrade seiner Abrechnungssysteme an. Sie fordert die Abonnenten auf, ihre Nachladungen, ihre Zahlungen und die Aktivierung des Roamings zu antizipieren.

Der am Donnerstag, dem 5. November mitgeteilte Zeitplan beginnt am Samstagnachmittag für die Servicezentren. Sie erstreckt sich bis Sonntagmorgen für die anderen betroffenen Funktionen. Die Zeitpläne variieren je nach Service: Sie sind hier zur Zeit von Beirut angegeben.

Touch verbindet diese Unterbrechungen mit der Modernisierung seines als NGBSS bezeichneten Rechnungs- und Unternehmensmanagementsystems. Die Pressemitteilung listet die suspendierten Funktionen auf. Es kündigt keine allgemeine Unterbrechung für nationale Anrufe oder mobilen Internetzugang an.

Touch-Service-Unterbrechungen: Aufladen vor Samstag

Das Nachladen von Prepaid-Linien, Überweisungen und Rechnungszahlungen wird auf allen Kanälen ab Samstag, den 7. November um 22 Uhr ausgesetzt. Ihre Genesung ist für Sonntag, den 8. November um 8 Uhr geplant.

Touch empfiehlt, diese Operationen bis zum 7. November abzuschließen. Abonnenten, die planen, ihre Linie am Wochenende neu zu laden, werden daher aufgefordert, dies vorgelagert zu tun. Der Wechsel des Zahlungskanals wird es nicht erlauben, diese Unterbrechung zu umgehen, da die Ankündigung alle vorgeschlagenen Mittel abdeckt.

Servicecenter ab 14 Stunden, digitale Tools ab 20 Stunden

Verkauf und Service in Kundenzentren und Outlets sind von Samstag bis 14.00 Uhr bis Sonntag um 9.00 Uhr nicht verfügbar. Es gibt zwei Ausnahmen: Der Touchpoint am internationalen Flughafen Beirut und das Callcenter werden bis Samstag um 20 Uhr weiterbetrieben.

Die Zeit der Nichtverfügbarkeit digitaler Tools beginnt ebenfalls am Samstag um 20 Uhr. Es endet nach dem angekündigten Zeitplan am Sonntag um 8 Uhr. Es betrifft die Self-Service-Funktionen der Website, mobile Anwendung, Service SMS und interaktive Voice Server.

Dies bezieht sich auf Self-Service-Verfahren. Die Pressemitteilung beschreibt keine allgemeine Aussetzung aller zwischen Abonnenten ausgetauschten Nachrichten.

Internationale Anrufe und Roaming während der Nacht unterbrochen

Internationale Anrufe und ausgehendes Roaming sind von Samstag um 22 Uhr bis Sonntag um 7 Uhr außer Betrieb. Dieser Bereich unterscheidet sich von dem der Nachladungen und Zahlungen, deren Wiederherstellung eine Stunde später angekündigt wird.

Der Betreiber empfiehlt, dass relevante Abonnenten ihre Roamingdienste vor Samstag aktivieren. Dieser frühe Ansatz beseitigt jedoch nicht die angekündigte Unterbrechung der internationalen Kommunikation und des Roamings während der Nacht.

Modernisierung des Subscription Managements

Touch präsentiert die Transaktion als Neugestaltung seiner Abrechnungs- und kommerziellen Supportsysteme. Das Unternehmen strebt eine schnellere Überwachung des Kreditverbrauchs, transparentere Zahlungen und eine vereinfachte Aktivierung von Paketen und Angeboten an.

Diese Verbesserungen sind die angekündigten Ziele des Systemwechsels. Die meisten Abonnenten müssen sich an die verschiedenen am Sonntag geplanten Wiederverwendungszeiten erinnern: 7 Stunden für internationale Anrufe und Roaming, 8 Stunden für Zahlungen und digitale Selbstbedienung und 9 Stunden für den Verkauf und die Dienste der Zentren.

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