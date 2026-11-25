Um 12.00 Uhr in Beirut, der Punkt zum Verkehr nach der Mobilisierung des Flugzeugträgers, die gemeldeten Schießereien im Süden, die Ernährungsunsicherheit im Libanon und der behauptete Streik in Hodeida. Auch in dieser Ausgabe: Amnesty-Ergebnisse zur Pflege in Gaza und auch das Viertelfinale Libanon-Bahrain.

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Mittwoch, 25. November 2026, 12 Uhr in Beirut.Der Verkehr in Tripolis wurde nach der Mobilisierung der Fahrer wieder aufgenommen, während sich die Demonstranten am Morgen im Zentrum von Beirut versammelten. Im Süden wurden neue Schüsse gemeldet. Im Jemen sagte die von Riad geführte Koalition, dass sie den Hafen von Hodeida getroffen habe, ohne dass dies verifiziert worden sei.

Verkehr: Straßen in Tripolis wieder geöffnet

Um etwa 0936 Uhr meldete die libanesische Verkehrsleitung die Wiedereröffnung der betroffenen Straßen in Tripolis. Schnitte wurden früher an der Roxy-Kreuzung und auf der Miatayn-Strecke beobachtet. In der Hauptstadt versammelten sich die Fahrer auf dem Märtyrerplatz und baten Innenminister Ahmad al-Hajjar, ihre Forderungen zu hören. In Dora und an mehreren Kreuzungen der Bekaa wurden Versammlungen gemeldet, ohne die Straße zu schließen.

Die Straßentransportverbände hatten eine Mobilisierung von 6 bis 12 Uhr angekündigt, um die Umsetzung der Verpflichtungen des Staates gegenüber dem Sektor zu fordern. In der Kammer wurde der Entwurf der vorübergehenden Unterstützung für zugelassene Fahrer am 12. November an die Ausschüsse überwiesen. Es wurde auf der Sitzung nicht angenommen. Die angekündigten Zeitpläne bleiben die des Gewerkschaftsprogramms, keine Bestätigung, dass alle Kundgebungen gleichzeitig beendet wurden oder dass der Verkehr auf allen Achsen wiederhergestellt wird.

Banken: Zweiter Mittwoch des Streiks angekündigt

Der 25. November ist der zweite Mittwoch, auf den sich der Streikaufruf der Libanesischen Bankenvereinigung richtet. Die Organisation bestreitet die Forderung des Finanzministeriums, die Steuererklärungen von 2020 bis 2024 zu korrigieren, einschließlich Wechselkursdifferenzen und Rückstellungen für Eurobonds. Dieser Aufruf unterscheidet sich von der Fahrerbewegung. Es erlaubt nicht, den Betrieb jeder Remote-Agentur oder eines Dienstes abzuleiten.

Südlibanon: Am Morgen wurden neue Schüsse gemeldet

Die National Information Agency berichtete über israelisches Feuer in den Gebieten Byout al-Sayyad, Wadi Saluki und Baraashit. Für diese vorfälle wurden keine opferaufzeichnungen bestätigt. Diese Berichte werden veröffentlicht, während der Libanon versucht zu bestimmen, wer die Verstöße identifizieren und nach dem Ende des UNIFIL-Mandats am 31. Dezember berichten kann. Es werden mehrere Szenarien diskutiert; Zum jetzigen Zeitpunkt wurden keine alternativen Bedingungen angenommen.

Lebensmittel: 1,05 Millionen Menschen auf Krisenniveau oder darüber hinaus

Das jüngste vom IPC veröffentlichte Ranking der Ernährungssicherheit schätzt, dass rund 1,05 Millionen Menschen oder 21 Prozent der analysierten Bevölkerung zwischen September 2026 und Februar 2027 einer akuten Ernährungsunsicherheit auf Krisenniveau oder noch schlimmer ausgesetzt sind. Die am 5. November veröffentlichte Bewertung unterscheidet etwa 997.000 Menschen auf Krisenniveau und 52.000 auf Notstandsniveau. Die Summe von 1,15 Millionen für März bis Juli 2027 ist eine Projektion, keine bereits beobachtete Bilanz.

Jemen: Riad kündigt Treffer im Hafen von Hodeida an

Die von Saudi-Arabien geführte Koalition berichtete, dass sie Einrichtungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Hafens ins Visier nahm, nachdem sie Zivilisten zur Evakuierung aufgefordert hatte. Das Kommuniqué enthält keine Bilanz für den Hafen und gibt nicht an, ob die Docks und das Entladen noch funktionieren. Die Huthis drohten mit Vergeltungsmaßnahmen gegen saudische Häfen im Roten Meer. Diese Drohung stellt keine Bestätigung eines Angriffs auf Dschidda dar.

Gaza: Amnesty dokumentiert Barrieren für die Pflege

Amnesty International veröffentlicht am Mittwoch einen Bericht über die Folgen des Krieges für Frauen und Mädchen in Gaza, der auf 228 Interviews basiert. Die Organisation beschreibt unter anderem Barrieren für Schwangerschaft, Geburt und reproduktive Gesundheit, die sie im Rahmen ihrer Erkenntnisse zum Völkermord analysiert. Dies ist die von der NGO gewählte Qualifikation, kein Urteil in diesem Fall.

Beach Football: Libanon spielt sein Viertelfinale

Libanon trifft Bahrain im Viertelfinale des Asien-Cup in Thailand am Mittag in Beirut. Die libanesische Auswahl erreichte den Tisch mit der direkten Eliminierung trotz seiner Niederlage 7-2 gegen den Iran in der Gruppenphase. Das Ergebnis des Treffens ist in dieser Ausgabe nicht enthalten.

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