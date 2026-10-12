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Das Mosaik der 7 Weisen

Im Beiruter Nationalmuseum begrüßt ein Mosaik die Besucher vom Eingang aus: die 7 Weisen des antiken Griechenlands.

In ihm nimmt Sokrates den Ehrenplatz ein, gut in Sichtweite aller: nach der Tradition hätte er selbst die Liste der sieben Weisen aufgestellt.

Um ihn herum repräsentieren sieben Medaillons die Weisen Griechenlands, die jeweils von ihrer berühmtesten Maxime begleitet werden.

Unter ihnen « Nichts zu viel » von Solon von Athen oder « Erkenne dich selbst » von Chilon von Sparta.

Datiert aus dem 3. Jahrhundert n. Chr., stammt das Werk aus Soueidié, in den Vororten von Baalbek, entdeckt vom Archäologen Maurice Chehab.

Es dekorierte den Speisesaal einer reichen römischen Villa, wo auch das Mosaik der Geburt von Alexander entdeckt wurde.

Das Mosaik trägt sogar die Unterschrift seines Schöpfers, eingraviert in den Stein: die des Moses-Amphions.

Das Beirut Nationalmuseum

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