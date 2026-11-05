Libanon tritt mit WAMA+, einem von der Europäischen Union und Deutschland finanzierten 19,5 Millionen Euro teuren Programm, in eine neue Phase der Modernisierung des Wassermanagements ein. Die ICZ muss die vier regionalen Institutionen bis Mitte 2029 begleiten. Das Projekt sieht die digitale Nachverfolgung von 400 Hauptquellen und die Aktualisierung von Aufzeichnungen von rund 800.000 Abonnenten vor. Es zielt darauf ab, Verluste zu reduzieren, die Rechnungsstellung zu verbessern und die Einnahmen für öffentliche Einrichtungen zu stärken, ohne zu diesem Zeitpunkt eine allgemeine Tarifänderung anzukündigen.

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Messung des erzeugten Wassers und Aktualisierung der Abonnentendateien: WAMA+ konzentriert seine Ressourcen auf zwei Wassermanagementprojekte im Libanon. Gestartet am 21. Oktober 2026, hat es 19,5 Millionen Euro, um die vier regionalen Einrichtungen bis Mitte 2029 zu begleiten.

Die Europäische Union beteiligt sich mit 16,7 Millionen Euro und Deutschland mit 2,8 Millionen Euro. Die GIZ setzt mit dem Ministerium für Energie und Wasser um. Die angekündigten Ziele sind die Überwachung von 400 Hauptversorgungsquellen und die Aktualisierung der Aufzeichnungen von rund 800.000 Abonnenten.

Wissen, wie viel Wasser produziert wird

Messsysteme aus den 400 Quellen müssen zentrale Informationsbasen bereitstellen. Dies wird es den Instituten ermöglichen, die verfügbaren Volumina besser zu verstehen und ihre Operationen zu organisieren.

Diese Überwachung sollte auch dazu beitragen, die Schwierigkeiten des Netzes zu erkennen und Interventionen zu leiten. Das produzierte Wasser muss jedoch von dem unterschieden werden, das tatsächlich die Nutzer erreicht. Die Installation von Messinstrumenten allein wird nicht ausreichen, um Verluste zu beseitigen.

Die 400 Quellen bleiben ein Einsatzziel. Die Ankündigung des Programms stellt keine Bilanz der bereits in Betrieb befindlichen Geräte dar.

Update 800.000 Dateien

Das andere Projekt betrifft die Beziehung zu den Abonnenten. Die Dateien der vier Institutionen müssen aktualisiert und digitalisiert werden, um die Abrechnung und Zahlungsverfolgung zuverlässiger zu machen.

Für öffentliche Einrichtungen sollte eine aktuelle Grundlage die Identifizierung und Erhebung von Abonnements erleichtern. Für die Nutzer ist die erwartete Verbesserung auf eine klarere Verwaltung ihrer Dateien und ihren Austausch mit der Institution zurückzuführen, von der sie abhängen.

Einnahmen sind ein zentrales Thema im Programm. Sie tragen zum Betrieb und zur Wartung des Dienstes bei. Bei der Lancierung verknüpfte Energie- und Wasserminister Joe Saddi die Modernisierung von Werkzeugen mit Verlustreduzierung, verbesserter Abrechnung und der finanziellen Lebensfähigkeit des Sektors.

Europäische und deutsche Finanzierung

Der europäische Beitrag macht etwa 85,6% des Finanzrahmens aus, verglichen mit 14,4% für Deutschland. Diese Fonds finanzieren Fazilitäten und unterstützen Institutionen, ohne Direktzahlungen an Haushalte.

WAMA+ erweitert das WAMA-Programm, dessen vorherige Phase sich auf den rechtlichen, finanziellen und organisatorischen Rahmen für die Sanitärversorgung konzentrierte. Diese neue Phase legt mehr Wert auf Produktionsdaten und digitales Abonnentenmanagement.

Der Horizont Mitte 2029 lässt mehrere Jahre, um die Werkzeuge in allen vier Institutionen einzusetzen. Ihre Pflege und regelmäßige Aktualisierung von Dateien müssen dann in den täglichen Betrieb des Dienstes eingehen.

Was Abonnenten erwarten können

Das Programm zielt auf einen zuverlässigeren und transparenteren Service ab. Zu diesem Zeitpunkt wird in der Ankündigung nicht die Anzahl der Stunden zusätzlicher Versorgung angegeben, die jeder Haushalt erhalten könnte. Sie legt auch keinen Zeitplan für allgemeine Tarifänderungen fest.

Die Verbesserung der Rückforderung sollte daher nicht als Ankündigung eines Anstiegs der Rechnungen gelesen werden. Die ersten Ergebnisse können anhand konkreter Elemente bewertet werden: Die Quellen folgten tatsächlich, die Dateien wurden korrigiert und die Fähigkeit der Betriebe, diese Daten zu verwenden, um Verluste zu reduzieren und die Verteilung besser zu organisieren.

Schneelandschaft in Cedar, Nordlibanon. Fotografisches Archiv Libnanews; Datum der Schießerei nicht festgelegt. Illustration der libanesischen natürlichen Ressourcen, ohne Darstellung einer ausgestatteten Quelle oder eines WAMA + -Standortes. Foto: Libnanews Archives

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