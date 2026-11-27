INE schätzt die spanische Inflation auf 4,1% im November, verglichen mit 4,9% im Oktober. Die vorläufige Zahl schätzt den Anstieg der Beitragsrenten auf etwa 3,5 % im Januar.

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Der Anstieg der Verbraucherpreise in Spanien verlangsamte sich im November über ein Jahr auf 4,1%, so die erste Schätzung des spanischen Statistikinstituts (INE), die am Freitag, dem 27. November, veröffentlicht wurde. Im Oktober waren es 4,9 Prozent. Die Novemberzahl ergänzt den Bezugszeitraum für die Neubewertung der beitragspflichtigen Renten im Januar 2027, der laut endgültigen Daten bei etwa 3,5 % liegt.

Kraftstoffe halten steigende Preise zurück

Hauptgrund für die Verlangsamung waren die niedrigeren Preise für Kraftstoffe und Schmierstoffe für Privatfahrzeuge, die im November 2025 gestiegen waren. Die Preise für Kleidung und Schuhe stiegen ebenfalls langsamer als ein Jahr zuvor. Im Vergleich zum Oktober fiel der allgemeine Index um 0,6%. Trotz dieses einmonatigen Rückgangs bleiben die Preise um 4,1% höher als im November 2025.

Die zugrunde liegende Inflation, ohne Energie und unverarbeitete Lebensmittel, sank von 3,1% auf 2,6% gegenüber dem Vorjahr. Der harmonisierte Index, der für europäische Vergleiche konzipiert wurde, liegt in Spanien bei 4,1%. Der letztgenannte Satz misst nicht die Inflation im gesamten Euro-Währungsgebiet.

Warum Renten nicht der November-Zahl folgen

Die spanische Sozialversicherung erinnert daran, dass die allgemeine Erhöhung der Beitragsrenten auf den durchschnittlichen jährlichen Inflationsraten von Dezember 2025 bis November 2026 basiert. Der Durchschnitt der zwölf veröffentlichten Sätze, berechnet mit der vorläufigen November-Zahl, beträgt etwa 3,5%. Dies ist weder die einzige Rate im November mit 4,1% noch ein Maß für die durchschnittliche Inflation im Kalenderjahr 2026.

Diese Erhöhung würde ab dem 1. Januar für beitragspflichtige Renten im Rahmen des allgemeinen Revalorisierungssystems gelten. Mindestrenten oder beitragsunabhängige Renten können nach gesonderten Regeln gezahlt werden. Der INE-Zeitplan legt die Veröffentlichung der endgültigen November-Zahl am 15. Dezember fest: Die Schätzung der Neubewertung kann sich noch verschieben, wenn der letzte Zinssatz geändert wird.

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