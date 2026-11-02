Four Seasons Beirut: Wiedereröffnung für Sommer 2027 geplant

Die Rückkehr der Four Seasons Beirut steht noch aus. Die offiziellen Seiten des Hotels und der Gruppe werden nun im Sommer 2027 bekannt gegeben, während eine Pressemitteilung im Januar 2025 für das erste Quartal 2026 vorgesehen war. Das Projekt umfasst 230 renovierte Unterkünfte, darunter 60 Suiten, sowie Ess- und Wellnessbereiche. Nach der Hafenexplosion im August 2020 geschlossen, muss die Einrichtung noch ihr Ankunftsdatum angeben. Keine kommerzielle Verfügbarkeit für einen bestimmten Aufenthalt konnte während dieser Überprüfung bestätigt werden.

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Die Four Seasons Beirut plant nun, für den Sommer 2027 wieder zu öffnen, nicht für Anfang 2026. Nach den Schäden der Hafenexplosion am 4. August 2020 geschlossen, bereitet das Hotel eine komplette Rekonstruktion und Renovierung vor. Seine angekündigte Rückkehr ist Teil einer Geschichte, die von der Wirtschaftskrise, dem Fall seiner Kundschaft und den politischen Hoffnungen im Januar 2025 geprägt ist.

Four Seasons Beirut: Rückkehr angekündigt, nicht realisiert

Ab dem 2. November 2026 kündigen sowohl die offizielle Seite der Einrichtung als auch der Eröffnungskalender der Gruppe den Sommer 2027 an. Letzteres Dokument ist mit « Oktober 2026 » gekennzeichnet. Ein bestimmter Tag des Empfangs der ersten Kunden ist nicht enthalten. Dies ist also heute keine Wiedereröffnung.

Die Ankündigung betrifft eine am 10. Januar 2010 in der Nähe der Zaitunay Bay Marina eröffnete Adresse. Seine Rückkehr würde 230 Wohneinheiten zurückgeben, darunter 60 Suiten. Um diese Erwartung zu verstehen, müssen wir zwischen den Handelsschwierigkeiten vor 2020, der Katastrophe, die zur Schließung geführt hat, und dem Wiederaufbauprojekt unterscheiden.

Warum das Hotel nach dem 4. August 2020 geschlossen wurde

Die Four Seasons erlitten erhebliche Schäden während der Explosion im Hafen von Beirut am 4. August 2020. Er schloss nach der Katastrophe. Die Zerstörung stellt somit den dokumentierten materiellen Grund für die verlängerte Einstellung des Establishments dar, nicht eine bloße Entscheidung, den libanesischen Markt zu verlassen.

Die Katastrophe traf ein Hotel, das bereits durch die wirtschaftliche und politische Krise geschwächt war. Bereits im Dezember 2019 beschrieb Rami Sayess, damals Regional Vice President von Four Seasons, den Zusammenbruch der Aktivitäten. In Erklärungen gegenüber einer Nachrichtenagentur deutete sie im Oktober einen Rückgang der Besetzung von 100% auf 4% an. Der November endete bei 10%.

In einem Interview, das am 5. März 2020 vor der Explosion veröffentlicht wurde, beschrieb der Führer die Folgen dieser Kontraktion. Fast ein Viertel der Mitarbeiter war als Verstärkung in andere Four Seasons Hotels geschickt worden. Ziel war es, die Lohnkosten zu senken und gleichzeitig diese Mitarbeiter im Netzwerk zu halten. Er bemerkte auch die Annullierung von zwanzig von vierundzwanzig Ehen, die in den letzten zwei Monaten des Jahres 2019 geplant waren. Einige Veranstaltungen wurden nach Dubai oder Zypern verlegt. Schließlich erklärte er den Verlust einiger Golfbesucher durch Reiseempfehlungen und politische Gründe.

Renovierungen vor Katastrophen

Das Modernisierungsprojekt wurde 2025 nicht ganz geboren. Im März 2020 erwähnte Rami Sayess bereits Projekte für Restaurants, Lobby und Zimmer. Er erklärte, dass er die niedrige Belegungsrate nutzen wolle, um einige Interventionen zu beschleunigen, ohne die Kunden zu stören.

Nach der Explosion wurde die Aussicht auf eine Sanierung eines beschädigten Gebäudes. Im Januar 2021, als er nach Bahrain aufbrach, stellte der Führer die guten Ergebnisse der Vorjahre den Schwierigkeiten von 2020 entgegen. Es kombinierte die Leistung von 2016 bis 2019 mit der Stabilität des Landes und der Arbeit seiner Teams.

Im Juli 2021 berichtete Simon Casson, damals Leiter des Hotelbetriebs der Gruppe in Europa, dem Nahen Osten und Afrika, nach den Arbeiten in Beirut. Er sagte, er habe regelmäßigen Kontakt mit dem lokalen Team. Diese Aussagen dokumentieren ein altes Rückkehrprojekt, ohne festzustellen, dass die Arbeit seitdem kontinuierlich fortgesetzt wurde.

Im Jahr 2025 beschwor Al-Walid eine « neue Ära »

Am 14. Januar 2025 gab Prinz Al-Walid bin Talal, Präsident der Kingdom Holding Company, der Wiederbelebung eine politische Dimension. In seiner Ankündigung berief er sich auf eine « neue Ära für den Libanon » unter Joseph Aouns Präsidentschaft. Er präsentierte die Rückkehr des Hotels als Teil dieser politischen Sequenz.

In der Pressemitteilung wurde die vollständige Rekonstruktion und Renovierung der Kingdom Beirut S.A.L. übertragen. Er kündigte eine Öffnung für die Öffentlichkeit im ersten Quartal 2026 an. Das Programm war, das Erscheinungsbild des Hotels zu erneuern und es auf die neuesten Four Seasons Standards zu bringen, mit High-End-Positionierung Ehrgeiz.

Dies ist die Rechtfertigung, die der Führer an diesem Tag ausdrückte, nicht der Beweis, dass alle wirtschaftlichen Bedingungen erfüllt waren. Der Text enthielt keine detaillierte Budget- oder Kosteneffizienzprognose. Es ist auch nicht möglich, die Four Seasons, Kingdom Holding und die Baufirma zu verwechseln.

Warum 2027? Die Lücke bleibt ungeklärt

Der aktuelle Fahrplan ersetzt das Ziel des ersten Quartals 2026, das noch in einer Wirtschaftspublikation vom Juni 2025 enthalten ist. Die konsultierten offiziellen Seiten erklären diese Diskrepanz nicht. Es gibt keine verifizierten Beweise, die die Ursache auf die Finanzierung, administrative Hindernisse oder einen bestimmten Vorfall auf dem Gelände zurückzuführen.

Das Programm umfasst jetzt renovierte Unterkünfte, neue Essbereiche, ein Spa, einen Pool auf dem Dach und Veranstaltungseinrichtungen. Es beschreibt das zukünftige Angebot, ohne zu bestätigen, dass diese Dienste bereits funktionieren. Die Gruppe hebt auch die Terrasse im 26. Stock hervor.

Dieses Projekt reicht nicht aus, um eine allgemeine Wiederaufnahme des libanesischen Tourismus zu demonstrieren. Die öffentlichen Seiten bestätigten kein Buchungsangebot für einen bestimmten Aufenthalt. Das genaue Datum des Kundenempfangs, die Startraten und das Wiedereröffnungspersonal müssen noch festgelegt werden.

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