Zitadelle von Hasbaya Am Fuße des Bergs Hermon verbindet die Zitadelle von Hasbaya Architektur, Arabisch und sogar Italienisch. Die Hauptstadt von Wadi el Taym, die..

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Zitadelle von Hasbaya

Am Fuße des Bergs Hermon verbindet die Zitadelle von Hasbaya Architektur, Arabisch und sogar Italienisch.

Die kleine Stadt Hasbaya, die Hauptstadt von Wadi el Taym, erstreckt sich am Fuße ihrer Festung im Südlibanon.

Die Zitadelle ist auf den Basen einer Kreuzburg aus dem 11. Jahrhundert erbaut und hat dicke Mauern von mehr als anderthalb Metern.

1170 von den Emirs Chehab erobert, zeigt seine Haustür immer noch ihre Embleme: zwei geschnitzte Löwen.

Es ist in einen Palast umgewandelt und hat bis zu 65 Zimmer verteilt auf mehrere Ebenen, von denen drei unterirdisch sind.

Die Frau von Emir Bachir Chehab II wird einen Diwan mit abwechselnden schwarzen und weißen Steinen arrangieren.

Die schwarze Legende des Schlosses erzählt uns, dass die Köpfe der Gefangenen in seinen Kerkern begraben wurden, die jetzt unzugänglich sind.

Hasbaya, Südlibanon

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