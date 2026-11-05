Nahariya: ein verwüsteter maronitischer Gebetsraum

Die maronitische Gebetshalle der Heiligen Petrus und Paulus von Nahariya wurde am 1. November, dem Tag aller Heiligen, verwüstet. Gläubige Menschen entdeckten zerbrochene Statuen und degradierte religiöse Bilder in diesen städtischen Räumlichkeiten. Die Polizei eröffnete eine Untersuchung und untersuchte alle Hinweise. Die maronitische Erzarchäsie von Haifa fordert Gerechtigkeit und Schutz, während sie Hass ablehnt. Die Website umfasst Familien aus dem Südlibanon. Die Identität der Autoren und ihre Motive werden durch die am 5. November überprüften Informationen nicht festgestellt.

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Die maronitische Gebetshalle des Heiligen Petrus und des Paulus von Naharyah im Norden Israels wurde am Sonntag, dem 1. November, dem Tag aller Heiligen, verwüstet. Gläubige Menschen entdeckten zerbrochene Statuen und degradierte religiöse Bilder. Die Polizei eröffnete eine Untersuchung. Die maronitische Erzparchie von Haifa fordert, dass die Verantwortlichen strafrechtlich verfolgt und der Ort geschützt wird.

Der Schaden wurde am Ende des Nachmittags entdeckt, als ein Mitglied der Gemeinschaft ankam, um sich auf eine Feier vorzubereiten. Die Halle nimmt einen Teil eines Gemeindegebäudes ein, das für Büros und andere Aktivitäten genutzt wird. Bei seiner Ankunft stellte der Priester der Gemeinde fest, dass religiöse Gegenstände zerbrochen und auf dem Boden gelassen worden waren.

Maronitische Gebetshalle in Nahariya vandalisiert

Der maronitische Erzbischof Moussa El-Hage verurteilte eine Verletzung des heiligen Charakters des Ortes und der Religionsfreiheit. In einer nach den Ereignissen veröffentlichten Erklärung fordert die Erzparchie die Behörden auf, die Täter zu identifizieren, sie vor Gericht zu bringen und eine weitere Verschlechterung zu verhindern.

Die Gläubigen werden sich weiterhin in diesem Raum versammeln, sagt sie. Sie verbindet ihre Forderung nach Gerechtigkeit mit der Ablehnung von Hass: Vergeben bedeutet nicht, die Rechte der Gemeinschaft aufzugeben. Die Erzparchie fordert den Schutz von Kultstätten aller Religionen.

Polizei überprüft alle Leads

Die Polizeistation Nahariya eröffnete eine Untersuchung, nachdem eine Beschwerde eingereicht worden war. In einer Antwort, die von der israelischen Presse am 2. November berichtet wurde, gab die Polizei an, dass mehrere Ermittlungsschritte im Gange seien und dass alle Hinweise offen blieben.

Pater Yosef Yaakov, Sprecher der maronitischen Gemeinschaft in Israel, forderte ebenfalls, auf die Ergebnisse zu warten. Er hielt es für verfrüht, die Fakten dem religiösen Hass zuzuschreiben. Ab dem 5. November stellen die verifizierten Informationen nicht die Identität der Autoren oder ihre Motive fest.

Eine Entschuldigung in englischer Sprache wurde auf dem Altar gefunden, nach den Aussagen in der lokalen Presse berichtet. Die Gemeinde, die Polizei und das israelische Außenministerium kontaktierten die Gemeinde und boten ihre Hilfe an, sagte sein Priester.

Familien aus dem Südlibanon

Die Halle umfasst Familien ehemaliger Mitglieder der Südlibanon-Armee, einer Miliz, die vor dem israelischen Rückzug aus dem Südlibanon im Jahr 2000 mit Israel verbündet war. Ein Teil seiner Mitglieder und ihre Verwandten ließen sich dann in Israel nieder. Diese Route erklärt die Anwesenheit libanesischer maronitischer Familien in Nahariya, nahe der Grenze. Sie liefert keine Informationen über die Gründe für Vandalismus.

Auch der griechisch-melkitische Katholik der Erzparchie von Haifa, Akko, Nazareth und ganz Galiläa drückte seine Solidarität in einem Kommuniqué vom 1. November aus. Sein Erzbischof Youssef Matta forderte eine dringende Untersuchung und konkrete Maßnahmen zum Schutz der Kultstätten.

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