Golf: Verhandlungen mit dem Iran, ohne mit Washington zu brechen

Die republikanische Niederlage eröffnete den Golfstaaten die Möglichkeit, die US-Politik gegenüber dem Iran weiter zu beeinflussen. Aber ihre Sicherheit hängt auch von ihren eigenen Entscheidungen ab. Oman schlägt einen Nichtangriffspakt vor, an dem acht Länder beteiligt sind. Zwischen katarischer Vermittlung, saudischen Initiativen und den Anforderungen der Vereinigten Arabischen Emirate oder Bahrains muss noch eine gemeinsame Position aufgebaut werden. Die Herausforderung besteht darin, überprüfbare Verpflichtungen auszuhandeln, ohne die Verteidigung aufzugeben oder amerikanische Zugeständnisse zu versprechen, die die Monarchien nicht kontrollieren.

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Die Niederlage der Republikaner am 3. November eröffnet den Golfstaaten die Möglichkeit, die amerikanische Politik gegenüber dem Iran stärker zu belasten. Aber ihre Sicherheit kann nicht allein von Donald Trumps Schwächung abhängen. Oman schlägt bereits einen regionalen Nichtangriffspakt vor. Um glaubwürdig zu werden, muss diese Initiative Nachbarn mit unterschiedlichen Interessen zusammenbringen, Repressalien einrichten und die Verteidigung bewahren. Die wirkliche Herausforderung besteht darin, einen Platz in den Entscheidungen zu finden, die ihre Gebiete in ein Schlachtfeld verwandeln können.

Die Golfmonarchien stehen vor zwei gleichzeitigen Risiken. Eine neue US-Offensive könnte weitere Angriffe auf ihre Einrichtungen verursachen. Ein Kompromiss zwischen Washington und Teheran könnte auch ihre eigenen Forderungen unbeantwortet lassen. Ihr Handlungsspielraum liegt zwischen diesen beiden Bedrohungen. Sie versuchen, eine Eskalation zu verhindern, während sie einen ausgehandelten Frieden über ihren Köpfen vermeiden.

Amerikanische politische Veränderungen können diesem Zweck dienen. Die Demokraten gewannen beide Kammern des Kongresses, aber ihre neuen Mandate werden am 3. Januar 2027 beginnen. Bis dahin behielt Trump die Präsidentschaft und die scheidenden gewählten Vertreter blieben im Amt. Die Abstimmung schafft eine sofortige politische Öffnung, keinen sofortigen militärischen Schutz. Die Golfhauptstädte haben daher ein Interesse daran, ihre Demarchen in Washington und ihren regionalen Dialog parallel durchzuführen.

Am 5. November tauschten sich Badr Albusaidi und sein iranischer Amtskollege Abbas Araghchi erneut telefonisch aus. Sie diskutierten politische und technische Vorkehrungen, um die ungehinderte Navigation in der Straße von Ormuz wiederherzustellen. Sie bestanden auf dauerhaften Vereinbarungen, maritimer Sicherheit und Achtung der Souveränität. Dieser Austausch erweitert regionale Ansätze, ohne die Unterzeichnung des geplanten Pakts zu bilden.

Golfstaaten wollen über Sicherheitsbedingungen entscheiden

Die regionale Diplomatie wartete nicht auf das amerikanische Ergebnis. Am 26. Oktober schlug der omänische Außenminister Badr Albusaidi einen Pakt zwischen acht Staaten vor. Es würde die sechs Mitglieder des Golf-Kooperationsrates, Iran und Irak zusammenbringen. Sein Projekt behält externe Partnerschaften bei, stellt jedoch die Anrainerstaaten in den Mittelpunkt der Sicherheitsvorkehrungen.

Dieser Vorschlag betrifft eine Schwäche der regionalen Ordnung. Die Golfstaaten beherbergen ausländische Streitkräfte und verfügen über erhebliche militärische Fähigkeiten. Dennoch entscheiden sie nicht über amerikanische Ziele oder iranische Entscheidungen. Sie können die Folgen einer Operation erleiden, die sie nicht gewünscht haben. Sie können dann feststellen, dass sich die Prioritäten ihrer Partner geändert haben.

