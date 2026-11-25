Die libanesische Verfassung unterscheidet zwischen Verhandlungen, Unterzeichnung und Ratifizierung. Der Präsident verhandelt Verträge im Einvernehmen mit dem Premierminister. Der Ministerrat und in einigen Fällen die Kammer müssen zustimmen. Es gibt drei öffentliche Ansätze, um zu sehen, wann jede Institution beteiligt ist.

8

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Ein Botschafter kann am Verhandlungstisch sitzen und einen Text aus dem Libanon unterschreiben. Das bedeutet nicht, dass sie allein einen Vertrag ratifizieren kann. Der Unterschied besteht darin, dass die Diskussionen über die Sicherheit im Süden und über die Zeit nach dem Abschluss fortgesetzt werden und dass der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Parlaments mit ausländischen Gesprächspartnern spricht. Die libanesische Verfassung unterscheidet die Rollen der Präsidentschaft, der Regierung und des Hauses. Öffentliche Dokumente erkennen die Schritte, auch wenn das Wort « Vereinbarung » verwendet wird, um mehrere zu beschreiben.

In Baabda ist die Verhandlung von Verträgen keine einsame Macht

Artikel 52 beauftragt den Präsidenten der Republik mit der Aushandlung und Ratifizierung von Verträgen im Einvernehmen mit dem Ministerpräsidenten. Eine weitere Bedingung ist, dass der Ministerrat zustimmen muss, bevor ein Vertrag als ratifiziert gilt. Abschnitt 64 sieht vor, dass der Premierminister die Regierung vertritt und im Namen der Regierung spricht. Es sind also nicht zwei konkurrierende Mächte: Die Verfassung organisiert ihre Intervention in getrennten Kapazitäten.

Im Ministerrat gehören internationale Abkommen und Verträge zu den Themen, die Artikel 65 als grundlegend definiert. Sie erfordern die Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder, die im staatlichen Ausbildungsdekret festgelegt sind. Die Schwelle ist nicht die der anwesenden Minister. Der Vorsitzende kann den Vorsitz führen, wenn er anwesend ist, aber nicht an der Abstimmung teilnimmt, Artikel 53.

Im Haus ist nicht für jeden Kontakt eine Abstimmung erforderlich

Die Regierung unterrichtet die Mitglieder der Verträge, wenn Zinsen und staatliche Sicherheit es zulassen. Artikel 52 unterscheidet diese Information von der vorherigen Zustimmung der Kammer, die sie in drei Kategorien verlangt: Verträge, die öffentliche Finanzen betreffen, Handelsverträge und Verträge, die der Libanon am Ende eines jeden Jahres nicht kündigen kann. In diesen Fällen reicht es nicht aus, die Abgeordneten zu informieren. Umgekehrt löst ein Interview oder eine Konsultation allein keine Ratifizierung aus.

Die Abgeordneten haben auch einen Kanal für den Dialog. Auf der Tagesordnung ihres Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten war am 24. November ein Konsultationstreffen mit Mitgliedern der französischen Nationalversammlung vorgesehen. Das veröffentlichte Programm zielte auf politische und diplomatische Entwicklungen und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Versammlungen ab. Dieser parlamentarische Weg unterscheidet sich von einer Delegation, die befugt ist, einen Text im Namen des Staates zu unterzeichnen. Auf der Tagesordnung standen weder eine Abstimmung noch eine Entscheidung der Vereinten Nationen über die Zukunft der UNIFIL.

Von der Erklärung bis zur Unterschrift Washingtons

Im April erklärte die libanesische Regierung in einem Brief an den Sicherheitsrat ihre Bereitschaft zu direkten Verhandlungen mit Israel, unter ziviler Beteiligung und internationaler Unterstützung. Der Brief legt eine Regierungsposition fest. Sie stellt keine Vereinbarung zwischen den Parteien dar. Der Bericht des UN-Generalsekretärs vom 12. November folgte auf die US-geführten Gespräche und die Ankündigung eines trilateralen Rahmens am 26. Juni.

An diesem Tag war es in Washington die libanesische Botschafterin in den Vereinigten Staaten, Nada Hamadé Moawad, die bei der offiziellen Zeremonie unterschrieb. Die Anwesenheit eines Vertreters am Tisch und seine Unterschrift dokumentieren zwei diplomatische Handlungen. Sie allein reichen nicht aus, um ein Ratifizierungsverfahren zu bestätigen oder zu dem Schluss zu kommen, dass ein Friedensvertrag abgeschlossen wurde. Der Status jedes Textes hängt von seinem Inhalt und den nachfolgenden Entscheidungen ab. Das Mandat einer UN-Mission ist eine Entscheidung des Sicherheitsrates, keine Konsultation in Beirut oder Paris.

Um eine nächste Ankündigung zu lesen, müssen wir nach dem Begleitdokument suchen: Eine Agenda beweist, dass ein Austausch geplant wurde, eine Erklärung gibt die Position einer Regierung an und ein unterzeichneter Text identifiziert, was die Parteien in diesem Stadium angenommen haben. Im Falle eines Vertrags nach Artikel 52 muss die Zustimmung des Ministerrates und in den vorgesehenen Fällen die Zustimmung der Kammer unterschiedliche Beweise liefern.

Cover: Libanesisches Parlament in Beirut, Fotoarchiv. Es ist weder die Konsultation vom 24. November noch die Unterschrift Washingtons. François El Bacha / Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews