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Mindestens160 Quadratkilometer Land, das im Südlibanon seit Oktober 2023 infolge israelischer Militäraktivitäten verbrannt wurdeDaten des Libanesischen Nationalrats für wissenschaftliche Forschung (CNRS). Die Hälfte der betroffenen Fläche wäre landwirtschaftlich. Nachdem 85 km2 während des Krieges von 2023-2024 verbrannt wurden, sind seit dem Ausbruch des Konflikts im Jahr 2026 weitere 75 km2 verbrannt, davon 3,5 km2 nach der im Juni erzielten Einigung. Die libanesische Regierung wirft Israel nun vor, eine « Politik der verbrannten Erde » anzuwenden, während Umweltministerin Tamara Elzein von « Ökozid » spricht. Brände, die durch Bombardements, zerrissene Vegetation, zerstörte Olivenhaine und verspäteten Zugang für Feuerwehrleute verursacht wurden, verwandeln militärische Schäden in eine Umweltkrise, deren Folgen Jahrzehnte dauern könnten.

160 km2 verbranntes Land im Südlibanon

Die Zahlen geben das Maß der Zerstörung an. Der libanesische CNRS schätzt, dass160 km2entweder16.000 hektarGebiete, die seit dem Ausbruch der Zusammenstöße zwischen Israel und der Hisbollah im Oktober 2023 verbrannt wurden. Etwa die Hälfte davon sind landwirtschaftliche Flächen, möglicherweise in der Nähe von8.000 hektar anbauflächen, obstgärten und ackerland.

Die Zerstörung erfolgte in mehreren Phasen. Laut Chadi Abdallah, Direktor des CNRS, über8.500 hektar, oder 85 km2, war während des Krieges von 2023-2024 verbrannt. Seit der Wiederaufnahme des Konflikts im Jahr 2026, einigezusätzliche 7.500 hektar, oder 75 km2, wurden verbrannt. Unter ihnen sind über350 hektar nach dem israelisch-libanesischen abkommen im juni verbrannttrotz des rückgangs der intensität der feindseligkeiten.

Diese Daten identifizieren nicht nur natürliche Brände, die während eines Sommers mit extremen Temperaturen beobachtet wurden. Libanesische Wissenschaftler verbinden die betroffenen Gebiete mit israelischen Militäraktivitäten. Satellitenbilder vergleichen bewachsene Gebiete vor der Operation mit verbranntem, entwaldetem oder gestörtem Land nach Bombardement und Bodenreaktion.

Die wichtigsten Figuren der Zerstörung

Indikator Daten Oberflächenbrand seit Oktober 2023 160 km2 Äquivalent in Hektar 16.000 ha Geschätzter Anteil landwirtschaftlicher Flächen ca. 50% Potenziell betroffene landwirtschaftliche Fläche ca. 8000 ha Oberfläche verbrannt während des Krieges von 2023-2024 8 500 ha Oberfläche verbrannt seit Ausbruch des Konflikts im Jahr 2026 7.500 ha Oberfläche nach Juni 2026 Abkommen verbrannt 350 ha Olivier zerrissen in einem Dorf im August 600

Diese Zahlen decken nicht unbedingt alle Umweltschäden ab. Die Zerstörung durch Bulldozer, die Rodung von Bäumen, die Bodendegradation und die Schädigung von Ökosystemen sind nicht alle gleichbedeutend mit verbrannten Gebieten. Die tatsächliche ökologische Bilanz kann daher die der einzigen festgestellten Brände übersteigen.

Feuer jetzt tiefer im Gebiet verwurzelt

Auch die Feuergeographie hat sich verändert. Während der Zusammenstöße von 2023 und 2024 blieben die Brände im Zusammenhang mit militärischen Operationen hauptsächlich im Grenzbereich konzentriert. Laut CNRS haben sie sich seit dem Ausbruch der Feindseligkeiten im Jahr 2026 ausgebreitet.

Shadi Abdallah wirft der israelischen Armee vor, Land « systematisch » zu verbrennen. Ihm zufolge neigt die Zerstörung dazu, eine Pufferzone frei von « Häusern, Bewohnern und der natürlichen Umwelt » zu schaffen. Diese Interpretation steht im Einklang mit den politischen Anschuldigungen der libanesischen Behörden, aber Israel lehnt die Idee einer bewusst auf die Umwelt ausgerichteten Politik ab.

Feldbeobachtungen zeigen jedoch eine signifikante Konzentration von Bränden in Gebieten, in denen israelische Streitkräfte operieren. Im August wurden mehrere Brände innerhalb oder in der Nähe des Gebiets beobachtet, das Israel als « Sicherheitszone » darstellt, tief etwa zehn Kilometer innerhalb des libanesischen Territoriums entlang der Grenze.

Diese militärische Präsenz erschwert auch den Kampf gegen Flammen. Libanesische Feuerwehrleute können nicht systematisch sofort in Gebiete in der Nähe von israelischen Positionen eingreifen. Manchmal müssen sie auf eine sichere Koordination warten, bevor sie sich den Bränden nähern.

In Houla « verbrannten sie alles »

Satellitenstatistiken nehmen in Grenzdörfern eine konkrete Dimension an. Haidar Qoteish, 36, Vater von vier Kindern, beobachtet von Shaqra aus das Land seines etwa fünf Kilometer entfernten Dorfes Houla, das derzeit unter israelischer Kontrolle steht.

Sie verbrannten alles. Wir sehen, dass die Felder völlig schwarz sind, sagt er. Ihm zufolge wurden Grundstücke, die nicht brannten, manchmal von Bulldozern gestört.

Für Besitzer ist der Verlust nicht auf eine jährliche Ernte beschränkt. Obstgärten und Olivenhaine sind landwirtschaftliches Kapital, das seit mehreren Jahrzehnten akkumuliert wird. Ein ausgewachsener zerstörter Baum kann nicht wirtschaftlich durch das bloße Pflanzen eines jungen Baumes ersetzt werden.

Dieser Unterschied unterscheidet Umweltschäden von einigen Eigentumszerstörung. Ein Haus kann theoretisch wieder aufgebaut werden, wenn es die Sicherheit und die finanziellen Bedingungen erlauben. Ein alter Olivenhain, ein Waldgebiet oder ein mediterranes Ökosystem braucht Jahre oder sogar Jahrzehnte, um wieder einen vergleichbaren Zustand zu erlangen.

« Die zerstörten Häuser können in einem Jahr wieder aufgebaut werden, aber die Bäume wachsen nicht nach », sagt Qoteish.

Bomben, Drohnen und Munition des Schießens beschuldigt

Der libanesische Zivilschutz erklärt, dass er den Zusammenhang zwischen bestimmten militärischen Operationen und dem Ausbruch von Bränden direkt beobachtet. Hussein Fakih, Zivilschutzoffizier für die Region Nabatiyah, berichtet, dass seine Teams seit Juli Feuer in und in der Nähe von Gebieten gesehen haben, in denen sich israelische Streitkräfte befinden.

Er schrieb einige Feuerabgänge israelischen Bombardements und Drohnen zu. Er verwies auch auf den Einsatz von Phosphormunition und Submunition in bestimmten Sektoren.

Weißer Phosphor hatte bereits während der vorherigen Zusammenstöße erhebliche ökologische und humanitäre Kontroversen ausgelöst. Diese Substanz entzündet sich im Kontakt mit Sauerstoff und kann Brände verursachen, wenn sie auf bewachsenes Land fällt. Seine Verwendung ist nicht unter allen Umständen durch das Völkerrecht verboten, aber seine Verwendung in oder in der Nähe von zivilen Gebieten unterliegt den Regeln, die die Bevölkerung vor den Auswirkungen von Brandwaffen schützen.

Die mögliche Anwesenheit von explosiven Überresten fügt ein weiteres Risiko hinzu. Das betroffene Land kann nach dem Löschen der Brände gefährlich bleiben, was es Landwirten, Umweltteams und -diensten erschwert, Schäden zu beurteilen.

