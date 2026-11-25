Nach der Übertragung von Debels Video müssen zwei Schutzmaßnahmen unterschieden werden: die Privatsphäre der Schüler und das ordnungsgemäße Funktionieren ihrer Schule. Internationale Übereinkommen bieten Benchmarks. UNICEF-Empfehlungen erklären, warum die Veröffentlichung dieser Bilder Studenten aussetzen kann, auch ohne ihre Gesichter zu zeigen.

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Die am 22. November ausgestrahlte Videotour der Debel Public School wirft zwei unterschiedliche Fragen auf: Wie kann die Privatsphäre der Schüler geschützt werden und welche Verpflichtungen gelten für den Schulschutz? Internationale Texte ermöglichen es, diese Verantwortlichkeiten zu unterscheiden, ohne das Ergebnis einer Untersuchung vorwegzunehmen.

Das Video wurde am Unabhängigkeitstag des Libanon veröffentlicht. Das Büro der Bildungsministerin Rima Karamé stellt die Dreharbeiten auf mehr als einen Monat und sagt, dass das Ministerium nicht informiert worden sei. Die Gemeinde gibt an, dass die Leitung des Betriebs nicht konsultiert worden sei. In einer Erklärung vom 22. November verurteilte Premierminister Nawaf Salam den Einsatz von Studenten in einer militärischen Kommunikation. Diese Aussagen legen nicht das genaue Datum der Dreharbeiten fest und stellen nicht allein fest, was die Familien wussten oder was sie erlaubt hätten.

Das Bild von Kindern ist eine Frage ihrer Privatsphäre

Die vom Libanon und Israel ratifizierte Kinderrechtskonvention bietet zwei Maßstäbe. In Artikel 3 wird das Wohl des Kindes bei Entscheidungen, die das Kind betreffen, in erster Linie berücksichtigt. Artikel 16 schützt seine Privatsphäre vor willkürlichen oder illegalen Eingriffen und seine Ehre und seinen Ruf vor rechtswidrigen Angriffen. Diese Artikel verhängen kein allgemeines Verbot, ein Kind zu fotografieren. Sie laden uns ein, den Zweck der Gefangennahme, die Möglichkeit, das Kind zu identifizieren, die Freiheit zu verweigern und die Folgen der Verbreitung zu untersuchen.

Der Zugang zu einem Raum, die Teilnahme an einem Austausch und die Autorisierung einer Publikation sind drei verschiedene Entscheidungen. Auch wenn ein Austausch vor einer Kamera stattfindet, reicht es nicht aus festzustellen, dass die Anwesenden wussten, wer die Bilder senden würde, zu welchem Publikum und zu welchem Zweck. In einem Umfeld, das durch eine militärische Präsenz gekennzeichnet ist, muss auch überprüft werden, ob die betroffenen Personen sich frei weigern können. Bekannte öffentliche Erklärungen machen es nicht möglich, eine Entscheidung Studenten oder ihren Familien zuzuschreiben.

Schulbetrieb: eine separate Verpflichtung

Wo das Besatzungsrecht gilt, fordert Artikel 50 der Vierten Genfer Konvention die Besatzungsmacht auf, mit Unterstützung nationaler und lokaler Behörden das ordnungsgemäße Funktionieren der Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen zu erleichtern. Dieser Text behandelt die Kontinuität der Institution. Sie stellt keine Verordnung über die Veröffentlichung von Bildern dar und berührt an sich nicht die Rechtmäßigkeit eines Films. Die Unterstützung der im Text genannten lokalen Behörden zeigt nicht, dass sie einen bestimmten Besuch genehmigt haben.

Schul- und Datenschutz sind daher nicht verwechselt. Die erste besteht darin, die Einreisebedingungen und ihre möglichen Auswirkungen auf das Schulleben festzulegen. Zum zweiten müssen die Entscheidungen zum Filmen und Ausstrahlen, die getroffenen Vorsichtsmaßnahmen und das Identifikationsrisiko unterschieden werden. Die konsultierten öffentlichen Elemente reichen nicht aus, um zu dem Schluss zu kommen, dass eine individuelle gerichtliche Zuständigkeit besteht.

Die Übertragung von Bildern ist eine neue Entscheidung

UNICEF empfiehlt der Redaktion, keine Bilder zu veröffentlichen, die ein Kind, eine Familie oder einen Kameraden einem Risiko aussetzen könnten, selbst wenn seine Identität verborgen ist. Diese professionelle Empfehlung begründet keine zusätzliche rechtliche Verpflichtung. Dabei wird berücksichtigt, dass ein verschwommenes Gesicht nicht immer ausreicht: Eine Stimme oder Kontextelemente können auch eine Identifikation ermöglichen. Die öffentliche Debatte über den Betrieb der Schule und die Verantwortlichkeiten der Institutionen kann dokumentiert werden, ohne die Sequenz erneut zu veröffentlichen.

Das Bildungsministerium hat angekündigt, dass es mit den zuständigen Behörden nachgehen wird. Die nächsten nützlichen Details beziehen sich auf die Umstände der Einreise, die Bedingungen der Dreharbeiten und die Entscheidung zu senden. Keine dieser Überprüfungen erfordert, dass die Identität der Schüler öffentlich gemacht wird.

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