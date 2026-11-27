FAO und WFP zählen Libanon nicht mehr zu den akuten Degradationsausbrüchen, die von Dezember bis Mai überwacht werden müssen. Der CPI prognostiziert jedoch 1,15 Millionen Menschen in der Nahrungsmittelkrise oder schlimmer im Frühjahr 2027.

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Libanon ist nicht mehr in der Liste der Ausbrüche von Ernährungsunsicherheit aufgeführt, die vorrangig überwacht werden sollen und die am Freitag, den 27. November, von der FAO und dem Welternährungsprogramm (WFP) veröffentlicht wurde. Es erschien in der Juni-Ausgabe. Die neue Liste umfasst den Zeitraum von Dezember 2026 bis Mai 2027 und deckt Bereiche ab, in denen Agenturen eine erhebliche Verschlechterung erwarten. Im Libanon schätzt die neueste nationale Bewertung immer noch, dass etwa 1,05 Millionen Menschen in einer Nahrungsmittelkrise oder schlimmer sind.

Die globale Alarmierung und die libanesische Aufzeichnung messen nicht dasselbe

FAO und WFP erstellen ihre Liste auf der Grundlage von Abbaurisiken in den nächsten sechs Monaten. Die Weltrangliste listet daher nicht alle Länder auf, in denen es Haushalten bereits an Nahrung mangelt. Die nationale Analyse des Integrated Food Security Classification Framework (IPC), die am 5. November veröffentlicht wurde, misst die Schwere des fehlenden Zugangs zu Nahrungsmitteln in der im Libanon untersuchten Bevölkerung.

Für den Zeitraum September 2026 bis Februar 2027 schätzt der CPI, dass 21% dieser Bevölkerung in der Krise oder darüber hinaus sind. Davon werden 52.000 als Notfall eingestuft. Laut CPI muss ein Haushalt in der Krise bereits den Lebensmittelkonsum reduzieren oder seine Lebensgrundlagen opfern, um sich weiter zu ernähren. Die Notstandsstufe entspricht einem größeren Mangel oder teureren Maßnahmen für das Überleben der Haushalte.

Voraussichtlicher Anstieg im Frühjahr 2027

Für März bis Juli 2027 projiziert der CPI etwa 1,15 Millionen Menschen in der Krise oder noch schlimmer, oder 24% der untersuchten Bevölkerung. Die Zahl der Menschen in Notsituationen könnte von 52.000 auf 97.000 steigen. Kürzlich vertriebene libanesische Haushalte und Flüchtlinge gehören zu den am stärksten betroffenen Gruppen. Die nationale Bewertung verbindet ihre Schwierigkeiten mit den kumulativen Auswirkungen zweier Konflikte, den steigenden Lebenshaltungskosten und der Fragilität ihrer Einkommen. Frühlingszahlen bleiben Projektionen, nicht eine Zählung von Menschen, die bereits im Notfall sind.

Jemen unter den schwersten Situationen

Der globale Bericht identifiziert 16 Degradationsausbrüche, verglichen mit 13 im Juni. Der Jemen bleibt neben dem Sudan, dem Südsudan, Somalia und Nordnigeria eine der größten Sorgen. Allein für die jemenitischen Gebiete, die von der Regierung kontrolliert werden, nennt das WFP eine Prognose von 5,4 Millionen Menschen in einer Nahrungsmittelkrise oder Schlimmerem. Die Verwendung von Importen setzt das Land der Unterbrechung der Fracht im Roten Meer aus. Palästinensische Gebiete sind auf der nächsten Ebene der Sorge: Agenturen betrachten die Verbesserung in Gaza als fragil und erwarten eine Verschlechterung in der Westbank.

Im Libanon bleiben die Zahlen der Analyse vom 5. November: 52.000 Menschen in der aktuellen Phase und 97.000 projiziert zwischen März und Juli. Der Global Report veröffentlicht keine neue nationale Zählung, die diese Schätzung ersetzt.

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