Kfar Shuba, ein spät kämpfendes Feuer

Kfar Shuba illustriert die Folgen dieser Kombination von Bränden und militärischen Beschränkungen. Der Ort steht in Kontakt mit dem von Israel kontrollierten Gebiet. Laut seinem Bürgermeister, Qassem al-Qadri, löste ein israelischer Angriff im August ein Feuer aus, das sich über ein weites Gebiet ausbreitete, das größtenteils bewaldet war.

Die Bewohner versuchten, die Flammen selbst zu bekämpfen. Die spezialisierten Teams konnten jedoch aufgrund der Koordinierungsverfahren in Gebieten in der Nähe israelischer Positionen keinen sofortigen Zugang zum Sektor erhalten. Sie sollten im Rahmen des Mechanismus zur Überwachung der Vereinbarung über die Einstellung der Feindseligkeiten grünes Licht erhalten.

Laut Hussein Fakih kam diese Genehmigung erst am nächsten Tag an. Damals, sagte er, habe das Feuer bereits « alles verbrannt ».

Das Problem beginnt manchmal, bevor die Flammen gehen. In Kfar Shuba zögern die Eigentümer von Land in der Nähe israelischer Standorte, die üblichen vorbeugenden Arbeiten wie das Bürsten und Reinigen trockener Vegetation durchzuführen. Sie fürchten, dass sie sich Gebieten nähern, deren militärische Grenzen sie nicht genau kennen.

Der Bürgermeister unterstreicht diese Unsicherheit. Israel ruft eine « sichere Zone » hervor, aber die Bewohner sagen, sie wissen nicht genau, wo sie beginnt und wo sie aufhört. Dieser Mangel an klar identifizierbaren Grenzen verringert ihre Fähigkeit, ihr Land zu erhalten und Brände zu verhindern.

Nawaf Salam beschuldigt Israel, „Land verbrannt zu haben

Angesichts des Ausmaßes der Schäden haben die libanesischen Behörden ihr Vokabular verschärft. Premierminister Nawaf Salam wirft Israel vor, eine« politik der verbrannten erde »im Südlibanon.

Der Begriff bezieht sich nicht nur auf Brände. Dazu gehören die Zerstörung von Gebäuden, die Verwendung von Bulldozern, das Roden von Bäumen und die Zerstörung materieller Bedingungen, die es den Menschen ermöglichen, in Grenzdörfer zurückzukehren. Mehrere Orte wurden parallel zu den Bombenanschlägen Spreng- und Abrissoperationen unterzogen.

Für Beirut geht es daher um die Möglichkeit, ein nachhaltiges ziviles Leben in den betroffenen Gebieten wiederherzustellen. Die Zerstörung eines Hauses verursacht sofortige Vertreibung. Die gleichzeitige Erniedrigung von landwirtschaftlichen Flächen, Obstgärten und Wäldern kann die wirtschaftliche Rückkehr einer Familie lange nach dem Ende der Militäroperationen verhindern.

Diese Dimension ist besonders wichtig im Süden, wo Familienbetriebe auf Olivenbäumen, Obstbäumen, Tabak und verschiedenen lokalen Kulturen basieren. Land ist sowohl Einkommensquelle als auch Bestandteil des generationenübergreifenden Erbes.

Tamara Elzein verurteilt « Ökozid »

Die libanesische Umweltministerin Tamara Elzein geht noch weiter. Sie beschreibt Umweltzerstörung als« ökozid »und wirft der israelischen armee vor, absichtlich teile libanesischen territoriums verbrannt zu haben.

Der Begriff hat eine starke politische und rechtliche Bedeutung, obwohl seine Charakterisierung im Völkerrecht weiterhin diskutiert wird und nicht automatisch einer in allen Jurisdiktionen anerkannten Straftat entspricht. Seine Verwendung durch den Minister zielt darauf ab, die massive und dauerhafte Natur der gefundenen Schäden zu unterstreichen.

