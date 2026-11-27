Die irischen Gerichte weigerten sich, die Einrichtung des Angebots in Höhe von 1,62 Mrd. EUR zu genehmigen. Der Richter war der Ansicht, dass Minderheitsaktionäre getrennt vom Staat hätten abstimmen müssen.

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Der High Court of Ireland weigerte sich am Donnerstag, dem 26. November, das vom österreichischen Bankenkonzern BAWAG für den Kauf der Permanent TSB gewählte Gesetzespaket zu genehmigen. Die irische Bank bestätigte die Entscheidung in einer Börsenerklärung. Das im April angekündigte Angebot bewertete Permanent TSB mit rund 1,62 Mrd. €, also 2,97 € je Aktie in bar.

Die staatsabstimmung konnte nicht mit der minderheitenabstimmung gemischt werden

Der irische Staat, der 57,5% des Kapitals hielt und das Angebot unterstützte, hatte auf der Juli-Sitzung mit den anderen Aktionären abgestimmt. Laut Richter Michael Quinn hatte der Staat besondere Rechte und die anderen Aktionäre hätten getrennt entscheiden müssen. Der Entwurf hatte bei der gemeinsamen Abstimmung 91 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten. Außerhalb des Staates sammelte es Berichten zufolge 64 Prozent, unterhalb der für dieses Verfahren erforderlichen Schwelle von 75 Prozent.

Die Entscheidung betrifft die Einhaltung der Abstimmungsregeln und nicht den angebotenen Preis. Die zwischen den beiden Gruppen erzielte Vereinbarung und die Unterstützung des Board of Directors von Permanent TSB konnten die Zustimmung des High Court nicht ersetzen.

Bank prüft Entscheidung

Permanent TSB gab an, das Urteil zu prüfen und eine neue Mitteilung zu veröffentlichen. Der Vorgang kann gemäß der abgelehnten Montage nicht abgeschlossen werden. Zu diesem Zeitpunkt kündigte die Bank keine neuen Abstimmungs-, Rückgriffs- oder anderen Rückzahlungsmöglichkeiten an.

Cover: The Four Courts in Dublin, ein Archivfoto vom 16. Februar 2008. kieranlynam / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Boxen und Titration Libnanews.

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