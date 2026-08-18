Amnesty: Abra-Familien setzen Aoun unter Druck

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Die Familien der bei den Zusammenstößen in Abra getöteten Soldaten bereiten eine neue Mobilisierung gegen dieallgemeines amnestiegesetzvom libanesischen Parlament am 12. August 2026 angenommen. Ihre Aktion, über die am 18. August berichtet wurde, muss zwei Wege gehen: Präsident Joseph Aoun aufzufordern, den Text an das Parlament zurückzuverweisen oder ihn in seiner jetzigen Form nicht in Kraft treten zu lassen, und mit Abgeordneten zusammenzuarbeiten, die gegen bestimmte Bestimmungen sind, um einen Appell an den Verfassungsrat zu richten. Ihre Hauptforderung bleibt unverändert: zu verhindern, dass Personen, die im Zusammenhang mit Angriffen auf die Armee und die Sicherheitskräfte verfolgt oder verurteilt werden, ohne ausreichende Garantien von einer Kronzeugenregelung profitieren.

Abra-Familien ziehen Kampf nach Baabda

Sechs Tage nach der Verabschiedung des Gesetzes konzentrierte sich die Herausforderung nicht mehr auf die Parlamentsdebatten selbst. Familien versuchen nun, in der Phase vor dem endgültigen Inkrafttreten des Textes zu handeln. Ihr erstes institutionelles Ziel ist der Baabda-Palast, wo sie Joseph Aoun an die Verpflichtungen erinnern wollen, die er bei einem früheren Treffen eingegangen war. Nach den am 18. August gemeldeten Informationen möchten sie, dass das Staatsoberhaupt sich weigert, das Gesetz in seiner derzeitigen Form zu verkünden, oder das Parlament um weitere Beratungen ersucht.

Diese Bitte basiert direkt auf Joseph Aouns Position vor militärischen Verwandten. Bei ihrem Treffen hatte der Präsident versichert, dass das Blut von Soldaten und Mitgliedern der Sicherheitskräfte nicht kompromittiert werden könne. Familien glauben jetzt, dass diese Erklärung eine konkrete Wirkung auf die Entscheidung des Präsidenten haben muss. Ihrer Ansicht nach wäre ein unveränderter Erlass schwer mit der zuvor in Baabda verteidigten Linie vereinbar, da einige Bestimmungen die Haftdauer von Personen im Zusammenhang mit Fällen, in denen Militärangehörige getötet wurden, verkürzen könnten.

Der zweite Ansatz richtet sich an Abgeordnete, die gegen die angenommene Fassung sind. Familien wollen mit ihnen die Bedingungen für die Rücküberweisung an den Verfassungsrat diskutieren. Sie können nicht allein gegen ein Gesetz Berufung einlegen. Artikel 19 der Verfassung behält dieses Recht unter anderem dem Präsidenten der Republik, dem Präsidenten der Kammer, dem Präsidenten des Ministerrats oder zehn Abgeordneten vor. Die unmittelbare Herausforderung besteht daher darin, eine ausreichende Anzahl von Parlamentariern zusammenzubringen und genau die Bestimmungen festzulegen, die angefochten werden könnten.

Amnesty-Gesetz nach Monaten der Spannung verabschiedet

Dieallgemeines amnestiegesetzeine außergewöhnliche Reduzierung bestimmter Strafen wurde am 12. August 2026 nach mehreren Monaten Verhandlungen verabschiedet. Der Text zielt darauf ab, mehrere Themen gleichzeitig zu behandeln: die Situation der Gefangenen, die seit langem im Gefängnis sind, rechtliche Verzögerungen, Überfüllung und politische oder sicherheitspolitische Fragen, die seit Jahren zu Forderungen führen. Diese Gegenüberstellung erklärt viel von der Kontroverse. Personen, die Anspruch auf Inanspruchnahme der Regelung haben, unterliegen nicht denselben Straftaten, demselben Rechtsweg oder denselben Verantwortlichkeiten.