Insbesondere versuchen die Umweltbehörden, diese Zerstörung durch Satellitenbilder und Felduntersuchungen zu dokumentieren. Diese Dokumentation wird verwendet, um verbrannte Oberflächen zu messen sowie Veränderungen der Vegetationsdecke zu überwachen.

Die vom CNRS untersuchten Bilder zeigen einst Grünflächen ohne Vegetation. Einige Umwandlungen resultieren aus Bränden, während andere Bulldozing- oder Rodungsvorgängen entsprechen.

600 olivenbäume aus einem dorf zerrissen

Brände stellen somit nur einen Teil des Problems dar. Im August schnappten sich die israelischen Streitkräfte600 Olivenbäume in einem einzigen Dorf im SüdlibanonNach Angaben der libanesischen National Information Agency.

Die Auswirkungen einer solchen Operation überschreiten die Anzahl der zerstörten Bäume. Ein Olivenbaum kann jahrzehntelang produzieren und Jahrhunderte überleben. In libanesischen ländlichen Gebieten sind Olivenhaine ein Familienerbe sowie eine landwirtschaftliche Ressource.

Die Rodung zerstört sofort die Produktionskapazität des Grundstücks. Durch die Wiederbepflanzung kann der verlorene Ertrag nicht schnell wiederhergestellt werden, da mehrere Jahre erforderlich sind, bevor ein junger Baum eine signifikante Produktion erreicht.

Auf Dorfebene kann die Kombination von Bränden und Stauung daher die landwirtschaftliche Landschaft nachhaltig verändern. Die finanziellen Folgen werden von der vor dem Krieg tatsächlich ausgebeuteten Fläche, der Anzahl der verlorenen Bäume, ihrem Alter und den Möglichkeiten der Rückkehr von Hausbesitzern abhängen.

Auch Wälder und Naturschutzgebiete sind betroffen

Nicht nur landwirtschaftliche Flächen sind betroffen. Die libanesische Umweltorganisation Green Southerners behauptet, seit 2023 umfangreiche Schäden an Wäldern, Waldgebieten und landwirtschaftlichen Flächen im Süden dokumentiert zu haben.

Der Verband warnte auch im August vor den Schäden, die große Naturreservate erlitten haben. Ihr zufolge wurden mehrere Schutzgebiete « erweitert und wiederholt » zerstört.

Brände können die mediterranen Ökosysteme grundlegend verändern. Der Verlust der Vegetation setzt Böden weiter der Erosion aus, insbesondere bei starken Regenfällen. Es betrifft auch Lebensräume von Vögeln, Säugetieren, Reptilien und Insekten.

Wiederholte Brände sind ein erschwerender Faktor. Einige mediterrane Pflanzenarten können sich nach einem isolierten Feuer regenerieren. Schließfeuer, die mit Bulldozing und schwerer Ausrüstung verbunden sind, können jedoch diese natürliche Erholungsfähigkeit beeinträchtigen.

Israel behauptet, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen

Die israelische Armee weist implizit den Vorwurf zurück, sie wolle systematische Umweltzerstörung verursachen. Auf die Frage nach diesen Bränden sagt sie, dass sie sich der « potenziellen Umweltauswirkungen » ihrer Operationen bewusst ist.

Sie argumentiert, dass diese mit « Vorsorgemaßnahmen » durchgeführt werden, um den Schaden für Zivilisten und die Umwelt zu begrenzen. Diese Position steht in direktem Gegensatz zu den Vorwürfen libanesischer Beamter und der wissenschaftlichen Behörden des Landes.

Israel präsentiert auch seine Operationen im Libanon als Teil seiner Sicherheitsziele gegen die Hisbollah. Die entscheidende Frage ist daher die Art der Zerstörung: die Folgen von Militäroperationen gemäß der israelischen Position oder die systematische Strategie der Umwandlung des Grenzbandes nach libanesischen Anschuldigungen.