Der am 28. Februar 2026 eröffnete Konflikt machte diese Abhängigkeit besonders sichtbar. Auf die amerikanischen und israelischen Angriffe folgten iranische Angriffe in der Region. Die Verteidigungsanlagen haben geschützte Einrichtungen, ohne alle Schwachstellen zu beseitigen. Für Volkswirtschaften, die auf Handel, Dienstleistungen und Investitionen basieren, wird das Wiederauftreten von Krisen selbst zu einer strategischen Bedrohung.

Die Suche nach Autonomie adressiert dieses konkrete Problem. Es zielt darauf ab, Verpflichtungen in Bezug auf Gebiete, Infrastruktur und Seeverkehr zu sichern. Es bedeutet auch, dass bestimmte Nutzungen des nationalen Hoheitsgebiets verweigert werden können. Keiner dieser Ansätze erfordert den Verzicht auf bestehende Allianzen. Vielmehr versuchen sie, die Kluft zwischen Risiko und Entscheidungsfindung zu verringern.

Sechs Hauptstädte, mehrere Möglichkeiten, mit dem Iran zu verhandeln

Die Darstellung des Golfs als einen bereitwilligen Block mit Teheran würde jedoch das Haupthindernis maskieren. Die sechs Monarchien sind einem Konflikt ausgesetzt, aber nicht die gleichen Beziehungen zum Iran. Ihre diplomatischen Kanäle, Allianzen und Erfahrungen mit Angriffen unterscheiden sich. Eine gemeinsame Initiative muss diese Lücken schließen.

Oman verteidigt den Aufbau eines Rahmens, der alle Anwohner einschließt. Katar arbeitet an einem unmittelbareren Ziel: Washington näher an Teheran zu bringen. Am 3. November bestätigte sein Außenministerium den kontinuierlichen Austausch von Vorschlägen, ohne einen konkreten Durchbruch anzukündigen. Doha erwähnte auch eine enge Abstimmung mit anderen GCC-Mitgliedern, um eine Eskalation zu vermeiden. Diese Konvergenz der Dringlichkeit ist noch kein Abkommen über Zugeständnisse.

Saudi-Arabien verbindet Dialog und Diversifizierung seiner Verteidigungspartnerschaften. Am 26. Oktober präsentierte Riad Khalid bin Salmans Besuch in Teheran als Deeskalationsprozess. Vertreter der anderen Länder des Mekka-Verteidigungspakts nahmen an dieser Initiative teil. Das saudische Kommuniqué unterstützte die Vermittlung in Katar und Pakistan. Für Riad kann das Gespräch mit dem Iran daher die Stärkung anderer militärischer Beziehungen begleiten.

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben eine strengere Wirtschaftspolitik verfolgt. Am 19. August kündigte ihre Diplomatie die Einstellung der Geschäfts- und Finanztransaktionen mit dem Iran an. Am 1. November hoffte der Präsidentenberater Anwar Gargash jedoch immer noch auf ein diplomatisches Ergebnis, während er die Vorbereitung seines Landes auf das Schlimmste bestätigte. Abu Dhabi lässt sich daher nicht auf eine permanente Wahl zwischen Annäherung und Konfrontation reduzieren.

Bahrain verteidigt auch eine bedingte Öffnung. Beim Manama-Dialog unterstützte Minister Abdullatif Al Zayani einen regionalen Rahmen, der dem Iran zugänglich ist. Es war verbunden mit der Achtung der Souveränität, der Navigation und dem Verzicht auf Gewalt. Kuwait seinerseits hatte das amerikanisch-iranische Memorandum vom Juni begrüßt, in dem die Nichteinmischung und dauerhafte Lösungen betont wurden.

Diese Positionen ermöglichen eine gemeinsame Basis, ohne Meinungsverschiedenheiten zu beseitigen. Die ersten Verhandlungen müssen daher zwischen den Monarchien selbst stattfinden. Welche Verpflichtungen können sie gemeinsam eingehen? Welche Verstöße erfordern eine kollektive Reaktion? Ohne eine Antwort könnte Teheran separat mit jeder Hauptstadt verhandeln, und die erhaltenen Garantien würden fragmentiert bleiben.

Kongress bietet Hebelwirkung, nicht Vetomacht im Golf

Der demokratische Sieg macht Washington empfänglicher für eine Herausforderung der Kriegsführung. Die Golfstaaten können ihre diplomatischen Beziehungen nutzen, um bestimmte Ziele zu verteidigen. Auditions, Ausgabenkontrolle, Waffenverkaufsprüfung und operative Debatte bieten mehrere Einstiegspunkte. Ihr Einfluss wird von ihrer Fähigkeit abhängen, amerikanische gewählte Amtsträger zu überzeugen, nicht nur ein Interview mit dem Präsidenten zu bekommen.

Das stärkste Argument betrifft die amerikanischen Interessen selbst. Eine Eskalation kann eingesetzte Soldaten entlarven, mehr Ressourcen mobilisieren und regionale Partner schwächen. Golfhauptstädte können diese Kosten dokumentieren und Verhandlungslösungen präsentieren. Dieser Ansatz würde davon profitieren, transparent zu bleiben. Eine exklusive Nähe zu Trump durch eine exklusive Ausrichtung auf seine Gegner zu ersetzen, würde eine neue Abhängigkeit schaffen.

Der Umfang der militärischen Verpflichtungen zeigt, warum diese Beziehung nicht auf wenige Erklärungen reduziert werden kann. Bis zum 18. September hatte eine US-parlamentarische Studie über 64 Milliarden US-Dollar an Waffenverkäufen identifiziert, die seit Februar vorgeschlagen wurden. Sie betrafen Israel, Jordanien und fünf Golfmonarchien. Insgesamt befanden sich 25,3 Milliarden US-Dollar in Notverfahren, die über die normale parlamentarische Überprüfung hinausgingen. Diese Beträge beziehen sich auf Mitteilungen, nicht auf bereits getätigte Lieferungen.

Ein anspruchsvollerer Kongress könnte die Kontrolle stärken. Er würde die Streitkräfte nicht direkt befehligen. Trump würde die finanzierten Ressourcen behalten und das Vetorecht über die Texte, die für seine Unterschrift eingereicht wurden, einlegen. Überholen erfordert zwei Drittel der Wähler in jedem Raum. Die gewählten Vertreter können auch neue Kredite ablehnen, aber ihre Schiedsverfahren bleiben politisch. Das Abstimmungsergebnis garantiert daher nicht die Einstellung einer Operation oder die Annahme eines für die Monarchien günstigen Programms.

Amerikanischer Schutz bleibt ein Bedürfnis und eine Einschränkung

Die Suche nach einem Pakt mit dem Iran macht die bestehende Verteidigung nicht nutzlos. Diplomatisches Engagement kann Konfliktmöglichkeiten verringern. Sie ersetzt nicht die Alarmierungs-, Abhör- oder Anlagenschutzfähigkeiten. Die Herausforderung besteht darin, diese Mittel mit einer regionalen Deeskalationspolitik in Einklang zu bringen.

Die Frage der ausländischen Stützpunkte steht im Mittelpunkt dieser Schwierigkeit. Die Aufnahmeländer müssen zwischen der Verteidigung ihres Territoriums und dem Angriff auf Operationen gegen einen Nachbarn unterscheiden. Sie können um vorherige Konsultationen und genauere Vorschriften für die Nutzung ihrer Infrastruktur ersuchen. Ihr Anwendungsbereich würde von den geltenden Vereinbarungen und ihrer tatsächlichen Umsetzung abhängen. Eine Neutralitätserklärung reicht nicht aus, um diese Verwendungen zu regulieren.

Teheran seinerseits sollte akzeptieren, dass eine ausländische Militärpräsenz keinen Angriff auf ein Nachbarland rechtfertigt. Ohne diese Verpflichtung würde der Iran die Möglichkeit behalten, seine Konfrontation mit Washington auf die Golfmonarchien auszudehnen. Ein Pakt, der diese unbefristete Ausnahme lässt, könnte eine politische Versicherung ohne wirksamen Schutz bieten.

Die andere Gefahr wäre, sofortige militärische Autonomie zu versprechen. Die bestehende Zusammenarbeit verschwindet nicht ohne Kosten. Der Wechsel des Lieferanten stellt nicht sofort eine integrierte Verteidigung wieder her. Die Diversifizierung von Partnerschaften kann die Optionen erweitern, aber auch die Koordinierungsprobleme erhöhen. Die Golfstaaten suchen zusätzliche Entscheidungsfähigkeit, nicht unbedingt den Austritt aller ihrer Partner.

Was ein Nichtangriffspakt wirklich abdecken sollte

Die Formel scheint einfach: Jeder Unterzeichner verpflichtet sich, andere nicht anzugreifen. Seine Anwendung ist viel weniger. Verbotene Handlungen, Verantwortlichkeiten und Verfahren nach einem Vorfall sollten festgelegt werden. Ein allgemeines Versprechen wäre zu leicht durch eine Anklage der Komplizenschaft oder die Intervention einer bewaffneten Gruppe zu umgehen.

Die erste Verpflichtung würde Gebiete und zivile Infrastruktur betreffen. Häfen, Flughäfen, Kraftwerke und Entsalzungsanlagen sind von entscheidender Bedeutung. Ihr Schutz sollte ausdrücklich sein. Ein Benachrichtigungsmechanismus und eine dauerhafte Kommunikationslinie könnten dazu beitragen, einen Vorfall vor der Reaktion zu behandeln. Dies sind Verhandlungsoptionen, nicht bereits akzeptierte Mechanismen.

Der zweite Teil würde nichtstaatliche bewaffnete Akteure betreffen. Man kann nicht davon ausgehen, dass der Iran jede seiner Entscheidungen automatisch kontrolliert. Diese Begrenzung sollte nicht zu einer allgemeinen Ausnahmeregelung werden. Ein Text könnte überprüfbare Verpflichtungen für die Finanzierung, den Waffentransfer und die Landnutzung vorschreiben. Die Anwesenheit des Irak hätte dann einen operativen Nutzen, jenseits des diplomatischen Symbols.

Der dritte Teil befasst sich mit der Navigation. Eine Vereinbarung wäre für die Monarchien nicht akzeptabel, wenn er dem Iran einen Ermessensspielraum über die Passagen gäbe. Die Veröffentlichung der CGC vom 18. Oktober lehnt Vorautorisierung, illegale Beschränkungen und Gebühren für die Durchfahrt ab. Die Sicherheit einer Meerenge kann nicht von einer neu verhandelten Erlaubnis für jede Krise abhängen.

Schließlich erfordern Garantien konkrete Verfahren. Wer findet einen Verstoß? Welche Informationen sollten die Parteien bereitstellen? Wie lange treffen sie sich? Ein gemeinsamer Untersuchungsmechanismus könnte konkurrierende Gebühren begrenzen. Graduierungsmaßnahmen könnten verhindern, dass ein Vorfall den Pakt sofort zum Bruch bringt. Solche Vereinbarungen würden eine Einigung und den Zugang zu Beobachtern erfordern.

Eine externe Garantie hätte auch Grenzen. Die Unterstützung einer Großmacht oder der Vereinten Nationen führt nicht automatisch zu einer Intervention. Die Verpflichtungen des Bürgen und die Umstände ihrer Anwendung sollten klargestellt werden. Ohne diese Details würden mehrere Unterschriften einfach Akteure zu einem Versprechen hinzufügen, das schwer durchzusetzen ist.

Monarchien können nicht anbieten, was sie nicht kontrollieren

Der Iran bräuchte auch konkrete Gründe, um diese Einschränkungen zu akzeptieren. Weniger feindliche Beziehungen mit Nachbarn könnten die Isolation verringern und den Handel berechenbarer machen. Aber die Monarchien können die amerikanischen Sanktionen nicht allein aufheben. Sie können auch nicht die militärischen Entscheidungen Israels oder der Vereinigten Staaten garantieren.