Die Debatte ging daher schnell über die allgemeine Frage der Gefängnisse hinaus. Mehrere politische Kräfte forderten den Ausschluss bestimmter Kategorien, einschließlich derjenigen, die an Verbrechen gegen Militärangehörige beteiligt waren. Andere betonten die langen Haftzeiten und den Fall von qualifizierten islamistischen Gefangenen, deren Familien seit Jahren zu lange angeprangert werden oder die sie als ungerecht betrachten. Die Schwierigkeit des Parlaments bestand darin, einen Mechanismus zu entwerfen, der breit genug ist, um auf die Gefängniskrise zu reagieren, ohne das Gefühl zu vermitteln, besonders sensible Verbrechen zu beseitigen.

Die Diskussionen in den gemeinsamen Ausschüssen hatten diese Differenzen bereits im Frühjahr gezeigt. Vertreter der Justiz-, Innen- und Verteidigungsministerien sowie der Sicherheits- und Militärdienste hatten an der Arbeit teilgenommen. Daher erschienen militärische Reserven nicht im letzten Moment. Sie betrafen insbesondere die möglichen Auswirkungen des Gesetzes auf Verurteilungen in Fällen, in denen Soldaten oder Mitglieder der Sicherheitskräfte angegriffen wurden.

Die Abstimmung am 12. August eröffnete eine Krise mit der Armee

Am 11. und 12. August erreichten die Spannungen im Parlament ihren Höhepunkt. Verteidigungsminister Michel Menassa wollte den Abgeordneten vor der Abstimmung die Bemerkungen der libanesischen Armee vorstellen. Er hatte eine schriftliche Notiz eingereicht und wollte die Position der Institution zu den Änderungen des Textes während der Verhandlungen erläutern. Seine Intervention wurde als wichtig angesehen, weil diese Änderungen die tatsächliche Dauer bestimmter Strafen und damit das Schicksal verurteilter Personen in sensiblen Fällen verändern könnten.

Premierminister Nawaf Salam verteidigte ein anderes Konzept der Regierungsfunktion. Er beabsichtigte, sich die Position der Exekutive zu präsentieren und mehrere Regierungsstimmen zu vermeiden, die den Eindruck von widersprüchlichen Positionen vor dem Haus erwecken. Der Streit nahm schnell eine institutionelle Dimension an. Mehrere Abgeordnete forderten Michel Menassa auf, direkt zu sprechen, während die Abwesenheit des Verteidigungsministers in einem Teil der Debatte die Kontroverse anheizte.

Am 12. August verließen sowohl der Block der Widerstandsloyalität als auch der starke Libanon-Block das Treffen aus Protest. Sie forderten, dass die Kommentare des Militärs gehört werden, bevor die Debatte fortgesetzt wird. Das Parlament setzte jedoch seine Arbeit fort und verabschiedete das Gesetz. Diese Sequenz wird nun von Gegnern des Textes angeführt, um zu zeigen, dass die Vorbehalte der militärischen Institution nicht allen Abgeordneten ausgesetzt waren, wie es der Verteidigungsminister wünschte.

Am Tag nach der Abstimmung entschuldigte sich Michel Menassa bei den Familien der gefallenen Soldaten. Er bedauerte, dass er nicht in der Lage gewesen war, die Position der Armee vor dem Haus zu hören. Seine Intervention hat die Wahrnehmung unter den Familien der Opfer verstärkt, dass ihre Besorgnis nicht auf eine emotionale Reaktion beschränkt ist, sondern sich einer vom Verteidigungsministerium und der Armee geäußerten institutionellen Reserve anschließt.

Abra bleibt die rote Linie der Militärfamilien

Die Abra-Datei konzentriert einen Großteil dieser Opposition. Am 23. und 24. Juni 2013 hatte die libanesische Armee die bewaffneten Anhänger von Scheich Ahmad al-Assir in diesem Gebiet bei Saida konfrontiert. Achtzehn Soldaten waren in den Kämpfen getötet und viele verletzt worden. Die Konfrontation war eine der tödlichsten Episoden der inneren Sicherheit dieser Zeit gewesen und hatte von zahlreichen Verhaftungen, Strafverfolgungen und Gerichtsverfahren gefolgt.

