Syrische Beschäftigung: Haidar kündigt Kontrollen an

Mohammad Haidar erläutert seine Politik der Überwachung der syrischen Beschäftigung nach dem Regierungsbesuch in Damaskus am 2. November. In einem am 5. November veröffentlichten Interview kündigte der Arbeitsminister eine Verstärkung der Überwachung mit der allgemeinen Sicherheit an. Er zitiert Bäckereien, Friseure und Metzger. Es unterscheidet die Eigentümer von Einrichtungen und ihre Mitarbeiter. Der Austausch mit den syrischen Behörden beinhaltet auch mögliche Regulierungsabkommen, ohne dass zu diesem Zeitpunkt eine Unterzeichnung angekündigt wird.

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Mohammad Haidar will die Kontrolle über die syrische Beschäftigung im Libanon verstärken. In einem am Donnerstag, dem 5. November, veröffentlichten Interview gibt der Arbeitsminister Inspektionen mit der General Safety bekannt. Er nennt drei Sektoren: Bäckereien, Friseure und Metzger. Diese Erklärungen folgen seinem offiziellen Besuch in Damaskus am 2. November, bei dem die beiden Regierungen über die Organisation der syrischen Arbeit im Libanon diskutierten.

Der Minister befürwortet eine strengere Anwendung der bestehenden Vorschriften und möchte die Position der libanesischen Arbeitnehmer stärken. Sie kündigt kein generelles Verbot der syrischen Beschäftigung oder ein neues Abkommen mit Damaskus an.

Syrische Beschäftigung im Libanon: gezielte Einrichtungen

Mohammad Haïdar unterscheidet zwischen dem Besitz von Arbeitsunternehmen und ihren Angestellten. In den von ihm erwähnten Aktivitäten stellt er fest, dass die Einrichtungen den Libanesen gehören müssen. Syrer hingegen können arbeiten, sofern sie den rechtlichen Rahmen respektieren. Es stellt diese Unterscheidung als das Prinzip dar, das die Inspektionen leiten wird.

Für Bäckereien will der Minister mehr libanesische Angestellte in den Geschäften. Es legt keine Quote fest und bietet keine Anzahl erwarteter Einstellungen. Feldbesuche finden bereits statt, sagt er. Sein Ministerium beabsichtigte, sie mit Unterstützung der allgemeinen Sicherheit zu intensivieren.

Die Instandhaltung umfasst keine Bilanz der inspizierten Betriebe oder der festgestellten Verstöße. Es werden auch keine neuen Sanktionen genannt. Haidar verbindet seine Initiative mit der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und hat die syrischen Gesprächspartner vor den Folgen der Kontrollen von Personen in einer irregulären Situation gewarnt.

In Damaskus, Koordination zwischen Ministerien

Der Minister war Teil der Delegation unter der Leitung des stellvertretenden Premierministers Tarek Mitri, Rima Karami, zuständig für Bildung, und Hanine Sayed, Ministerin für soziale Angelegenheiten. Im Tichrine-Palast empfing Hind Kabawat, der syrische Minister für Soziales und Arbeit, Hanine Sayed und Mohammad Haidar.

Der Austausch konzentrierte sich auf mögliche Vereinbarungen über die Beschäftigung von Syrern im Libanon. Sie diskutierten auch die Registrierung von Rückkehrern und die Entwicklung ihrer Aufnahmeregionen. Diese Themen werden noch diskutiert: Am Ende dieses Treffens wurde kein bilaterales Abkommen über Arbeit angekündigt.

Haidar beschreibt offene Diskussionen und kündigt ein technisches Team an, um die Koordination fortzusetzen. Sie gibt weder ihre Zusammensetzung noch das Datum ihrer ersten Sitzung an. Er bestand auch auf seinem Mandat: In Damaskus vertrat er die libanesische Regierung, nicht die Hisbollah.

Bäckereien erwarten Klärung

Der Sektor hatte sich bereits mehr Zeit genommen, um seine ausländischen Mitarbeiter zu regularisieren. Am 5. Oktober beantragte der Verband der Bäckereien und Gebäckgegewerkschaften eine Verlängerung der am 30. September fälligen Frist. Sie wollte den Prozess mit dem Arbeitsministerium und der allgemeinen Sicherheit fortsetzen, ohne die Produktion zu unterbrechen.

Diesem Antrag wurde nicht stattgegeben. In seinem Interview vom 5. November hat Mohammad Haidar weder die Antwort an die Gewerkschaft noch die Fristen für die Verstärkung der Inspektionen genannt.

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