Fly Erbil kündigt zwei Rotationen pro Woche an und zeigt $ 99,99 von Erbil an, einen Sonderpreis, der nicht für die umgekehrte Route gilt.

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Fly Erbil fügt einen Dienst zwischen dem irakischen Kurdistan und dem Libanon hinzu. Das Unternehmen hat den Starttermin für Mittwoch, den 25. November, festgelegt, nachdem die libanesische Zivilluftfahrt zum Betrieb zugelassen wurde. Der erste Flug mit Airbus A320 erreichte Beirut über Bagdad. Das Unternehmen hat zwei wöchentliche Rotationen mittwochs und samstags.

Erstflug nach Bagdad

Die Ankunft des ersten Flugzeugs bestätigt den Beginn des Fluges, aber die Eröffnungsroute allein beschreibt nicht alle angebotenen Flüge. Fly Erbil zeigt separate Ziele von Erbil und einer Bagdad-Beirut-Beziehung. Der Flottenrekord des Betreibers listet auch UD705 und UD706 auf Erbil-Beirut und Beirut-Erbil auf. Überprüfen Sie bei der Buchung die Zwischenstopps auf der genauen Route, anstatt von der einzigen Flugnummer abzuziehen, dass die Reise ununterbrochen ist.

Middle East Airlines fliegt bereits nonstop zwischen Beirut und Erbil. Die Abflugreichweite und die von jedem Carrier angezeigten Tage sind daher nicht austauschbar. Für einen Reisenden, der bei der Ankunft einen Termin oder eine Verbindung hat, können die Gesamtdauer und der Abflughafen so viel wie der Ticketbetrag wiegen.

99,99 $ nur in eine richtung

Die Website von Fly Erbil zeigt ein Angebot von 99,99 USD für eine einfache Reise anerbil nach Beirutmittwochs und samstags vorgezogen. Dieser angezeigte Preis ist weder ein Hin- und Rückflugpreis noch der Beirut-Erbil-Preis noch eine Bestätigung der verfügbaren Sitzplätze für jeden Flug.

Libnanews konnte keinen Preiskorb für die Reise aus Beirut bestätigen. Um die beiden Unternehmen zu vergleichen, sind die abzuziehenden Beträge diejenigen, die am selben Tag und in der gleichen Bedeutung angezeigt werden, mit der Gepäckmenge, Steuern und Änderungsbedingungen angegeben.

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