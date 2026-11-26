Libanon sucht nach UNIFIL eine UN-Präsenz, während Israel französische Truppen im Süden ablehnt. In der Grand Sérail bittet Nawaf Salam um Klärung der Verantwortlichkeiten von Beamten. In Brüssel diskutieren die 27 über den europäischen Haushalt und einen neuen Kredit an die Ukraine. In Zuk Mikael erhält der Libanon Japan.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Donnerstag, 26. November 2026, 18 Uhr Ausgabe in Beirut.Beirut verteidigt eine UN-Präsenz im Süden nach UNIFIL, während Israel gegen einen französischen Einsatz ist. In der Grand Sérail präsentierte Nawaf Salam einen gemeinsamen Rahmen für die Festlegung der Verantwortlichkeiten von Beamten. In Brüssel prüft der Siebenundzwanzigste den nächsten europäischen Haushalt und einen zusätzlichen Kredit an die Ukraine.

Südlibanon: Annäherung an die UNO, noch immer keine Entscheidung über die Nachfolge

Nachdem er Baabda am Donnerstag verlassen hatte, kündigte der Abgeordnete Melhem Khalaf an, dass ein Brief an die Präsidentschaft der UN-Generalversammlung geschickt würde. Ziel ist es, ihn zu bitten, dem Sicherheitsrat die Fortsetzung einer UN-Präsenz im Süden zu empfehlen. Der Abgeordnete gab an, dass 86 Parlamentarier den Prozess unterstützten. Er gab die Absendung des Briefes nicht bekannt.

Am Mittwoch sagte der israelische Botschafter bei der UNO, Danny Danon, er sei gegen den Einsatz französischer Soldaten im Süden und bevorzuge eine libanesische Armee-basierte Vereinbarung. Joseph Aoun hatte am Dienstag vor französischen Parlamentariern eine Nachfolge unter UN-Flagge verteidigt. Die Resolution 2790 sieht die Einstellung der UNIFIL-Operationen am 31. Dezember 2026 und bis zu einem Jahr des schrittweisen Rückzugs vor. Es wurde kein Ersatzmandat angekündigt.

Verwaltung: Wer hat die Macht, einen Fall zu entscheiden?

Der Rat für den öffentlichen Dienst hat am Donnerstag dem Grand Sérail einen Verweis vorgelegt, der die Positionen, Kompetenzen und Entscheidungen beschreibt, die unter jede Funktion fallen. Nawaf Salam bat die Verwaltungen, öffentlichen Einrichtungen und Gemeinden, ihre Missionen und Stellenbeschreibungen mit ihren Agenten zu überprüfen. Der Premierminister zitierte Fälle, die von Büro zu Büro laufen, ohne dass der Benutzer weiß, wer sie entscheiden kann.

Während der Präsentation wurden keine neuen Gehaltsgitter oder Einsatztermine angekündigt. Die 37 Vorschläge des Verwaltungsreformplans, die dem Ministerpräsidenten am Dienstag vorgelegt wurden, sind ein separater Ansatz und müssen noch im Ministerrat diskutiert werden.

Ormuz: Öltanker hat Oman getroffen

Am Donnerstag gaben die britischen Seehandelsoperationen an, dass ein Öltanker am Vortag von einem nicht identifizierten Projektil getroffen wurde, als er die Ormuzstraße vor Khasab verließ. Nach Angaben des Zentrums, das lokale Behörden zitiert, ist die Besatzung sicher und gesund, und in der ersten Mitteilung wurde keine Einleitung ins Meer gemeldet. In der Mitteilung wird weder die Identität des Schiffes noch der Ursprung des Projektils angegeben. Ein weiterer Bericht, westlich von Dubai, betraf eine Explosion in der Nähe eines anderen Schiffes.

Iran: Schriftsteller Mehdi Mahmoudian in Teheran verhaftet

Die Menschenrechtsorganisation Hengaw berichtet, dass iranische Agenten Mehdi Mahmoudian am Mittwoch in seinem Haus verhaftet und sein elektronisches Material beschlagnahmt haben. Der Aktivist hatte am Vortag auf das Schicksal von Milad Armoun und Navid Najaran aufmerksam gemacht, die in einem Fall im Zusammenhang mit den Demonstrationen von 2022 zum Tode verurteilt wurden. Die iranischen Behörden gaben keine Gründe für diese Festnahme an. Mahmoudian hat am Szenario vonEin einfacher Unfallvon Jafar Panahi, Palme d’or 2025 und nominiert für die Oscars in der Kategorie des besten Originalszenarios.

Brüssel: Zwei Verhandlungen über EU- und Ukraine-Finanzierung

Die europäischen Staats- und Regierungschefs treffen sich am 26. und 27. November. Insbesondere muss der Finanzrahmen 2028-34 die Beibehaltung der Agrar- und Regionalbeihilfen mit den Verteidigungs- und Wettbewerbsausgaben in Einklang bringen. Die Staats- und Regierungschefs erwägen auch einen separaten Vorschlag der Kommission: bis zu 45 Milliarden Euro zusätzliche Kredite für die Ukraine im Jahr 2027, darunter 25 Milliarden Euro für ihre industriellen Verteidigungskapazitäten. Dieser Betrag würde zu dem bereits für 2026 und 2027 eingerichteten 90-Milliarden-Programm hinzugefügt. Der Europäische Rat hat zum Zeitpunkt des Abschlusses keinen Beschluss zu diesen beiden Dossiers veröffentlicht.

Korb: Libanon-Japan um 21 Uhr in Zuk Mikael

Die Zedern erhalten Japan im Nouhad Nawfal Complex for World 2027 Qualifikationen. Vor dem Spiel rangierte die FIBA Libanon und Japan auf den ersten beiden Plätzen in der asiatischen Zone für die Punkte im Gegenangriff mit 22,3 bzw. 17,5 Punkten pro Spiel. Im August, im selben Raum gegen Südkorea, nahm Libanon 50 Rebounds gegen 30 und erzielte 27 Gegenangriffspunkte.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews