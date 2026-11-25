Die OFAC-Mitteilungen vom August und September 2026 und der CRS-Bericht vom 3. November ermöglichen es, zwischen Aussetzung der Lizenzen, humanitären Ausnahmen und Bedingungen für die Aufhebung der Sanktionen zu unterscheiden. Eine eingeschränkte Berechtigung entfernt nicht alle Einschränkungen.

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Eine diplomatische Ankündigung, eine neue Mehrheit im Kongress oder eine begrenzte Handelsgenehmigung heben die US-Sanktionen gegen den Iran nicht auf. Ihre Funktionsweise basiert auf mehreren Texten und Beschlüssen. Um zu verstehen, was sich wirklich ändern kann, müssen wir zwischen dem Gesetz, den von der Exekutive ergriffenen Maßnahmen und den für bestimmte Operationen erteilten Genehmigungen unterscheiden.

Die Dokumente, die vom Office of Foreign Assets Control, OFAC, im August und September 2026 veröffentlicht wurden, zeigen diesen Unterschied. Einige Genehmigungen wurden ausgesetzt, während humanitäre Mechanismen weiterhin aufgeführt sind. Diese Entschlüsselung beschreibt diese datierten Bestimmungen und den vom Congressional Research Service am 3. November vorgestellten Rahmen. Es kündigt keine weitere Erleichterung oder allgemeine Erlaubnis zum Handel an.

Mehrere Grundlagen für die gleiche Einschränkung

Das System der Vereinigten Staaten kombiniert Gesetze, die im Kongress verabschiedet wurden, Dekrete des Präsidenten und Verwaltungsvorschriften. Die SRK unterscheidet Sanktionen direkt gegen bestimmte Personen oder Aktivitäten von sekundären Sanktionen, die Dritte davon abhalten sollen, sich mit den Hauptzielen auseinanderzusetzen.

Eine Person oder ein Unternehmen kann mehrere Rechtsgrundlagen haben. Das Entfernen einer Bezeichnung bedeutet nicht notwendigerweise, dass alle anderen Einschränkungen verschwinden. Die Wirkung einer Werbung sollte auf der Grundlage des geänderten Textes, der beteiligten Akteure und der tatsächlich genehmigten Vorhaben bewertet werden.

Nicht alle 2026 Suspensionen sind identisch

In seiner aktualisierten Mitteilung vom 8. September nennt das OFAC eine erste Reihe von Aussetzungen, die am 24. August in Kraft getreten sind. Sie umfasst insbesondere bestimmte Bildungsaktivitäten, bestimmte persönliche nichtgewerbliche Transfers, Konferenzdienste sowie Sport- und Hochschulaustausche, die unter die Allgemeinlizenzen F und G fallen.

Eine allgemeine Lizenz erlaubt in ihrem Umfang eine Tätigkeit, die anderweitig verboten ist, ohne eine individuelle Genehmigung anzufordern. Seine Suspendierung beseitigt diese Möglichkeit; Sie beschreibt nicht notwendigerweise alle Tätigkeiten in demselben Sektor.

Die Mitteilung unterscheidet einen zweiten Satz, der am 8. September ausgesetzt wurde: bestimmte Genehmigungen oder Richtlinien in Bezug auf Überflüge, Flugsicherheit, Betankung und Notfallreparaturen sowie die J-1-Lizenz für bestimmte vorübergehende Aufenthalte von Zivilflugzeugen. Die Übergangsregelungen BB und DD sahen unter bestimmten Bedingungen eine geordnete Einstellung bis zum 8. bzw. 23. September vor. Diese Fristen sind keine Dauergenehmigungen.

Individualantrag ist keine Garantie

In der Grundsatzerklärung vom 10. September wird die Vermutung der Ablehnung von Lizenzanträgen für Operationen, die nach iranischen Vorschriften und anderen zuständigen Behörden verboten sind, aufgestellt. Das OFAC legt fest, dass bestimmte Lizenzen nur dann erteilt werden dürfen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder wenn außergewöhnliche und dringende Umstände vorliegen, einschließlich einer Gefahr für das Leben, die körperliche Unversehrtheit oder die Umweltsicherheit.

Die angekündigte Prüfung ist individuell, in Absprache mit dem Außenministerium. Dieses Verfahren sollte nicht mit einer kommerziellen Eröffnung verwechselt werden: Die Einreichung eines Antrags stellt keine Genehmigung dar.

Humanitäre Vereinbarungen haben auch ihre Grenzen

Die Generallizenz 8A vom 26. Oktober 2020, die immer noch auf der iranischen Programmseite aufgeführt ist, befasst sich mit bestimmten humanitären Transaktionen, an denen die iranische Zentralbank, die nationale Ölgesellschaft oder Einrichtungen beteiligt sind, die zu mindestens 50 % im Besitz der iranischen Zentralbank sind. Es bezieht sich auf spezifische Bestimmungen über genehmigte Transaktionen und Zahlungen.

Der Text behält Ausnahmen bei und erlaubt keine Transaktionen, die durch andere anwendbare Regeln verboten sind. Das « humanitäre » Label ersetzt daher nicht die Überprüfung von Eigentum, Zahlung und Stakeholdern. Diese Unterscheidung beschreibt das zitierte Gesetz; Es misst nicht den tatsächlichen Zugang der Bevölkerung zu Medikamenten oder Lebensmitteln.

Was der Kongress ändern kann

Der CRS erinnert daran, dass bestimmte Rechtsvorschriften die Aufhebung oder Abweichung von den Bedingungen und Bescheinigungen des Präsidenten abhängig machen. Sein Statusbericht vom 3. November zeigt auch, dass das Gesetz P.L.119-111 das Auslaufen des Iran-Sanktionsgesetzes von 2026 auf 2031 verlängert hat.

Ein mögliches Atomabkommen muss von seiner rechtlichen Umsetzung unterschieden werden. Nach dem CRS sieht das INARA-Gesetz eine dreißigtägige parlamentarische Überprüfungsfrist vor, in der der Präsident keine Befreiung von den gesetzlichen Sanktionen gewähren kann, die unter diese Regelung fallen. Eine Verhandlung kann Änderungen vorbereiten; sie beweist nicht, dass sie bereits anwendbar sind.

Um einer Ankündigung über den Iran zu folgen, sind daher drei Fragen wichtig: Welche Behörde trifft die Entscheidung, welcher Text ändert sich und wann? Es ist auf dieser Ebene, dass Entspannung oder Verhärtung stattfindet, anstatt von einem einzigen politischen Signal.

Generische institutionelle Illustration: American Capitol in Washington im Jahr 1997. Architekt des Capitol, eine Public Domain in den Vereinigten Staaten, über Wikimedia Commons und Libnanews Archive. Dieses Foto ist keine Entscheidung über die Sanktionen von 2026.

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