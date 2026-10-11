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💸 Liban : les envois de la diaspora reculent, et la guerre aggrave la baisse
Jedes Jahr schickt die Diaspora Milliarden von Dollar in den Libanon. Im Jahr 2024: 6,8 Milliarden nach Angaben der Bank des Libanon, 5,8 nach Angaben der Weltbank. Dies entspricht etwa 30 % des BIP und wird 55 % des Handelsdefizits abdecken.
Fast die Hälfte kommt aus dem Golf, geschwächt durch den regionalen Krieg. -5,3 prozent in den ersten neun monaten des jahres 2025, gefolgt von einem geschätzten rückgang von 10-15 prozent während des krieges 2026. Neue BDL-Regeln seit dem 1. Dezember 2025: Identität, Geldquelle und Grund für Überweisungen von 1.000 USD oder mehr. FATF graue Liste: langsamere Überweisungen, höhere Gebühren. Die Weltbank prognostiziert einen Rückgang des BIP um 6,4% im Jahr 2026.
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