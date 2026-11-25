Gadi Eisenkot und Avigdor Liberman kündigten eine erste Vereinbarung zwischen ihren Parteien an, die insgesamt 28 der 120 Sitze in der Knesset beträgt. Die Yair Golan Demokraten unterbrachen ihre Gespräche mit Yashar, während Kontakte mit Likud fortgesetzt wurden. Noch ist keine Regierung dem Parlament offiziell vorgelegt worden.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die Yashar-Partei von Gadi Eisenkot kündigte am Dienstagabend ein Abkommen mit Yisrael Beitue an, die Bildung von Avigdor Liberman. Dies ist das erste bilaterale Abkommen, das seit der Regierungsbildung von Eisenkot bekannt gegeben wurde. Gleichzeitig setzten die Yair Golan Demokraten ihre Verhandlungen mit Yashar aus. Die Vereinbarung mit Liberman löst daher nicht die Frage der Mehrheit.

28 von 120 Sitzen

Yashar hält 21 Sitze und Yisrael Beitue hält 7 Sitze, nach den endgültigen Ergebnissen der Wahlen vom 27. Oktober. Die beiden Formationen insgesamt 28 Sitze von 120. Ihre Vereinbarung setzt einen ersten Punkt der Unterstützung, sagt aber nicht, welche anderen Parteien in die Regierung eintreten oder die Knesset unterstützen werden.

Am Mittwochmorgen sagte Liberman dem israelischen öffentlichen Radio, dass der Text des Abkommens nach einer rechtlichen Überprüfung veröffentlicht würde. Er zeigte sich zuversichtlich in die Möglichkeit, bis Ende nächster Woche eine Koalition zu präsentieren. Er hat weder die Mitgliedschaft einer anderen Partei angekündigt noch diese Frist als offiziellen Termin vorgestellt. Er sagte auch, dass die Diskussionen mit dem Torah-Vereinigten Judentum, einer ultra-orthodoxen Formation, vorangingen, ohne eine Vereinbarung zu verkünden.

Demokraten unterbrechen Gespräche

Die Yair Golan Demokraten berufen sich auf die Sackgasse in den Diskussionen mit Yashar und die Fortsetzung des Austauschs zwischen Yashar und Benjamin Netanyahus Likud. Verhandlungen über eine mögliche Gewerkschaftsregierung sind ein eindeutiger Weg, ohne eine angekündigte Vereinbarung mit dem Likud. Die von den Demokraten beschlossene Suspendierung reicht auch nicht aus, um ihre Position in einem zukünftigen Vertrauensvotum festzulegen.

Das Mandat ist keine Nominierung

Präsident Isaac Herzog gab Eisenkot am 8. November das Mandat, nachdem 67 gewählte Mitglieder empfohlen hatten, ihn mit den Verhandlungen zu betrauen. Diese Empfehlungen sind keine Verpflichtungen, einer Koalition beizutreten. Nach dem Grundgesetz muss eine zukünftige Firma ihr Programm und ihre Zusammensetzung der Knesset vorlegen, um Vertrauen zu gewinnen. Unterdessen bleibt Netanyahu an der Spitze der scheidenden Regierung.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews