Westbank: Herzog warnt vor Gewalt gegen Siedler

Am 4. November 2026 enthüllt, zeigte ein Brief vom 8. Oktober Isaac Herzogs Besorgnis über die Siedlergewalt in der besetzten Westbank. Der israelische Präsident fordert eine koordinierte Reaktion auf gewalttätige Gruppen und warnt Benjamin Netanyahu vor den Risiken einer Eskalation. Seine Anfragen gehen mehreren im Oktober dokumentierten Angriffen voraus. Daten der Vereinten Nationen, frühere Erklärungen des Präsidenten und die Reaktion der Armee ermöglichen es, die politische Warnung von den realen Veränderungen vor Ort zu unterscheiden.

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In einem Brief vom 8. Oktober 2026, der am 4. November von der israelischen Presse enthüllt wurde, warnte Isaac Herzog Benjamin Netanjahu vor dem Risiko weiterer Gewalt im besetzten Westjordanland. Der Präsident forderte eine koordinierte Reaktion auf gewalttätige Gruppen, während die Vereinten Nationen ein Rekordniveau von Angriffen dokumentierten.

Herzog und Siedler Gewalt: eine enthüllte Mail

Zwei israelische Medien veröffentlichten am 4. November Auszüge des Dokuments. Sie sagten, sie hätten zugang zu der post. Der vollständige Brief wurde vom Vorsitz in den konsultierten Dokumenten nicht veröffentlicht. Die Warnung an die Behörden geht daher ihrer Veröffentlichung um fast einen Monat voraus.

Eine dieser Medien zitiert Premierminister Benjamin Netanyahu, Verteidigungsminister Israel Katz, Stabschef Eyal Zamir und Rechtsberater der Regierung Gali Baharav-Miara. Herzog berichtet von einem Mangel an Personal und Werkzeugen, die von Militär, Polizei und Shin Bet-Mitgliedern beschrieben wurden, die sich vor Ort trafen.

Der Präsident sprach von einer « hochexplosiven und gefährlichen » Situation. Er fürchtet die Auswirkungen auf die Sicherheit, das Funktionieren des Staates, seine Wirtschaft, seine internationale Position und die jüdischen Gemeinden in der Diaspora. Es unterstreicht auch die moralische Schuld der Gewalt gegen unschuldige Palästinenser. Diese Folgen sind von Herzog formulierte Risiken, nicht die Feststellung, dass sie alle eingetreten wären.

Organisierte Gruppen und das Risiko einer Konfrontation mit der Armee

Laut israelischen Presseberichten weigert sich Herzog, die Fakten auf einzelne Vorfälle zu reduzieren. Er beschrieb organisierte kriminelle Aktivitäten und forderte, die beteiligten Gruppen als solche zu behandeln. Sie möchte jedoch diese Gruppen von allen Siedlern unterscheiden und die Siedlungsführer in die Reaktion der Behörden einbeziehen.

Israelische Medien berichteten auch über eine Warnung im Zusammenhang mit den Zusammenstößen Ende September in Jalud, wo israelische Streitkräfte intervenierten, unter anderem, um einer palästinensischen Familie die Rückkehr in ihre Häuser zu ermöglichen. Herzog glaubt, dass die Episode zur Entlassung von Soldaten gegen israelische Bürger oder zum Tod eines Mitglieds der Grenzpolizei hätte führen können. Aus diesem Szenario geht eine Eskalation hervor, die zu einem Bürgerkrieg führen kann. Dies ist eine bedingte Warnung, nicht die Ankündigung eines solchen Konflikts.

Das erbetene Programm umfasst Verstärkungen, Festnahmen und Ermittlungen sowie die Demontage gewalttätiger Gruppen. Herzog befürwortet auch Verwaltungshaft und Koordination mit Sozialdiensten, Bildung und Gemeinden. Diese Vorschläge sind in dem Brief enthalten; sie beweisen nicht ihre Annahme durch die Regierung.

Eine Verurteilung, die bereits im September öffentlich ausgesprochen wurde

Eine offizielle Veröffentlichung des Vorsitzes vom 30. September bestätigt den Besuch, der dem Schreiben vorausging. Im Hauptquartier der Westbank hatte Herzog bereits das nationalistische Verbrechen angeprangert und die politischen Führer aufgefordert, die Sicherheitskräfte zu ermächtigen, ihn zu verhaften.

Seine Rede verband dann die Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit, Israels Ruf und den Schutz der Siedlungen. Die politische Tragweite des Schreibens sollte in diesem Zusammenhang gelesen werden. Herzog fordert Maßnahmen gegen die Gewalttäter, ohne die Demontage des Siedlungssystems in öffentlichen Beweisen zu verteidigen. Seine Kritik an der Untätigkeit und seine Unterstützung für Siedlungen existierten in seinen Aussagen.

Diese Unterscheidung beseitigt nicht die Schwere der Warnung. Es vermeidet jedoch, die Post als eine Änderung der Position zum Status des Territoriums oder als einen allgemeinen Bruch mit der israelischen Politik in der Westbank darzustellen.

Oktober, ein von der UNO dokumentiertes Rekordniveau

Humanitäre Beobachtungen bieten eine separate Maßnahme von der Warnung des Präsidenten. In seinem Bericht vom 29. Oktober verzeichnete das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, OCHA, 397 Angriffe auf Siedler, die zwischen dem 1. und 26. Oktober Opfer oder materielle Schäden verursachten. Diese Summe übertraf bereits vor Monatsende alle seit Beginn des Follow-ups 2006 verzeichneten Monatsbilanzen.

Die Zählung erfasst Vorfälle, die Schäden verursacht haben oder verursacht haben; daher werden nicht alle Formen der Belästigung identifiziert. Allein für die Woche vom 20. bis 26. Oktober hat die Agentur 62 Angriffe in 49 Gemeinden, darunter 38 im Zusammenhang mit der Olivenernte.

Der vorherige Bericht vom 22. Oktober hatte seit Anfang 2026 bereits 2.159 Angriffe in mehr als 300 Gemeinden verzeichnet. Er berichtete auch über die Verbrennung einer Moschee in Mikhmas und den Angriff auf Teilnehmer einer Erntetätigkeit in Taybeh, darunter diplomatische und kommunale Vertreter. Diese Ereignisse sind hinter dem Brief her: Sie geben Aufschluss über die Verschlechterung der Situation, können aber kein Schreiben vom 8. Oktober motiviert haben.

Die Ernte konzentriert sich auf Wirtschafts- und Schutzfragen

Ernte macht den Zugang zu Land besonders sichtbar. Laut dem OCHA-Bericht vom 15. Oktober bietet der Olivensektor Wohnraum für 80.000 bis 100.000 palästinensische Familien. Die Agentur hatte bereits 199 erntebezogene Angriffe zwischen dem 1. September und dem 12. Oktober vor dem offiziellen Beginn der Kampagne dokumentiert.

Verluste übersteigen gestohlene Oliven oder zerstörte Bäume. Eine Parzelle, deren Zugang unterbrochen ist, darf auch nicht rechtzeitig geerntet werden. Für Landwirte muss der Schutz daher die Möglichkeit umfassen, sich dem Land anzuschließen und dort zu arbeiten, und nicht nur die Reaktion auf Aggressionen.

In einer am 27. Oktober veröffentlichten Erklärung behauptet die israelische Armee, Verstärkungen eingesetzt und etwa 100 koordinierte Erntestellen geschützt zu haben. Es stellt sicher, dass die überwiegende Mehrheit dieser Operationen ohne ungewöhnliche Zwischenfälle stattfinden. Dieser Vortrag konzentriert sich auf koordinierte Aktivitäten unter militärischem Schutz. Sie reagiert nicht individuell auf die von den Vereinten Nationen identifizierten Angriffe oder auf Beschränkungen des Zugangs zu bestimmten Paketen.

Strafverfolgung, ohne den Rahmen der Besatzung zu entfernen

Die Debatte über polizeiliche und militärische Mittel löst die umfassendere rechtliche Frage nicht. In seinem Gutachten vom 19. Juli 2024 hat der Internationale Gerichtshof die fortgesetzte Präsenz Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten für rechtswidrig erklärt. Insbesondere erklärte sie, dass Israel jede neue Siedlungstätigkeit einstellen und Siedler aus dem besetzten Gebiet evakuieren sollte. Dieses Gutachten ist kein Strafurteil.

Herzogs Brief steht auf einem anderen Boden: Eskalation verhindern und gewalttätigen Gruppen eine staatliche Antwort aufzwingen. Die Wirksamkeit einer solchen Reaktion wird anhand nachprüfbarer Fakten gemessen: Palästinensischer Zugang zu ihrem Land, Verhinderung von Angriffen, Ermittlungen und gerichtliche Nachverfolgung. Die Veröffentlichung einer Warnung des Präsidenten allein reicht nicht aus, um festzustellen, dass eine Veränderung vor Ort stattgefunden hat.

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