Ahmad al-Assir, ein salafistischer Prediger, der für seine Feindseligkeit gegenüber der Hisbollah und seine Beteiligung am Krieg in Syrien bekannt ist, war nach den Kämpfen vor den Sicherheitskräften geflohen. Er wurde schließlich im August 2015 auf dem internationalen Flughafen Beirut verhaftet, als er versuchte, den Libanon unter einer falschen Identität zu verlassen. Mehrere Gerichtsverfahren befassten sich dann mit den Ereignissen in Abra und den Verantwortlichkeiten der an den Zusammenstößen Beteiligten.

Dreizehn Jahre später stehen die Folgen dieser Verfahren weiterhin im Mittelpunkt der Debatte. Die Familien des Militärs weigern sich, eine allgemeine Reform der Strafen zuzulassen, um das Schicksal anerkannter Personen, die an einem Angriff auf die Armee beteiligt sind, zu ändern. Ihre Position bezieht sich daher nicht einfach auf das abstrakte Prinzip einer Amnestie. Sie umfasst die Definition der Begünstigten und die im Gesetz enthaltenen Ausschlüsse.

Die Angehörigen der Opfer fordern eine klare Unterscheidung zwischen Personen, die wegen sekundärer Straftaten inhaftiert sind oder denen lange Haft ohne abschließendes Verfahren droht, und solchen, bei denen es sich um Gewaltakte gegen die Armee handelt. Sie befürchten, dass ein allgemeiner Mechanismus zur Reduzierung von Strafen die gleiche praktische Wirkung für Kategorien mit sehr unterschiedlichen Verantwortlichkeiten haben wird.

Familien hatten Joseph Aoun bereits gewarnt

Die am 18. August angekündigte Mobilisierung ist Teil einer Kampagne, die mehrere Monate zuvor gestartet wurde. Im Frühjahr hatten die Familien der in Abra getöteten Soldaten öffentlich gefordert, Verbrechen gegen die Armee von jeder allgemeinen Maßnahme auszuschließen. Sie betonten die Verantwortung der direkten Täter, aber auch der Komplizen, Anstifter, Finanziers und Personen, die die Angriffe ermöglichten.

Dann wandten sie sich an Joseph Aoun. Ihr Ansatz basierte sowohl auf einem institutionellen als auch auf einem symbolischen Argument. Vor seiner Wahl zum Präsidenten der Republik im Januar 2025 hatte Joseph Aoun fast acht Jahre lang die libanesische Armee befehligt. Er war zum Zeitpunkt der Kämpfe von Abra im Jahr 2013 nicht an der Spitze der Institution, aber seine Reise verband ihn direkt mit der Armee und gab seinen Verpflichtungen gegenüber Militärfamilien eine besondere Bedeutung.

Bei ihrem Treffen mit dem Staatsoberhaupt hatten die Angehörigen der Opfer ihre Befürchtungen über Amnestie und Strafen ausgedrückt. Joseph Aoun setzte dann eine Grenze, indem er erklärte, dass er nicht akzeptieren würde, dass das Blut von Soldaten und Mitgliedern der Sicherheitskräfte kompromittiert wird. Dieser Satz steht nun im Mittelpunkt ihrer politischen Auseinandersetzung. Sie wollen, dass der Präsident diese Verpflichtung mit den Mitteln umsetzt, die ihm die Verfassung gibt.

Was Joseph Aoun mit Artikel 57 tun kann

Artikel 57 der libanesischen Verfassung gibt dem Präsidenten der Republik einen klaren Hebel. Innerhalb der für den Erlass vorgesehenen Frist kann er nach Unterrichtung des Ministerrates erneut eine weitere Beratung eines Gesetzes beantragen. Das Parlament kann diesen Antrag nicht ablehnen. Wenn das Haus den Text erneut annimmt, dann legt die Verfassung die Bedingungen für diese zweite Beratung fest.

Dieses Vorrecht erklärt, warum sich die Familienmobilisierung jetzt auf Baabda konzentriert. Eine Entfernung würde das Amnestiegesetz nicht automatisch aufheben. Es würde jedoch die parlamentarische Debatte neu eröffnen und es den Gegnern ermöglichen, zu versuchen, die beanstandeten Bestimmungen zu ändern, einschließlich derjenigen, die sich auf Verurteilungen wegen Verbrechen gegen Militärangehörige beziehen.

