Zwei Mitglieder der Seestreitkräfte im Osten Libyens starben am Dienstag nach dem Angriff auf den Hafen von Bengasi am 22. November. Kiew sagt, er habe zwei russische Schiffe ins Visier genommen. Tripolis verurteilt die Operation und behauptet, keine ausländischen Militäraktionen in seinen Gewässern genehmigt zu haben. Das genaue Schicksal der Schiffe bleibt umstritten.

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Zwei Mitglieder der Seestreitkräfte im Osten Libyens starben am Dienstag, dem 24. November, als Folge von Verletzungen, die während des Angriffs auf den Hafen von Bengasi erlitten wurden. Die Ukraine übernahm die Verantwortung für die Operation, die am Sonntag gegen Schiffe durchgeführt wurde, die sie als mit den russischen Kriegsanstrengungen verbunden darstellt. Die in Tripolis ansässige Regierung behauptet, sie habe keine ausländische Militärintervention auf libyschem Territorium oder in libyschen Gewässern genehmigt.

Zwei Tote zwei Tage nach dem Anschlag angekündigt

Beide Männer waren dem Eastern Navy Staff angeschlossen. Das Kommando identifizierte sie als Al-Taher Abdullah al-Sadeq und Lieutenant Ali Mohammed al-Sayd. In seiner Erklärung erklärt er, dass sie bei dem Angriff am Sonntag, 22. November, im Morgengrauen und den nachfolgenden Explosionen verletzt wurden. Saddam Haftar, stellvertretender Kommandant der östlichen Streitkräfte, würdigte sie. In der Pressemitteilung werden die beiden Männer nicht als Mitglieder einer russischen Besatzung dargestellt.

Diese Bewertung betrifft die beiden Opfer, die vom libyschen Kommando identifiziert wurden. Sie erlaubt keine vollständige Beurteilung der Verletzten oder der Besatzungen der betreffenden Schiffe.

Kiew sagt, er habe eine Korvette und ein Frachtschiff ins Visier genommen

Am Montag, den 23. November, übernahm der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Verantwortung für eine Operation vor der Küste Libyens. Er erklärte, die Ziele seien eine Korvette der russischen Marine und ein Frachtschiff, das Kiew des Tragens von Waffen beschuldigt habe. Die ukrainischen Erklärungen legten die Rechtfertigung Kiews dar. Sie stellen keine unabhängige Bestätigung der Ladung und des endgültigen Zustands der beiden Schiffe dar.

Die Ankündigung von zwei toten libyschen Seiten bringt ein separates Element in die Akte. Das Kommando von Bengasi meldete Verluste innerhalb seiner eigenen Streitkräfte, während die ukrainische Präsidentschaft die Schiffe beschrieb, die sie angeblich ins Visier genommen hatte. Diese beiden Erklärungen beantworten nicht die gleiche Frage.

Tripolis bestreitet jegliche libysche Genehmigung

Das Außenministerium der Regierung der nationalen Einheit mit Sitz in Tripolis verurteilte die Operation und bat Kiew um Erklärungen. Es lehnt die Idee ab, dass die Fortsetzung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine beiden Ländern das Recht gibt, militärische Aktionen auf libyschem Territorium oder in seinen Gewässern durchzuführen.

Tripolis kontrolliert Bengasi nicht, wo die Streitkräfte von Marschall Khalifa Haftar stationiert sind. Es war daher das Ostkommando, das die Todesfälle ankündigte, während die Regierung von Tripolis eine diplomatische Position einnahm. Zu diesem Zeitpunkt kann keine der öffentlichen Erklärungen belegen, dass die Operation von einer libyschen Behörde vereinbart wurde.

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