Libanon: fünf Botschaften für das staatliche Waffenmonopol

Fünf Botschaften bekräftigen ihre Unterstützung für das staatliche Waffenmonopol im Libanon und die ausschließliche Befugnis des Staates, über Krieg und Frieden zu entscheiden. In einer gemeinsamen Erklärung vom 5. November forderten die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Australien, Kanada und Japan ein öffentliches Engagement von Abgeordneten und Parteien. In Bezug auf Dahr al-Baydar fördern sie ein schnelles, unabhängiges und unpolitisches Gerichtsverfahren. Der Text erfordert keine internationale Untersuchung und greift den individuellen Verantwortlichkeiten nicht vor.

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Die Botschaften der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs, Australiens, Kanadas und Japans bekräftigten am Donnerstag, dem 5. November, ihre Unterstützung für das staatliche Waffenmonopol im Libanon. Sie fordern auch die Parlamentarier und Parteien auf, sich in der Öffentlichkeit klar zu der ausschließlichen Befugnis des Staates zu bekennen, über Krieg und Frieden zu entscheiden.

In dieser gemeinsamen Erklärung mit dem Titel « Freunde des Libanon » unterstützen die fünf Vertretungen die Bemühungen der libanesischen Regierung, ihre Autorität wiederherzustellen. Die Vereinigten Staaten und die britischen Botschaften verbreiteten den Text auf ihren offiziellen Konten.

Das staatliche Waffenmonopol und die Entscheidung zum Krieg

Die Unterzeichner assoziieren Rüstungskontrolle mit militärischen Entscheidungen. Sie fordern alle Abgeordneten und politischen Parteien auf, die von Präsident Joseph Aoun und Premierminister Nawaf Salam in diesem Punkt geäußerten Positionen öffentlich zu unterstützen.

Ihre Anwendung betrifft die ausschließliche staatliche Zuständigkeit. Die fünf Botschaften fordern auch die vollständige Wiederherstellung einer effektiven libanesischen souveränen Behörde im ganzen Land.

Dahr al-Baydar: ein Verfahren ohne politische Einmischung

Die Erklärung befasst sich direkt mit dem Fall Dahr al-Baydar. Die Unterzeichner nehmen die Schritte der libanesischen Behörden zur Kenntnis. Sie fördern schnelle und unabhängige Gerichtsverfahren, frei von politischer Einmischung, die sicherstellen, dass die Verantwortlichen für ihre Handlungen voll rechenschaftspflichtig sind.

Der Text fordert die Unabhängigkeit des laufenden Gerichtsverfahrens. Sie fordert nicht die Eröffnung einer neuen Untersuchung oder die Einrichtung einer internationalen Untersuchung. Auch nicht über die Schuld des Angeklagten.

Diese Position wurde an dem Tag eingenommen, an dem der erste Militär-Untersuchungsrichter, Ghada Bou Alwan, zwei Haftbefehle im Falle der Lieferung von Sprengstoff ausgestellt hat, der in Dahr al-Baydar beschlagnahmt wurde. Sie interviewte Ali al-Kourdi und Haytham Amhaz, die bereits in Anwesenheit ihres Anwalts inhaftiert waren. Diese Haftbefehle sind keine Verurteilung.

Der Richter verschob die Anhörungen anderer Angeklagter, die nicht bis zum 17. November inhaftiert waren. Ihre Verteidigung erhob verfahrensrechtliche Ausnahmen. Der Militärstaatsanwalt muss seine Meinung äußern, bevor der Richter über diese Einwände entscheidet.

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