Ein regionaler Pakt und amerikanisch-iranische Verhandlungen sollten daher ohne Verwirrung artikuliert werden. Die erste kann das Verhalten zwischen Nachbarn einrahmen. Die zweite besteht darin, sich mit den Verpflichtungen Washingtons zu befassen, einschließlich der damit verbundenen wirtschaftlichen Beschränkungen. Ein Versprechen im Austausch für eine Maßnahme, die nur ein Drittel ergreifen kann, würde dazu führen, dass es von Anfang an nicht umgesetzt wird.

Die gleiche Vorsicht gilt für die Erwartungen gegenüber Teheran. Ein maritimer Kompromiss würde nicht die gesamte Atomfrage lösen. Ein Engagement gegen Angriffe würde die Raketen nicht verschwinden lassen. Der Golf-Kooperationsrat (GCC) fordert insbesondere Gespräche über Atomkraft, Drohnen, Raketen und die Unterstützung bewaffneter Gruppen. Sie erfordert auch die Teilnahme an Sicherheitsvorkehrungen.

Diese Ambition wirft ein Zeitproblem auf. Um alle Streitigkeiten zu lösen, bevor eine Entspannungsmaßnahme das Ganze blockieren kann. Die Berichterstattung über alle schwierigen Fragen kann andererseits einen fragilen Waffenstillstand reproduzieren. Ein schrittweiser Ansatz sollte daher ein begrenztes erstes Ergebnis mit expliziten Fristen für andere Dateien kombinieren. Jede Konzession würde eine identifizierbare und überprüfbare Gegenleistung erfordern.

Die erste Veranstaltung wird darin bestehen, die Teilnehmer zusammenzubringen

Das Haupthindernis zeigt sich bereits vor der Ausarbeitung eines Vertrags. Am 13. September kündigte Oman die Verschiebung eines geplanten Regionaltreffens in Salalah an. Die Abteilung berief sich auf die Suche nach Konsens und günstigen Bedingungen für den Dialog. Dieser Präzedenzfall zeigt, dass eine Einigung über das Diskussionsprinzip nicht ausreicht, um gemeinsame Verhandlungen zu organisieren.

Ein erster Weg wäre, mit begrenzten Verpflichtungen voranzukommen. Die Parteien würden direkte Kommunikation herstellen, bestimmte militärische Risiken reduzieren und Arbeitsgruppen eröffnen. Diese Methode könnte zu Ergebnissen führen, ohne auf eine allgemeine Einigung zu warten. Es würde ohne nachhaltige politische Unterstützung für technische Maßnahmen anfällig bleiben.

Ein zweiter Weg wäre die Multiplikation bilateraler Vereinbarungen. Jedes Kapital würde Schutz suchen, der an seine Notfälle angepasst ist. Dieser Weg kann Kontakte freischalten, aber er kann die Sicherheit der Nachbarn priorisieren. Ein besser geschütztes Land macht die Region nicht automatisch stabiler, wenn sich der Druck auf ein anderes verlagert.

Der dritte Weg wäre eine Rückkehr zu einer breiteren Konfrontation, nach einem diplomatischen Versagen oder einer schlechten Wertschätzung der gegensätzlichen Absichten. Trumps Wahlschwäche schließt ihn nicht aus. Teheran könnte amerikanische Zwänge überschätzen. Washington könnte eine Demonstration der Stärke in Betracht ziehen, um seine Position zu verbessern. Die Golfstaaten wären dann besser dran, ihre Kanäle offen zu halten, auch wenn die Diskussionen härter werden.

Die nächsten nützlichen Zeichen werden erkennbar sein: ein tatsächliches Treffen, beauftragte Teilnehmer und eine gemeinsame Agenda. In Washington sollten konkrete Ansätze für gewählte Amtsträger und vorgeschlagene Texte betrachtet werden. Im Golf bleibt die entscheidende Frage, ob die acht vom Oman geplanten Staaten vor der nächsten Krise gemeinsame Verpflichtungen definieren können.

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