Auch der Zeitplan ist wichtig. Die Verfassung sieht vor, dass der Präsident Gesetze innerhalb eines Monats nach ihrer Übermittlung an die Regierung verkündet, mit Ausnahme besonderer Verfahren für dringend erklärte Gesetze. Läuft die Frist ohne Erlass oder Aufhebung ab, wird das Gesetz rechtlich durchsetzbar und muss veröffentlicht werden. Familien haben daher ein begrenztes institutionelles Fenster für die Intervention des Präsidenten.

Joseph Aouns Entscheidung wird auch politische Bedeutung haben. Eine Rücküberweisung an das Parlament würde bedeuten, dass es die Vorbehalte für wichtig genug hält, um eine neue Lesung zu rechtfertigen. Wenn der Text seinem Kurs folgen würde, würde stattdessen der Schwerpunkt des Kampfes auf den Verfassungsrat und die praktische Anwendung der Strafermäßigungen verlagert.

Der Verfassungsrat als mögliche zweite Sperre

Die zweite Option, die von Familien untersucht wird, ist technischer. Nach Artikel 19 der Verfassung können zehn Abgeordnete beim Verfassungsrat die Überprüfung eines Gesetzes beantragen. Der Präsident der Republik, der Präsident der Kammer und der Premierminister haben auch diese Fakultät. Die Familien von Abra müssen daher einen dieser institutionellen Akteure durchlaufen, wenn sie eine verfassungsmäßige Überprüfung erhalten wollen.

Eine Berufung würde keinen neuen Prozess gegen die betroffenen Gefangenen darstellen. Der Verfassungsrat müsste nicht entscheiden, wer freigelassen oder reduziert werden soll. Sie würde die Vereinbarkeit der beanstandeten Bestimmungen mit der Verfassung und den geltenden Verfassungsgrundsätzen prüfen. Die Antragsteller sollten daher konkrete Rechtsansprüche geltend machen und sich nicht darauf beschränken, die Unlauterkeit des Textes in ihren Augen anzuprangern.

Diese Phase erklärt die geplanten Kontakte mit Abgeordneten, die gegen das Gesetz sind. Es genügt nicht, diejenigen zu zählen, die dem Text politisch feindlich gesinnt sind. Es muss ein Antrag gestellt, die erforderliche Zahl von Unterzeichnern eingeholt und innerhalb der für die Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit festgelegten Fristen Maßnahmen ergriffen werden. Die am 18. August angekündigte Mobilisierung markiert somit den Beginn einer möglichen Rechtsoffensive, nicht die Existenz einer bereits eingereichten Beschwerde.

Das Verfahren vom 11. und 12. August könnte auch von den Einsprechenden überprüft werden, aber jede verfahrensrechtliche Anfechtung sollte auf etablierten verfassungsrechtlichen Argumenten beruhen. Der Rückzug von zwei Blöcken oder die Kontroverse um die Intervention des Verteidigungsministers allein reicht nicht aus, um die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes zu demonstrieren.

Im Gegensatz dazu berufen sich Familien von Gefangenen auch auf Gerechtigkeit

Die Herausforderung von Militärfamilien allein fasst die Amnestieakte nicht zusammen. Die Angehörigen von Gefangenen und ihre Anwälte fordern seit langem eine Lösung von Situationen, die sie als Ungerechtigkeiten darstellen. Insbesondere verurteilen sie die Dauer bestimmter Inhaftierungen, die richterlichen Verzögerungen und die Situation von Personen, die jahrelang ohne endgültige Entscheidung im Gefängnis geblieben sind.

Diese Behauptung betrifft insbesondere Häftlinge, die in der öffentlichen Debatte oft als « Islamiker » bezeichnet werden. Diese Kategorie umfasst jedoch unterschiedliche Situationen. Einige Dateien beziehen sich auf Abra, andere auf separate Sicherheitsfälle. Verantwortlichkeiten, Zählungen und Überzeugungen sind nicht identisch. Gerade diese Vielfalt macht es schwierig, eine allgemeine Maßnahme auszuarbeiten.

Insassenfamilien sind der meinung, dass das justizsystem manchmal unverhältnismäßige haftzeiten oder situationen verursacht hat, die eine gesetzliche korrektur erfordern. Sie sind der Meinung, dass eine Amnestie oder eine außergewöhnliche Reduzierung der Strafe eine Reaktion auf eine akkumulierte Funktionsstörung sein kann. Diese Position hat politische Unterstützung gefunden, vor allem bei gewählten Beamten, die seit mehreren Jahren eine Lösung für das Problem der langen Inhaftierungen fordern.

Die Angehörigen des Militärs widersetzen sich diesem Argument dem Recht der Opfer. Sie akzeptieren, dass Fehler oder Verzögerungen in den Gerichten korrigiert werden können, aber weigern sich, eine solche Korrektur zuzulassen, um Personen zu helfen, die wegen Handlungen verurteilt wurden, die zum Tod von Soldaten geführt haben. Bei dem Konflikt geht es also weniger um die Existenz eines Gefängnisproblems als darum, wie die Grenze zwischen Fällen, die in eine Kronzeugenmaßnahme eintreten können, und solchen, die davon ausgeschlossen bleiben müssen, gezogen werden kann.

Eine Gefängniskrise, die das Amnestieprojekt nährte

Der Hintergrund des Textes bleibt die chronische Krise des libanesischen Gefängnissystems. Gefängnisse leiden seit Jahren unter Überfüllung, unzureichenden Ressourcen und den Folgen langwieriger Gerichtsverfahren. In einigen Fällen hat die Untersuchungshaft selbst Forderungen nach einem außergewöhnlichen Mechanismus genährt.

Das Parlament wollte auf diese Situation reagieren, indem es Amnestie und Reduzierung bestimmter Strafen kombinierte. Aber diese Lösung stieß schnell auf eine große politische Schwierigkeit: Ein allgemeines Gesetz kann Dateien betreffen, deren Symbol- und Sicherheitslast sehr unterschiedlich ist. Verbrechen gegen die Armee, Terrorismusfälle oder bewaffnete Auseinandersetzungen werden nicht als bloße Bestandteile der Gefängniskrise angesehen.

Die parlamentarischen Diskussionen schwankten somit zwischen zwei Zielen. Die erste besteht darin, die Folgen eines langsamen Justizsystems und eines Systems von Strafvollzugsanstalten in der Krise zu verringern. Der zweite zielt darauf ab, Ausschlüsse zu bewahren, die die Rechte der Opfer schützen und den Umfang von Verurteilungen in den schwersten Fällen aufrechterhalten.

Das am 12. August verabschiedete Gesetz stellt den nach diesen Verhandlungen erzielten Kompromiss dar. Die Mobilisierung der Abra-Familien zeigt jedoch, dass dieser Kompromiss die Meinungsverschiedenheit nicht gelöst hat. Stattdessen soll der Text vor seiner Umsetzung wieder geöffnet werden.

Der Fall Abra übertrifft den Namen Ahmad al-Assir

Die starke Anpassung der Debatte um Ahmad al-Assir kann ein zu enges Bild des Problems vermitteln. Für die Familien des Militärs betrifft die Frage keinen einzigen Mann. Sie wollen, dass die Ausschlüsse alle Personen umfassen, deren Verantwortung für Angriffe gegen die Armee gemäß den geltenden Gerichtsverfahren beibehalten wurde.

Diese Position erstreckt sich auf die verschiedenen Formen der Beteiligung an Gewalt. Familien befürchten, dass ein Gesetz, das in erster Linie auf der Länge der Haft basiert, automatische Effekte ohne gebührende Berücksichtigung der Art der Straftaten schafft. Sie erfordern daher eine Aktenlesung oder zumindest rechtliche Ausschlüsse, die so genau sind, dass eine Strafverkürzung in Fällen, die sie für mit einer Amnestie unvereinbar halten, verhindert wird.

Diese Sorge betrifft auch das Image der Armee. In einem Land, das von wiederholten politischen, gemeinschaftlichen und sicherheitspolitischen Krisen geprägt ist, bleibt die militärische Institution eines der Hauptinstrumente des Staates. Familien sind der Meinung, dass ein Gesetz, das die strafrechtlichen Folgen von Angriffen auf ihre Mitglieder reduziert, ein Signal senden würde, das dem Schutz durch Soldaten widerspricht.

Ein politischer Kampf, der die üblichen Spaltungen nicht überschneidet

Die Abstimmung über die Amnestie hat auch gezeigt, dass die Trennlinien nicht genau traditionellen politischen Allianzen folgen. Die libanesischen Streitkräfte verteidigten das Prinzip des Gesetzes, während der starke Libanon und der Widerstandsloyalitätsblock das Treffen vom 12. August in der Frage der Intervention des Verteidigungsministers verließen. Sunnitische Abgeordnete, die sich für eine Lösung für einige Gefangene aussprechen, haben ebenfalls erheblichen Druck auf den Text ausgeübt.

Diese Positionen bedeuten nicht, dass alle Akteure die gleichen Begünstigten oder Bestimmungen unterstützen. Einige verteidigen Amnestie als Reaktion auf als exzessiv erachtete Inhaftierungen. Andere bestreiten vor allem das Verfahren im Parlament oder fordern weitere Ausschlüsse. Der Fall verbindet somit rechtliche, gemeinschaftliche und institutionelle Erwägungen, ohne sich auf eine Konfrontation zwischen zwei perfekt konstituierten Lagern zu reduzieren.

Dies ist auch der Grund, warum die Familien von Abra jetzt nach Abgeordneten suchen, die eine Abhilfe bei bestimmten Bestimmungen anstelle einer allgemeinen Koalition gegen Amnestie unterstützen können. Ihr erklärtes ziel ist es, artikel, die sie als ungerecht gegenüber den opfern betrachten, zu modifizieren oder zu neutralisieren, nicht ihre mobilisierung in parteiische konfrontation zu verwandeln.

Nahr el-Bareds Präzedenzfall stärkt militärische Sensibilität

Die Frage geht auch über die Abra-Kämpfe allein hinaus. Die libanesische Armee hat in den letzten zwei Jahrzehnten mehrere tödliche Konfrontationen mit bewaffneten Gruppen erlebt. Die Schlacht von Nahr al-Bared gegen die Fatah al-Islam im Jahr 2007 führte unter anderem zu schweren Opfern in den militärischen Reihen und zahlreichen Gerichtsverfahren.

Die 2014 Ersal Zusammenstöße und Angriffe von dschihadistischen Gruppen in der Bekaa auch markiert die Institution für eine lange Zeit. Militär und Sicherheitspersonal wurden getötet oder entführt. Einige Gefangene wurden anschließend hingerichtet. Diese Präzedenzfälle erklären die hohe Sensibilität jeder gesetzlichen Bestimmung, die Täter von Gewalt gegen staatliche Kräfte betreffen kann.

Für Abra-Familien würde daher ein ungenügend präziser Ausschluss einen Präzedenzfall schaffen, der über die eigene Akte hinausgeht. Ihr Ansatz zielt darauf ab, sicherzustellen, dass ein Grundsatz anerkannt wird: Die Korrektur von Gefängnis- oder Justizfehlern darf nicht den Unterschied zwischen Personen, die aufgrund übermäßig langer Verfahren inhaftiert sind, und denjenigen, die wegen ihrer Teilnahme an tödlichen Angriffen gegen die Armee verurteilt wurden, beseitigen.

Eine Konfrontation zwischen zwei Konzepten der Gerechtigkeit

Am Ende kontrastiert die Amnestiedebatte zwei Vorstellungen von Fairness, die nicht unbedingt in allen Fällen versöhnbar sind. Die Familien der Gefangenen fordern, dass der Staat die bereits im Gefängnis verbrachte Zeit, die Verzögerungen bei den Gerichten und die Unvollkommenheiten des Justizsystems berücksichtigt. Sie sind der Ansicht, dass ein Staat, der eine beschuldigte Person zu langsam verurteilt, einen Teil der Verantwortung für die Dauer seiner Inhaftierung trägt.

Die Familien des Militärs antworten, dass der Staat auch eine Verpflichtung gegenüber den Opfern hat. Ihrer Ansicht nach kann eine allgemeine Maßnahme Systemstörungen nicht in eine automatische Verringerung der Bestrafung derjenigen verwandeln, die für den Tod von Soldaten verantwortlich sind. Sie fordern daher, dass die Art des Verbrechens ein entscheidendes Kriterium bleibt, auch wenn die Haft außergewöhnlich lang ist.

Diese Konfrontation erklärt, warum das Wort « Amnestie » im Libanon besonders explosiv bleibt. Eine Amnestie ist niemals nur ein Gefängnismechanismus, wenn es um Episoden politischer oder sicherheitspolitischer Gewalt geht. Es kann als Entscheidung interpretiert werden, eine Seite umzublättern, aber auch als Herausforderung für die gerichtliche Anerkennung von Opfern.

Das Parlament könnte gezwungen sein, den Kompromiss erneut zu öffnen

Wenn Joseph Aoun Abschnitt 57 verwendet, muss das Parlament das Gesetz erneut überprüfen. Diese Hypothese würde die Abgeordneten vor die gleichen Differenzen stellen, die die Abstimmung am 12. August markierten, aber in einem anderen Kontext. Die Vorbehalte der Armee, Michel Menassas Erklärungen und die Mobilisierung der Familien wären dann allen vor der zweiten Beratung bekannt.

Diejenigen, die für den Text gewählt wurden, sollten entscheiden, ob sie den aktuellen Wortlaut beibehalten oder zustimmen, die Ausschlüsse zu klären. Die Gegner könnten ihrerseits versuchen, die Bestimmungen zu ändern, die sie für zu weit gefasst halten, ohne die Maßnahmen zugunsten von Gefangenen in Frage zu stellen, die nicht an Verbrechen gegen das Militär beteiligt sind.

Eine solche Rückgabe an das Parlament würde jedoch keinen Änderungsantrag garantieren. Die Verfassung sieht vor, dass die Kammer nach einer Entlassung des Präsidenten erneut abstimmen kann. Ziel des Familienansatzes ist es daher, ein politisches Kräftegleichgewicht zu schaffen, das für die zweite Lesung ausreichend wichtig ist, um nicht nur den vorherigen Text zu bestätigen.

Ein verfassungsrechtliches Rechtsmittel würde ein präzises Argument erfordern

Der andere Weg, der des Verfassungsrates, führt zu einer anderen Logik. Die Wut der Familien, die Opfer des Militärs oder die politische Kontroverse um die Abstimmung sind an sich keine legalen Mittel. Die Antragsteller sollten nachweisen, dass eine oder mehrere Bestimmungen gegen eine verfassungsmäßige Norm verstoßen.

Die Frage der Gleichheit vor dem Gesetz könnte eine rechtliche Reflexion nach dem genauen Wortlaut des Systems und den von ihm geschaffenen Kategorien umfassen. Jede Anfechtung sollte jedoch auf dem angenommenen Text und den genauen Auswirkungen der Unterscheidungen basieren. Es wäre daher verfrüht, am 18. August zu erklären, dass eine Beschwerde erfolgreich wäre oder dass eine bestimmte Bestimmung aufgehoben würde.

Adoptionsverfahren können auch geprüft werden, wenn die Parlamentarier der Ansicht sind, dass eine Verfassungsregel ignoriert wurde. Wiederum reicht die Kontroverse, die durch Michel Menassas Unmöglichkeit verursacht wurde, die Bemerkungen der Armee aufzudecken, nicht automatisch aus. Die Unterscheidung zwischen einer politischen Unregelmäßigkeit und einer Verfassungsverletzung wird entscheidend sein, wenn das Verfahren eingeleitet wird.

Joseph Aoun wird zum zentralen Akteur der Post-Vote

Die am 18. August eröffnete Sequenz gab Joseph Aoun somit einen Platz, den er während der parlamentarischen Verhandlungen nicht einnahm. Das Staatsoberhaupt verfasst den Kompromiss nicht mehr und nimmt nicht an der Abstimmung teil, sondern hat nun die Macht, weitere Überlegungen zu provozieren. Dieses Vorrecht macht Baabda zum ersten Grenzpunkt des Familienprotestes.

Seine Vergangenheit als Armeekommandant verstärkte den Druck auf ihn. Die Angehörigen des Militärs richten sich nicht nur an den Präsidenten als Hüter eines Verfassungsverfahrens. Sie sind auch an einen ehemaligen Leiter der Institution gerichtet, dessen Söhne oder Verwandte Mitglieder waren.

