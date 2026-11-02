Donald Trump lässt die Möglichkeit eines Abkommens mit dem Iran offen, während er seine Atomlinie beibehält. In einem am 2. November ausgestrahlten Interview erklärt er, Teheran wolle verhandeln. Gleichzeitig kursiert nach den Diskussionen in Katar ein Vorschlag. Es wird keine endgültige Vereinbarung angekündigt und die militärische Option bleibt offen. Positionen auf der nuklearen Agenda und den iranischen Bedingungen in Bezug auf die Ormuz-Straße und die US-Marineblockade bleiben weit entfernt.

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Donald Trump lässt die Möglichkeit eines Abkommens mit dem Iran offen, während er seine Weigerung aufrechterhält, Teheran in den Besitz von Atomwaffen zu bringen. In einem Interview, das am 2. November 2026 von Pod Force One ausgestrahlt wurde, erklärt der US-Präsident, dass die iranischen Führer eine Einigung erzielen wollen. Diese Öffnung findet statt, wenn der Handel über Katar fortgesetzt wird, ohne dass eine endgültige Vereinbarung bekannt gegeben wird.

Der Bericht des von Newsquawk veröffentlichten Interviews gibt eine vorsichtige Position zu seinem Ausgang an: Donald Trump bezieht sich auf die Möglichkeit einer Vereinbarung, stellt sie jedoch nicht als Vereinbarung dar. Seine Verhandlungsbereitschaft in Teheran bleibt seine Wertschätzung. Es reicht weder aus, Konvergenz in Bezug auf die Bedingungen einer Verordnung herzustellen, noch einen Zeitplan festzulegen.

Atomkraft bleibt ein Streitpunkt

Die Washingtoner Linie bleibt das Verbot einer iranischen Atomwaffe. Laut Associated Press wollen sich die USA mit diesem Thema in neuen Verhandlungen befassen, während der Iran beabsichtigt, sich später damit zu befassen. Teheran präsentiert sein Programm weiterhin als friedlich.

Diese Meinungsverschiedenheit betrifft daher auch die Reihenfolge der Diskussionen. Eine Öffnung zum Dialog bedeutet nicht, dass die beiden Hauptstädte vereinbaren, die gleichen Themen gleichzeitig zu verhandeln. Die Erklärungen des Präsidenten allein stellen keinen vereinbarten Rahmen für die Nuklearpolitik dar.

Doha: Ein Projekt kursiert, noch kein Abkommen

An der diplomatischen Front berichtet Reuters am 2. November unter Berufung auf einen informierten Beamten aus den Diskussionen, dass ein Vorschlagsentwurf zirkuliert, um Feedback zu erhalten. Ein neues Treffen ist möglich. Iranische Unterhändler verließen Doha am Sonntag, den 1. November, aber diese Abreise ist nicht mit Schwierigkeiten in den Gesprächen verbunden, so diese Quelle.

Der iranische diplomatische Sprecher Esmaeil Baghaei erklärte, der stellvertretende Minister Kazem Gharibabadi sei nach Katar gereist, um den Austausch von Nachrichten mit Washington zu erleichtern. Dies ist eine Vermittlung in Katar, nicht die Ankündigung eines direkten Gipfels zwischen den amerikanischen und iranischen Führern.

Baghaei setzt die Wiedereröffnung und Sicherung der Straße von Ormuz am Ende der amerikanischen Seeblockade und die Berücksichtigung der iranischen Forderungen voraus. Laut Reuters basieren die Diskussionen auf einem von Teheran im September vorgelegten Plan, dessen Umsetzung beschleunigt werden könnte. Diese Bedingungen bleiben eine iranische Verhandlungsposition, keine amerikanischen Verpflichtungen.

Die militärische Bedrohung ist nicht verschwunden

Der Dialog findet am Vorabend der US-Zwischenwahlen am 3. November statt. Reuters berichtet, dass Donald Trump vor der Abstimmung weitere Angriffe ausschloss, während er die Möglichkeit einer militärischen Aktion offen ließ. Die bis zur Wahl angekündigte Abwesenheit von Streiks ist daher weder eine Garantie für einen dauerhaften Frieden noch eine Ankündigung einer Operation am nächsten Tag.

Außenminister Marco Rubio sagte am Samstag, dass der Präsident nicht beschlossen habe, neue Streiks zu starten und eine diplomatische Lösung vorzuziehen, so Reuters. Auf iranischer Seite sagte Außenminister Abbas Araghchi am Sonntag, sein Land bleibe sowohl für Verteidigung als auch für Diplomatie bereit.

Die regionalen Folgen der erneuten Feindseligkeiten sind auch für die Nachbarn Irans besorgniserregend. Associated Press berichtet, dass der emiratische Präsidentenberater Anwar Gargash in Manamas Dialog die Aussicht auf eine neue Konfrontation abgelehnt hat. Auch der ägyptische Außenminister Badr Abdelatty warnte vor einer weiteren Eskalation.

In diesem Stadium existieren zwei Elemente: Ein diplomatischer Kanal bleibt aktiv und die Gefahr weiterer Kämpfe wird nicht aufgehoben. Die Frage ist nicht nur, ob Washington und Teheran ein Abkommen wollen, sondern ob sie sich auf dessen Inhalt, Bedingungen und Reihenfolge der Anwendung einigen können.

Quellen

Foto: Daniel Torok / Weißes Haus, offizielles Porträt vom 2. Juni 2025, gemeinfrei.Fotoquelle;lizenzbekanntmachungRedaktionskleid Libnanews.

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