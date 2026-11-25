Mzaar Ski Resort präsentiert seine Wintersaison 2026-2027 Freitag, 27. November um 11 Uhr im InterContinental Mzaar Hotel in Kfardebian. Die Zeremonie, die unter der Schirmherrschaft der Tourismusministerin Laura Khazen Lahoud organisiert wurde, markiert den offiziellen Start der Saison. Es wird kein Datum für die Öffnung der Start- und Landebahnen festgelegt.

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Mzaar Ski Resort präsentiert seine Wintersaison 2026-2027 am Freitag, den 27. November um 11 Uhr im InterContinental Mzaar in Kfardebian. Die jährliche Zeremonie wird unter der Schirmherrschaft der Tourismusministerin Laura Khazen Lahoud organisiert, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Zeremonie ist es nicht wert, die Spuren zu öffnen

Der Start muss Vertreter der Behörden, der Gemeinde und der Welt des Skifahrens zusammenbringen. Die Ankündigung betrifft die Zeremonie im Hotel: Es wird weder das Datum angegeben, an dem die Gleise praktikabel werden, noch das Datum, an dem die Aufzüge in Betrieb genommen werden. Um einen Ausstieg vorzubereiten, beachten Sie bitte das Eröffnungsbulletin des Bahnhofs.

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