Satellitendaten werden verwendet, um das Ausmaß der verbrannten Gebiete und Veränderungen im Territorium zu ermitteln. Sie allein reichen jedoch nicht aus, um die Absicht hinter jedem Brand rechtlich festzustellen. Diese Unterscheidung bleibt wichtig, wenn es darum geht, die Fakten zu charakterisieren.

Eine Zerstörung, die trotz des Juni-Abkommens anhält

Der Kalender ist eines der empfindlichsten Elemente der Datei. Die Zerstörung ging mit der Reduzierung der Feindseligkeiten und dem Juni-Abkommen zwischen Israel und dem Libanon weiter. Der CNRS schätzt, dass350 hektar, oder 3,5 km2, sind seit dieser vereinbarung wieder verbrannt.

Israel führt auch weiterhin Streiks und Abrissoperationen im Südlibanon durch. Dynamitationen wurden weiter am 25. August in mehreren Bereichen, darunter Haris, Ainata, Zawtar al-Sharqiya und Mais al-Jabal berichtet. Brände wurden auch auf Feldern und Olivenhainen gemeldet.

Diese Kontinuität nährt die libanesischen Vorwürfe der « verbrannten Erde ». Für die Verantwortlichen können Umweltschäden nicht mehr allein als Folge der intensivsten Phase des Krieges 2023-2024 analysiert werden.

Die7.500 hektar verbrannt 2026dies ist in der tat ein gebiet in der nähe der8.500 hektarvorherige Phase des Konflikts. Das Tempo der Umweltzerstörung ist daher eines der wichtigsten Elemente, die vom CNRS hervorgehoben wurden.

Wirtschaftliche Kosten über das Ende der Kämpfe hinaus

Die Bewertung der finanziellen Verluste bleibt schwierig. Die8.000 hektar landwirtschaftliche fläche potenziell verbranntsie haben nicht die gleichen Ernten oder Erträge. Ein alter Olivenhain, ein einjähriges Feld und eine ungenutzte Parzelle können nicht den gleichen wirtschaftlichen Wert erhalten.

Die Kosten können daher nicht einfach durch Multiplikation einer Fläche mit einem Durchschnittspreis erzielt werden. Es wird notwendig sein, Betriebe zu identifizieren, Kulturen zu identifizieren, das Alter der Bäume zu bestimmen, Ernteverluste zu messen und die Jahre zu integrieren, die zur Wiederherstellung der Produktion erforderlich sind.

Hinzu kommen indirekte Verluste. Einige Landwirte können ihr Land nicht mehr erreichen. Andere können ihre Verschwörungen nicht klären, aus Angst, sich israelischen Positionen zu nähern. Brände und das Vorhandensein von Blindgängern können auch die Erholung dauerhaft verzögern.

So könnte der Wiederaufbau der Landwirtschaft langsamer sein als der Wiederaufbau von Immobilien. Der Bau einer Mauer oder eines Hauses hängt in erster Linie von Finanzierung, Materialien und dem Zugang zum Land ab. Rekonstruieren Sie einen erwachsenen Wald oder Olivenhain hängt auch von der biologischen Zeit ab.

16 000 Hektar, die den Süden neu gestalten

Territorial berichtet, die16.000 hektar verbrannt seit oktober 2023eine erhebliche Transformation der Grenzlandschaft. Die Hälfte wäre landwirtschaftliches Land, während Wälder, Naturgebiete und andere bewachsene Gebiete einen bedeutenden Teil des Rests ausmachen.

Zu diesem Gebiet kommen die Bulldoz-Gebiete hinzu, die nicht unbedingt verbrannten, die entwurzelten Bäume und das Land, das vorübergehend unzugänglich wurde. Die Messung von verbrannten Oberflächen ist daher ein wichtiger Indikator, aber keine umfassende Bewertung.

CNRS überwacht weiterhin per Satellit, während Umweltorganismen versuchen, Bodenschäden zu dokumentieren. Solche Daten könnten für künftige Wiederaufbau- und Entschädigungsprogramme, aber auch im Falle internationaler rechtlicher Ansätze unerlässlich werden.

Für die Bewohner ist die Berechnung unmittelbarer. In Houla und den benachbarten Dörfern sind bereits die geschwärzten Felder sichtbar. Ein zerstörtes Haus kann schließlich wieder aufgebaut werden, wenn die Bewohner zurückkehren. Die Olivenbäume, Obstgärten und Wälder, die verschwunden sind, werden einen viel längeren Zeitplan vorschreiben: den der Jahre des Wachstums, die erforderlich sind, um das zu ersetzen, was in wenigen Stunden zerstört wurde.

Umweltfolgen, die über mehrere Jahre gemessen werden

Die endgültige Bilanz kann nur mit vollem Zugang zu den derzeit besetzten oder schwer zugänglichen Sektoren erstellt werden. Satellitenbilder liefern eine erste Kartierung verbrannter Oberflächen, aber die Beurteilung der Bodenqualität, der tatsächlichen Baumsterblichkeit und der Regenerationskapazität der Wälder erfordert Beobachtungen vor Ort.

Insbesondere müssen wissenschaftliche Teams bestimmen, inwieweit wiederholte Brände die Oberflächenschichten des Bodens beeinflusst haben. Der Verlust der Vegetation erhöht das Risiko der Erosion, wenn Regen wieder aufnimmt. Auf schrägem Gelände, das im Südlibanon häufig ist, kann der Abfluss einige der fruchtbaren Böden einnehmen und die Rückkehr der Vegetation weiter verlangsamen.

Die Frage der Munition stellt ein weiteres Hindernis dar. Bevor die Landwirte ihre Tätigkeit wieder aufnehmen können, müssen die betreffenden Flächen als ausreichend sicher angesehen werden. Gebiete, die bombardiert wurden oder unter dem Verdacht stehen, Submunition zu haben, können Minenräumung und Räumung vor der Rekultivierung erfordern.

Die Folgen sind folgende: sofortige Zerstörung der Vegetation, Verlust von Kulturpflanzen, Unmöglichkeit des Zugangs zu Parzellen, Risiken im Zusammenhang mit Sprengstoffen und Verzögerungen beim Wiederaufbau von Obstplantagen. Für einige Familien bedeutet die physische Rückkehr in das Dorf nicht automatisch die Rückkehr zu ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit.

Die Zahlen im Mittelpunkt eines zukünftigen Wiederaufbaudossiers

Die seit Oktober 2023 gesammelten Daten sollten sich auch auf den zukünftigen Wiederaufbau des Südlibanon auswirken. Schäden können nicht allein aus der Anzahl der zerstörten Häuser, Straßen oder Infrastruktur berechnet werden. Landwirtschaftliche und ökologische Verluste müssen in die Gesamtbewertung einbezogen werden.

Die16.000 hektar verbrannt, von denen etwa die Hälfte der landwirtschaftlichen Flächen bereits eine Größenordnung liefert. Aber eine ernsthafte finanzielle Schätzung erfordert eine viel detailliertere Bestandsaufnahme. Jede Parzelle muss nach ihrer Nutzung, ihren Kulturen, ihrem früheren Ertrag und der Dauer ihrer Rückkehr in die Produktion bewertet werden.

Olivenbäume veranschaulichen diese Schwierigkeit. Der Verlust eines Baumes ist nicht nur sein materieller Wert, wenn er zerrissen oder verbrannt wird. Sie umfasst künftige Kulturen, die nicht in den Jahren erzeugt werden können, die für ihre Ersetzung erforderlich sind, sowie Einnahmen aus der Verarbeitung und Vermarktung von Oliven und Öl.

Die gleiche Argumentation gilt für Waldgebiete, obwohl ihr Wert nicht nur am landwirtschaftlichen Einkommen gemessen wird. Sie spielen eine Rolle für den Bodenschutz, die Biodiversität und das lokale hydrologische Gleichgewicht. Ihr Verschwinden bringt daher Umweltkosten mit sich, die sich nicht sofort in den wirtschaftlichen Bilanzen widerspiegeln.

Ein Kampf um die Qualifizierung der Zerstörung

Jetzt geht es auch um politische und rechtliche Fragen. Die libanesischen Behörden verwenden besonders ernste Begriffe. Nawaf Salam spricht von « verbrannter Erdpolitik », während Tamara Elzein einen « Ökozid » verurteilt. Shadi Abdallah, Leiter des CNRS, wirft Israel vor, eine Pufferzone zu schaffen, die frei von Häusern, Bevölkerung und Vegetation ist.

Diese Vorwürfe beruhen unter anderem auf der Wiederholung von Bränden, ihrer geografischen Konzentration und ihrer Verbindung mit militärischen Operationen. Die Zerstörung von Bäumen durch Bulldozing und Rodung verstärkt die libanesische Ansicht, dass Schäden über die zufälligen Folgen von Kämpfen hinausgehen.

Israel präsentiert eine andere Lesung. Seine Armee behauptet, die möglichen Auswirkungen ihrer Operationen auf die Umwelt zu berücksichtigen und Vorkehrungen zu treffen, um Schäden zu reduzieren. Sie verbindet ihre militärischen Interventionen im Libanon mit ihren Sicherheitserfordernissen und erkennt die Existenz einer Politik zur systematischen Zerstörung der südlichen Umwelt nicht an.

Die Festlegung einer möglichen gesetzlichen Haftung würde mehr als die Feststellung eines Schadens erfordern. Es wäre notwendig, die Operationen genau zu dokumentieren, die verwendeten Waffen zu identifizieren, die Umstände jedes Feuers zu bestimmen und, wenn eine absichtliche Zerstörung behauptet wird, Beweise für seine Absicht zu liefern. In diesem Zusammenhang stellen libanesische wissenschaftliche Daten eine dokumentarische Grundlage dar, aber nicht nur eine juristische Qualifikation.

Die Rückkehr der Bewohner hängt auch von der Rückkehr des Landes ab

Hinter diesem Kampf um Zahlen und Qualifikationen steht schließlich die Frage der Rückkehr der Bevölkerung. In weiten Teilen des südlichen Libanon ist Land ein direktes Mittel zum Lebensunterhalt. Eine Familie kann ein noch stehendes Haus finden, während sie entdeckt, dass ihre Farm nicht mehr existiert oder unzugänglich bleibt.

Diese Situation könnte die demografischen Folgen des Krieges verschärfen. Wenn die Bewohner ihr Land nicht mehr bebauen, ihre Farmen wieder aufbauen oder sich frei auf ihre Grundstücke bewegen können, können sich einige Rückgaben sogar nach einer sicheren Verbesserung verzögern. Umweltzerstörung wird zu einem zusätzlichen Verdrängungsfaktor.

Genau das fürchten libanesische Beamte, wenn sie über die Schaffung einer Pufferzone sprechen. Ihr Vorwurf ist, dass die kombinierte Zerstörung von Häusern, Vegetation und Lebensgrundlagen bestimmte Teile des Grenzstreifens dauerhaft schwer zu leben machen würde.

Diese Annahme wird mit der Entwicklung des Terrains und den Modalitäten des israelischen Rückzugs konfrontiert werden müssen. Aber die materiellen Konsequenzen sind bereits messbar:85 km2 verbrannt während des krieges von 2023-2024, weitere 75 km2 im jahr 2026 und insgesamt 160 km2 seit oktober 2023Laut CNRS.

In Houla, Kfar Shuba und anderen betroffenen Gebieten besteht die Herausforderung nicht mehr nur darin, die Sommerbrände zu löschen. Es wird notwendig sein zu bestimmen, wie viele Olivenbäume, Obstgärten, Wälder und kultivierbares Land verschwunden sind, wie viele weitere gerettet werden können und wie viele Jahre nötig sein werden, um eine Umgebung wiederherzustellen, in der ihre Bewohner wieder leben können.