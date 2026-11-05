Maxime Chaya: 19. November Abend geht um 18 Uhr

Der 20 Years & Still Rising Abend mit Maxime Chaya findet am Donnerstag, den 19. November 2026 um 18 Uhr statt. im MEA Training & Conference Center. The Full Circles kündigt die Schirmherrschaft von Nawaf Salam an und legt fest, dass die Verzögerung den Ministern die Teilnahme ermöglichen sollte, ohne ihre Anwesenheit zu bestätigen. Diese neue Ankündigung ergänzt die von Libnanews am 2. November veröffentlichte. Eine vorherige Bestätigung bei der Organisation ist weiterhin erforderlich, um auf die Website zuzugreifen.

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Der 20 Years & Still Rising Abend, der Maxime Chaya gewidmet ist, beginnt am Donnerstag, den 19. November 2026 um 18 Uhr statt um 17 Uhr. Der Termin verbleibt im MEA Training & Conference Center. Die Full Circles, die die Ankündigung ausstrahlt, berichteten auch über die Schirmherrschaft des Präsidenten des Ministerrats, Nawaf Salam.

Maxime Chaya: ein neuer Zeitplan zum Erinnern

In einer von Myrna Abu Mrad el Khoury unterzeichneten Nachricht berichtet die Agentur, dass Maxime Chaya Nawaf Salam besucht hat. Laut dieser Nachricht stimmte der Premierminister zu, seine Schirmherrschaft für die Veranstaltung zu gewähren und bat darum, den Beginn einer Stunde zu verschieben, um den Ministern die Teilnahme zu ermöglichen.

Die Botschaft bestätigt jedoch keine ministerielle Präsenz.

Libnanews hatte das Treffen am 2. November in seiner Agenda-Sektion vorgestellt, wobei ein Start um 17 Uhr angekündigt wurde. Die Teilnehmer müssen nun 18 Uhr, Libanon-Zeit, halten. Datum und Ort ändern sich nicht.

20 Jahre nach dem Everest

Der Abend geht zurück auf die zwanzig Jahre des Aufstiegs des Everest von Maxime Chaya, gemacht am 15. Mai 2006. Die erste Einladung kündigte die Vorführung des Dokumentarfilms « Max Chaya Special », die Präsentation und Unterzeichnung des vierten und letzten Bandes von « Max Max » mit dem Titel « Chomolungma: Top of the World! » sowie Projekte für die libanesische Jugend an.

Sie forderte auch eine vorherige Bestätigung der Teilnahme, wobei die Namen der Teilnehmer der Flughafensicherheit mitgeteilt werden sollten. Der Kontakt der Organisation bleibt +961 3 393 353. Die neue Nachricht handelt von Zeitplan und Sponsoring; es werden keine anderen Änderungen am Programm detailliert beschrieben.

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