Diese Dimension bestimmt nicht rechtlich die Entscheidung des Präsidenten, aber sie erhöht ihre politischen Kosten. Wenn Joseph Aoun den Text verkündet, ohne um eine neue Lesung zu bitten, wird er den Familien antworten müssen, die sich auf seine früheren Aussagen berufen. Wenn er zurückkehrt, wird er einen Fall wieder eröffnen, der bereits eine Krise zwischen der Regierung, dem Parlament und dem Verteidigungsministerium ausgelöst hat.

Die Mobilisierung vom 18. August will im institutionellen Rahmen bleiben

Trotz der starken emotionalen Belastung des Falls begünstigen die angekündigten Schritte derzeit rechtliche Mechanismen. Familien wollen sich an den Präsidenten wenden, Abgeordnete überzeugen und, wenn Bedingungen erfüllt sind, den Verfassungsrat nutzen. Diese Strategie zielt darauf ab, die Herausforderung der Opfer in einen institutionellen Kampf und nicht in eine Straßenkonfrontation zu verwandeln.

Diese Orientierung ist wichtig in einem Fall, der hohe Spannungen verursachen könnte. Die Familien der Häftlinge haben sich mehrfach mobilisiert, um eine Amnestie oder eine Reduzierung der Strafen zu fordern. Jede direkte Konfrontation zwischen den beiden Gruppen könnte eine soziale und gemeinschaftliche Dimension zu einem bereits komplexen Thema hinzufügen.

Der Einsatz von Institutionen ermöglicht es auch, den Streit genauer zu definieren. Die Frage ist nicht mehr nur, wer für oder gegen « Amnestie » ist. Ziel ist es, festzulegen, welche Bestimmungen geändert werden sollten, welche Straftaten ausgeschlossen werden sollten und welche Garantien mit der Reduzierung von Strafen einhergehen sollten.

Am 18. August ging die Entscheidung an die Präsidentschaft

Die heutigen Nachrichten sind daher weniger im Parlament als in den Schritten, die nach der Abstimmung organisiert werden. Die Familien der in Abra getöteten Soldaten wollen Joseph Aoun an sein Wort erinnern und die verfassungsmäßige Zeit vor dem vollen Inkrafttreten des Gesetzes nutzen. Ihr Antrag auf Abschiebung stellt den Präsidenten direkt vor die Grenze, die er selbst zu Verbrechen gegen Soldaten und Sicherheitskräfte formuliert hatte.

Gleichzeitig bereiten sie eine Rückzugslösung oder eine zweite Front vor, indem sie sich an Abgeordnete wenden, die in der Lage sind, den Verfassungsrat zu ergreifen. Diese Strategie zeigt, dass sie die Abstimmung vom 12. August nicht als das Ende des politischen Verfahrens betrachten. Sie wollen die beiden noch verfügbaren Mechanismen nutzen: die vom Präsidenten geforderte neue Beratung und die Verfassungsrevision.

Für Joseph Aoun konzentriert sich die Datei auf mehrere Einschränkungen. Sie muss ihr Engagement für Militärfamilien, die von der Armee geäußerten Vorbehalte, das Votum der Kammer und die Forderungen der Häftlinge berücksichtigen, deren Angehörige jahrelange gerichtliche Verzögerungen anprangern. Jede Entscheidung wird daher Konsequenzen haben, die über die unmittelbaren Begünstigten des Gesetzes hinausgehen.

Bis zum 18. August 2026 wurde noch keine Überweisung an den Verfassungsrat angekündigt, die von Familien eingereicht wurde, und es wurde keine Entlassung des Präsidenten festgestellt. Die nächste konkrete Entwicklung hängt von Baabdas Reaktion und der Fähigkeit der Familien ab, Parlamentarier um ein Heilmittel herum zusammenzubringen. An diesen beiden Fronten wird nun die unmittelbare Zukunft des allgemeinen Amnestiegesetzes und für die Angehörigen der in Abra verstorbenen Soldaten die Möglichkeit ausgespielt, seine Anwendung auf Fälle zu verhindern, die sie als rote Linie betrachten.